Как же «Зенит» размазывает команды из Москвы! Такая статистика — просто издевательство

Санкт-петербургский клуб не проигрывает московским командам в РПЛ уже 20 матчей. За это время забили 51 раз, а пропустили — 17!

Санкт-петербургский «Зенит» одержал 13-ю победу в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Семака во второй раз за чемпионат обыграла московское «Торпедо». В обоих случаях чёрно-белые выбирали тактику игры низким оборонительным блоком, в общей сложности нанеся по воротам «Зенита» четыре удара за две встречи, в то время как петербуржцы сумели пробить 55 (!) раз.

«Зенит» вообще уже 20 матчей не проигрывает московским клубам. Серия длится с 26 августа 2020 года, когда клуб с берегов Невы уступил в гостях «Динамо» (0:1). С тех пор «Зенит» не проигрывает в играх со «Спартаком», ЦСКА, «Локомотивом», «Динамо» и «Торпедо»: одержал 15 побед и пять раз сыграл вничью. В текущем сезоне петербуржцы одержали вверх уже в шести случаях: обыграли и «Спартак» (только в РПЛ), и ЦСКА, и «Динамо», и «Локо», и «Торпедо» (дважды).

В серии есть пара памятных матчей, навсегда вошедших в историю как санкт-петербургского клуба, так и российского чемпионата: разгром «Локомотива» со счётом 6:1 в матче 28-го тура сезона-2020/2021, после которого «Зенит» обеспечил себе золотые медали; унижение «Спартака» на «Газпром Арене» осенью 2021 года, когда красно-белые под руководством Руя Витории были использованы как тренировочные манекены, уступив 1:7. Также «Зенит» несколько раз в очных встречах не давал возможность прямым конкурентам подобраться ближе в таблице, убивая интригу в чемпионской гонке. Последний пример: матч в декабре 2021 года с «Динамо», боровшимся за победу в РПЛ с «Зенитом». Команда Семака сумела сыграть вничью в непростой встрече, сохранив первую строчку перед зимней паузой. Весной «Динамо» показалось тенью себя прежнего: команда уже не смогла серьёзно бороться за золото, которое в академичном стиле забрал «Зенит».

Общая статистика встреч со «Спартаком», ЦСКА, «Динамо», «Локомотивом» и «Торпедо» за период с последнего поражения от Москвы — 15 побед и пять ничьих. «Зенит» забил в этих матчах 51 гол, а пропустил всего 14. С момента последнего поражения от московского клуба со «Спартаком» и «Локомотивом» было сыграно по пять матчей в рамках РПЛ, с ЦСКА и «Динамо» — по четыре, с «Торпедо» — два.

Теперь пройдёмся отдельно по каждому клубу и также вспомним, когда в последний раз они обыгрывали «Зенит» в РПЛ:

«Спартак»

Последняя победа: «Спартак» — «Зенит» — 3:1 (27 ноября 2017 года, 18-й тур РПЛ-2017/2018).

Безвыигрышная серия:

«Зенит» — «Спартак» — 0:0 (2 сентября 2018 года, 6-й тур РПЛ-2018/2019);

«Спартак» — «Зенит» — 1:1 (17 марта 2019 года, 20-й тур РПЛ-2018/2019);

«Спартак» — «Зенит» — 0:1 (1 сентября 2019 года, 8-й тур РПЛ-2019/2020);

«Зенит» — «Спартак» — 1:0 (1 декабря 2019 года, 18-й тур РПЛ-2019/2020);

«Спартак» — «Зенит» — 1:1 (3 октября 2020 года, 10-й тур РПЛ-2020/2021);

«Зенит» — «Спартак» — 3:1 (16 декабря 2020 года, 19-й тур РПЛ-2020/2021);

«Зенит» — «Спартак» — 7:1 (24 октября 2021 года, 12-й тур РПЛ-2021/2022);

«Спартак» — «Зенит» — 1:1 (15 мая 2022 года, 29-й тур РПЛ-2021/2022);

«Спартак» — «Зенит» — 1:2 (4 сентября 2022 года, 8-й тур РПЛ-2022/2023).

Итого: пять побед «Зенита», четыре ничьих, разница мячей 17-6.

