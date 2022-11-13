«Челси» нацелился на огромную прибыль за сезон. Идея клуба просто нереальная!

Отчет Deloitte Football Money League – 2022 поставил на вершину самых прибыльных клубов за прошлый сезон «Манчестер Сити». «Горожанам» удалось аккумулировать € 645 млн, опередив в пятёрке лучших по доходам мадридский «Реал» (€ 641 млн), мюнхенскую «Баварию» (€ 611 млн), «Барселону» (€ 582 млн) и «Манчестер Юнайтед» (€ 558 млн). Лондонский «Челси» занял восьмую строчку, немного не дотянув до отметки в полмиллиарда (€ 493 млн). Но после майской продажи клуба Романом Абрамовичем консорциуму Clearlake Capital во главе с Тоддом Боули новые владельцы пообещали устроить революцию в клубе.

На октябрьском мероприятии Bloomberg Invest один из соучредителей Clearlake Capital Хосе Фелисиано заявил о намерениях вывести «Челси» на уровень доходов в $ 1 млрд. «Я убеждён, что «Челси» обладает всеми возможностями, чтобы удвоить выручку, которую клуб получает сейчас. У нас есть один из лучших медиа- и спортивных объектов в мире, так почему бы и нет?» – цитирует миллиардера The Athletic.

Разбираемся, насколько реально новым хозяевам синих воплотить в жизнь столь амбициозные планы.

«Барса» установила труднодостижимую планку для конкурентов

Для понимания глубины амбиций боссов «Челси» важно учитывать, что единственным клубом, преодолевшим планку доходов в $ 1 млрд, является «Барселона». Сегодня каталонцы с трудом выживают из-за самодурства экс-президента Лапорты, который набрал краткосрочных кредитов и раздул платёжную ведомость, но в сезоне-2018/2019 всё ещё было иначе. По итогам той кампании на счета «Барсы» поступил $ 1,1 млрд, а операционная прибыль составила $ 220 млн. Однако это было ещё в доковидный период, а сейчас мировая экономика переживает сильный спад.

На прибыли британских клубов сегодня сильно сказывается значительное ослабление фунта относительно доллара. Этим обстоятельством может быть также вызвано недавнее заявление владельцев «Ливерпуля» о готовности привлечь новых акционеров – в условиях возможного пролёта на следующий сезон мимо Лиги чемпионов красные пытаются снизить давление на самоокупаемую бизнес-модель клуба. «Челси» находится в равных условиях с остальными клубами, и рассуждения о прибыли в $ 1 млрд кажутся по меньшей мере несвоевременными.

Тренер «Челси» Грэм Поттер Фото: Darren Walsh/Getty Images

«В конечном счёте то, что мы пытаемся построить, – это долгосрочный, устойчивый бизнес, стоимость которого может значительно возрасти, а это значит гораздо больше, чем просто победа или поражение на поле, – уточняет Фелисиано. – Мы также пытаемся установить, построить и ввести в действие правильные строительные блоки, чтобы иметь отличный бизнес через три-пять лет. Большая часть работы, которую мы делаем, направлена ​​именно на это».

«Челси» не обладает конкурентоспособным стадионом

Рассмотрим три основные формы дохода любого клуба: билеты на матчи, трансляции и спонсорские сделки. Выручка «Челси» от продажи билетов может увеличиться только в том случае, если они перенесут стадион или существенно увеличат вместимость «Стэмфорд Бридж». На это могут потребоваться колоссальные капиталовложения, которыми клуб не располагает. Будь по-другому, летом бы Clearlake Capital не брал в долг у банков $ 800 млн на развитие.

Самый наглядный пример такого подхода показал «Тоттенхэм», тянущий ярмо главного должника АПЛ. Долг «шпор» составляет £ 1,117 млрд, большая часть которого взята на строительство стадиона стоимостью £ 850 млн под низкопроцентный кредит с обязательством погашения до 2042 года. Клуб планирует покрыть эти расходы за счёт увеличения доходов от проведения матчей и повышения стоимости клуба.

