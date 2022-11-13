Игрок ударил стюарда в Беларуси! Футболисту помешали повторить идею Сычевого. Видео

Вчера, 12 ноября, в Первой лиге Беларуси завершился сезон-2022. «Нафтан» из Новополоцка и «Сморгонь» вышли в Высшую лигу. В заключительном туре обошлось без сенсаций, но главный эпизод случился в матче «Сморгонь» – «Волна» (2:0). Хозяева открыли счёт в начале второго тайма – точный удар нанёс Матвей Дуксо. На 68-й минуте у «Сморгони» вышел на замену Владислав Шубович, который этот матч запомнит навсегда.

На 85-й минуте 22-летний защитник забил свой второй мяч в карьере, реализовав пенальти, а через минуту сделал предложение любимой девушке. У Шубовича возникли проблемы, так как стюард не пустил к нему возлюбленную и даже оттолкнул её. Защитника это разозлило, и он отомстил сотруднику в оранжевом жилете, ударив мужчину в ответ. Конфликт тут же погасили, а Владислав всё же сделал предложение любимой, которая сказала «да». Смотреть видео с 1:45:37.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале «Белорусская федерация футбола». Права принадлежат АБФФ.

За подобный перформанс Шубович получил жёлтую карточку, но не разозлился, а наоборот – «отбил пять».

Предложение в матче чемпионата Беларуси Фото: ФК «Сморгонь»

Похоже, Шубович украл идею у форварда «Оренбурга» Владимира Сычевого, который месяц назад таким же образом попросил руку и сердце у своей девушки. В отличие от белорусского рефери, судья Артём Любимов не стал наказывать российского нападающего, у которого на тот момент уже была жёлтая карточка.

После столь яркой ситуации Шубович должен позвать стюарда к себе на свадьбу.