«Спартак» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Красно-белые были близки к победе над «Зенитом» в мае 2022 года, когда лишь пенальти, реализованный Андреем Мостовым на 93-й минуте встречи после игры рукой в штрафной «Спартака» со стороны Руслана Литвинова и неудачного выхода из ворот Александра Селихова, не позволил москвичам прервать безвыигрышную серию. В последний раз в рамках РПЛ «Спартак» побеждал «Зенит» в ноябре 2017 года, когда главным тренером команды ещё был Массимо Каррера. Красно-белые переиграли петербуржцев со счётом 3:1, а на поле блистали Денис Глушаков, Луис Адриано и Александр Самедов, организовавшие один из самых красивых голов десятилетия в российском чемпионате. Отметим, что «Спартак» сумел победить «Зенит» в рамках Кубка России – 2022/2023 (3:0), порадовав болельщиков долгожданной победой над петербуржцами.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

ЦСКА

Последняя победа: ЦСКА — «Зенит» — 2:0 (11 ноября 2018 года, 14-й тур РПЛ-2018/2019);

Безвыигрышная серия:

«Зенит» — ЦСКА — 3:1 (12 мая 2019 года, 28-й тур РПЛ-2018/2019);

«Зенит» — ЦСКА — 1:1 (2 ноября 2019 года, 15-й тур РПЛ-2019/2020);

ЦСКА – «Зенит» — 0:4 (20 июня 2020 года, 23-й тур РПЛ-2019/2020);

«Зенит» — ЦСКА – 2:1 (19 августа 2020 года, 3-й тур РПЛ-2020/2021);

ЦСКА – «Зенит» — 2:3 (17 марта 2021 года, 23-й тур РПЛ-2020/2021);

«Зенит» — ЦСКА – 1:0 (26 августа 2021 года, 6-й тур РПЛ-2021/2022);

ЦСКА – «Зенит» — 0:2 (28 ноября 2021 года, 16-й тур РПЛ-2021/2022);

«Зенит» — ЦСКА – 2:1 (13 августа 2022 года, 5-й тур РПЛ-2022/2023).

Итого: семь побед «Зенита», одна ничья, разница мячей 18-6.

Владимир Федотов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Армейцы за последние восемь матчей семь раз уступили петербуржцам, сыграв один раз вничью. Но разгром случился всего в одной игре: в июне 2020 года «Зенит» забил четыре безответных мяча в гостях. Последняя победа ЦСКА над сине-бело-голубыми датирована ноябрём 2018 года, когда команда под руководством Виктора Гончаренко благодаря голам Фёдора Чалова и Арнора Сигурдссона оказалась сильнее со счётом 2:0. Армейцев сильно штормило в начале чемпионата-2018/2019, тем удивительнее тогда оказалась уверенная победа в матче с «Зенитом», который никому не отдавал первое место на протяжении всего сезона.

«Локомотив»

Последняя победа: «Локомотив» — «Зенит» — 1:0 (28 сентября 2019 года, 11-й тур РПЛ-2019/2020).

Безвыигрышная серия:

«Зенит» — «Локомотив» — 0:0 (29 февраля 2020 года, 20-й тур РПЛ-2019/2020);

«Локомотив» — «Зенит» — 0:0 (30 августа 2020 года, 6-й тур РПЛ-2020/2021);

«Зенит» — «Локомотив» — 6:1 (2 мая 2021 года, 28-й тур РПЛ-2020/2021);

«Локомотив» — «Зенит» — 1:1 (15 августа 2021 года, 4-й тур РПЛ-2021/2022);

«Зенит» — «Локомотив» — 3:1 (30 апреля 2022 года, 27-й тур РПЛ-2021/2022);

«Зенит» — «Локомотив» — 5:0 (30 июля 2022 года, 3-й тур РПЛ-2022/2023).

Итого: три победы «Зенита», три ничьих, разница мячей 15-3.

В мае 2021 года «Локо» боролся с «Зенитом» за победу в РПЛ, команда Николича одержала весной 11 побед подряд, но была остановлена в Санкт-Петербурге. Исход стал понятен ещё в первом тайме, когда Дзюба и Азмун забили на пару три мяча в ворота Гильерме. На вторые 45 минут «Локо» вышел деморализованным и был окончательно разгромлен. Именно это болезненное поражение помешало в итоге сохранить и второе место по итогам сезона, на котором оказался «Спартак».

Марко Николич Фото: РИА Новости

Последнюю победу в матче с «Зенитом» железнодорожники одержали в сентябре 2019 года на «РЖД-Арене» под руководством Юрия Сёмина. Единственный мяч забил польский лидер «Локо» того времени – Гжегож Крыховяк. «Зенит» в концовке той встречи забил гол, но взятие ворот в исполнении Роберта Мака было отменено после просмотра VAR.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

«Динамо»

Последняя победа: «Динамо» — «Зенит» — 1:0 (26 августа 2020 года, 5-й тур РПЛ-2020/2021).