«Стэмфорд Бридж» рассчитан всего на 42 тысячи зрителей – это всего лишь восьмая по вместительности арена среди всех клубов АПЛ. У главных конкурентов синих стадионы почти на 20 тысяч фанатов вместительнее. Даже если синие проведут реконструкцию и расширят стадион до 50 тысяч, то это принесёт выручку не более чем в £ 20 млн в год. Так себе подспорье, если мечтаешь о выхлопе в заветный миллиард.

Фанаты «Челси» Фото: Jacques Feeney/Getty Images

Телевизионные трансляции – основной источник дохода «Челси». В сезоне-2020/2021 клуб заработал на трансляциях € 309 млн, что в два раза больше, чем 10 лет назад. Это стало возможным благодаря выгодным зарубежным контрактам на вещание матчей АПЛ. В частности, с американской телекомпанией NBC Universal, которая будет показывать прямые трансляции игр в течение следующих шести лет. Это принесёт лиге около £ 400 млн в год. «Благодаря этому соглашению «Челси» сможет получать на £ 50 млн больше, чем раньше», – считает эксперт по футбольным финансам Киран Магуайр.

Что касается дохода от рекламы, то «Челси» находится в очень конкурентной среде с точки зрения прямого спонсорства. У синих нет ничего такого, чего не было бы у «Манчестер Сити», «Реала», «Барселоны», «Манчестер Юнайтед» или «Баварии». Более того, конкуренты пока заметно превосходят синих. По итогам сезона-2020/2021 коммерческие доходы лондонцев составили £ 153 млн – 35% от их общей выручки, тогда как «Сити» эта статья доходов принесла £ 309,4 млн.

Увеличение количества спонсорских контрактов — не выход

Чтобы воплотить мечты в реальность, новые владельцы «Челси» мыслят нестандартно – Боули предложил идею матча всех звёзд Премьер-лиги – север против юга. Однако пока что его инновации воспринимаются в штыки. Острослов Юрген Клопп саркастически отреагировал на такую идею: «Предлагаю Боули пригласить на матч всех звёзд «Гарлем Глобтроттерс» (американская баскетбольная выставочная команда). Клоппа поддержал и Пеп Гвардиола.

«Челси» – один из самых успешных клубов за последние пять лет по части прибыли от продажи игроков. Это, безусловно, то, на что они могут обратить особое внимание, но трансферы игроков обычно не включаются в список доходов. Они рассматриваются отдельно. В идеальном мире синие могли бы сократить количество сезонных абонементов примерно до пяти тысяч и сделать остальные билеты доступными для широкой продажи с системой уровней для определённых игр. Если они играют с «Ливерпулем» или «Сити» – это другая цена по сравнению с «Борнмутом» или «Астон Виллой». Но для этого им нужно избавиться от 20 тысяч владельцев абонементов. Сомнительно, что такая идея зайдёт болельщикам.

Стадион «Манчестер Юнайтед» вмещает 74 тысячи зрителей. На 32 тысячи больше, чем у «Челси» Фото: Simon Stacpoole/Getty Images

Теоретически «Челси» мог бы пойти по пути «Тоттенхэма», который сейчас ведёт с Google переговоры о продаже названия своего стадиона. Сделка привлекает американскую компанию тем, что на ней проходят не только матчи АПЛ и Лиги чемпионов, но и НФЛ. По данным The Athletic, «шпоры» могут заключить соглашение на £ 25 млн в год. Но в случае с «Челси» есть проблема – обычно инвесторы охотно вкладывают средства в новые стадионы – такие как «Эмирейтс» или «Этихад». Они понимают, что болельщики синих будут по-прежнему называть стадион «Стэмфорд Бридж» даже в случае переименования.

Есть ещё один путь к миллиарду – увеличить количество спонсорских контрактов. В этом направлении золотым стандартом считается «Манчестер Юнайтед», который рекламирует всё – от корейских чайников до китайских матрасов. Однако важно понимать, что такой подход на дистанции будет вредить бренду, пострадает его привлекательность.

Получается, что возможностей для манёвра в направлении высоты, заданной «Барселоной», у «Челси» не так много. По крайней мере, в ближайших перспективах достичь отметки в $ 1 млрд не представляется возможным.