ЦСКА растерял всё к зимнему перерыву. Не помог даже уникальный сейв Акинфеева

«Динамо» победило ЦСКА в потрясающе ярком по эмоциям и калейдоскопу событий дерби!

Из основы ЦСКА после неожиданного поражения от Нижнего выпали Милан Гаич и Хесус Медина. Серб вообще впервые в сезоне РПЛ не попал в стартовый состав. До этого Владимир Федотов не видел ему альтернативы на правом фланге, а теперь там сыграл прогрессирующий Егор Ушаков. У «Динамо» после проигрыша в Ростове перестановки были, скорее, вынужденными: Диего Лаксальт и Денис Макаров заработали дисквалификации за четыре жёлтые карточки. А в ворота вернулся Антон Шунин, который восстановился от повреждения.

ЦСКА начал дерби агрессивнее и был близок к быстрому голу. В двух эпизодах армейцы могли рассчитывать на пенальти. Сначала на стандарте Николас Маричал повалил в борьбе Виллиана Рошу. Защитники держали друг друга, но уругваец, в отличие от бразильца, даже не интересовался мячом, а просто увлёкся единоборством. Потом Шунин на выходе попал ногой по спине тому же Виллиану Роше. По крайней мере, в первом эпизоде у Владислава Безбородова были все основания указать на «точку», тем не менее главный судья и видеоассистенты не зафиксировали фола.

Армейцы были инициативнее, лучше возвращали себе мяч. И даже без 11-метрового наиграли бы на гол, если бы хорошо подавали стандарты. Тем более для «Динамо» оборона при угловых – проблема в нынешнем сезоне. До перерыва красно-синие заработали восемь угловых, выполнив норму целого матча. Некоторые из них команда Федотова получила благодаря сверхактивности Ушакова: игра вообще больше шла на его правом фланге и левом динамовском, нежели на противоположном. Однако бело-голубые отбивались на стандартах, как правило, выигрывали первое касание.

Потом «Динамо» всё же выровняло игру, но по-настоящему голевых моментов соперники создавали мало. В первом тайме ЦСКА превзошёл команду Йокановича по попаданиям в створ – 3:1, а вот по общему количеству ударов уступил – 6:10. Хозяевам хватило одного точного удара, чтобы выиграть эти 45 минут. В эпизоде с голом динамовцы выиграли подбор, после чего классно сыграли Дмитрий Скопинцев и ассистировавший ему Даниил Фомин. ЦСКА проиграл, прежде всего, в реализации: ни Хорхе Карраскаль после суперпаса Фёдора Чалова, ни сам Чалов не забили в тех моментах, когда должны были это сделать.

Трудно судить, о чём говорил Федотов со своими футболистами в раздевалке, потому что после перерыва у ЦСКА окончательно пропала игра. Много брака, невынужденных ошибок. Даже сверхмотивированный Ушаков стал всё чаще проигрывать эпизоды Скопинцеву и Муми Нгамалё.

«Динамо» имело шансы забить быстрый гол, тем не менее сделало это только на исходе часа матча. Никто не заблокировал кросс Эли Дасы, а Бруно Фукс пустил за спину Нгамалё. Будущий участник чемпионата мира подтвердил свой высокий статус – классно решил эпизод. Фукс же вообще играл слабо, и, например, Мойзес, действовавший на непривычной позиции в тройке центральных защитников, выглядел надёжнее штатного центрбека.

Только второй пропущенный мяч заставил армейцев собраться. Да и забитый Иваном Обляковым гол сразу после пропущенного мяча помог ЦСКА перевернуть игру. Блестящая комбинация удалась красно-синим с участием Карраскаля, Виктора Мендеса и российского полузащитника, которому оказалось достаточно двух касаний в штрафной соперника. При счёте 1:2 команда Федотова выдала мощный отрезок, а «Динамо», казалось, думает уже лишь об удержании минимального преимущества. Немного удивила замена Чалова на Антона Заболотного, однако Фёдор привык, что не играет все 90 минут – Федотов меняет его в каждом туре.

Без Чалова армейцы точно не прибавили. Наоборот, «Динамо» проснулось и должно было забивать третий гол. Скопинцев опять переиграл Фукса – пробил в штангу. Константин Тюкавин заработал абсолютно справедливо назначенный пенальти и удаление для Облякова, но Акинфеев совершил чудо! Фомин вообще не промахивался, исполняя 11-метровые (за исключением финала Кубка России), а тут проиграл дуэль голкиперу. Промах капитана и глупое удаление Ярослава Гладышева, сыгравшего всего 10 минут, оставили армейцам надежду на ничью.

Вот только финальный штурм у ЦСКА совсем не получился. Во втором тайме армейцы даже уступили «Динамо» по ударам (9:10, в створ – 3:4). Команда Федотова смазала концовку первой части сезона РПЛ, одержав лишь одну победу в последних шести матчах, и позволила динамовцам догнать себя в таблице.