Безвыигрышная серия:

«Зенит» — «Динамо» — 3:1 (12 декабря 2020 года, 18-й тур РПЛ-2020/2021);

«Зенит» — «Динамо» — 4:1 (29 октября 2021 года, 13-й тур РПЛ-2021/2022);

«Динамо» — «Зенит» — 1:1 (12 декабря 2021 года, 18-й тур РПЛ-2021/2022);

«Динамо» — «Зенит» — 0:2 (17 сентября 2022 года, 10-й тур РПЛ-2022/2023).

Итого: три победы «Зенита», одна ничья, разница мячей 9-3.

Именно бело-голубые последними сумели переиграть «Зенит», но петербуржцы – неудобный соперник для «Динамо» с начала 2010-х: за последние 20 встреч – четыре победы. Именно «Зенит» отправил москвичей в ФНЛ в 2016 году, в 30-м туре обыграв их на «Арене-Химки» со счётом 3:0. В последней победной встрече в августе 2020 года единственный гол забил защитник «Динамо» Тони Шуньич, воспользовавшийся прекрасным пасом Себастьяна Шиманьского после подачи штрафного.

Тони Шуньич Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Торпедо»

Последняя победа: «Торпедо» — «Зенит» — 3:1 (25 апреля 2004 года, 8-й тур РПЛ-2004).

Безвыигрышная серия:

«Зенит» — «Торпедо» — 3:1 (20 сентября 2004 года, 23-й тур РПЛ-2004);

«Зенит» — «Торпедо» — 1:1 (5 мая 2005 года, 8-й тур РПЛ-2005);

«Торпедо» — «Зенит» — 0:4 (18 сентября 2005 года, 23-й тур РПЛ-2005);

«Зенит» — «Торпедо» — 2:1 (23 июля 2006 года, 12-й тур РПЛ-2006);

«Торпедо» — «Зенит» — 1:2 (8 ноября 2006 года, 27-й тур РПЛ-2006);

«Зенит» — «Торпедо» — 8:1 (9 августа 2014 года, 2-й тур РПЛ-2014/2015);

«Торпедо» — «Зенит» — 1:1 (15 марта 2015 года, 19-й тур РПЛ-2014/2015);

«Зенит» — «Торпедо» — 2:0 (21 августа 2022 года, 6-й тур РПЛ-2022/2023);

«Торпедо» — «Зенит» — 0:2 (12 ноября 2022 года, 17-й тур РПЛ-2022/2023).

Итого: восемь побед «Зенита», одна ничья, разница мячей 25-6.

«Торпедо» реже всех московских команд встречалось с «Зенитом». Это логично: команда вернулась в РПЛ лишь в сезоне-2022/2023, до этого последний раз играя в высшем российском дивизионе в 2015 году. Оба очных матча текущего чемпионата «Торпедо» провело в глухой обороне, надеясь на чудо в контратаке. Но «Зенит» сумел дожать соперника в обоих случаях: в августовском матче в Санкт-Петербурге открыв счёт только на 84-й минуте, а во встрече в ноябре – на 70-й. При этом «Зенит» побил клубный рекорд по числу ударов в игре в августе: как сообщает официальный сайт клуба со ссылкой на Opta Sports, сине-бело-голубые пробили 38 раз по воротам «Торпедо».

Последнюю победу над петербуржцами чёрно-белые одержали в далёком апреле 2004 года со счётом 3:1: дубль оформил форвард Александр Панов, ранее выступавший за «Зенит», а в одном из случаев ему ассистировал Константин Зырянов, который в скором времени войдёт в «золотой» состав команды из Санкт-Петербурга. Тот сезон клубы закончили рядом: «Торпедо» заняло пятое место, а «Зенит» оказался строчкой выше.

Константин Зырянов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Серия закончится уже в 2023 году?

Следующая попытка отстоять честь Москвы в рамках РПЛ предоставится ЦСКА: уже в марте 2023 года команда Владимира Федотова примет «Зенит» на «ВЭБ-Арене». В сезоне-2022/2023 петербуржцам ещё предстоят выезд в Москву к «Локо» и домашние встречи с «Динамо» и «Спартаком». Кто-то сможет остановить «Зенит» в текущем чемпионате или клуб из Санкт-Петербурга и дальше продолжит набивать такую издевательскую статистику?