«Какой волшебник!» Во Франции восхищаются прекрасным голевым пасом Головина

Но «Монако» отличная игра россиянина не помогла. Монегаски не просто упустили победу, а уступили на 90+8-й минуте.

«Монако» и «Марсель» перед этим туром шли вровень. У обеих команд было по восемь побед при трёх ничьих и трёх поражениях – и 27 очков. Разве что монегаски забили на четыре гола больше и пропустили на семь больше, нежели участник группового этапа Лиги чемпионов. Соперники делили пятое-шестое места – это не те позиции, на которые нацеливались «Монако» с «Марселем» перед стартом Лиги 1. О борьбе с «ПСЖ» за золото, конечно, вряд ли кто-то мечтал, но пролёт мимо следующей ЛЧ будет расцениваться как провал сезона.

Александр Головин попал в основу «Монако» и уже на первой минуте заработал прессингом угловой, который сам же и подал. Но вместо голевого момента монегаски получили контратаку на свои ворота, которую должен был завершать голом Нуну Тавареш. Португалец допустил удивительный промах, нанося удар без помех с линии вратарской.

В целом «Марсель» в первом тайме успешно разбивал все попытки прессинга «Монако». Гости организовывали очень опасные контрвыпады, и несколько раз хозяевам просто повезло не пропустить. Ворота монегасков мог поразить даже защитник Самуэль Жиго: экс-спартаковец остался в штрафной соперника после стандарта и бил с 11 метров, но его попытка получилась такой же неудачной, как и у Тавареша.

Головин мог стать автором голевой передачи на 14-й минуте, когда после паса нашего легионера Мохамед Камара бил с 18 метров. Опорник не попал в цель из хорошей позиции. А на исходе получаса игры россиянин едва не «привёз» гол в свои ворота, сбросив мяч головой прямо на марсельца Жонатана Клосса. В том моменте «Монако» избежал худшего, а ещё через несколько минут Алексис Санчес положил мяч в сетку ворот Александра Нюбеля шикарным обводящим ударом со штрафного. На этот гол очень эмоционально отреагировал Головин – россиянин был очень недоволен партнёрами.

Но «Монако» отыгрался ещё до перерыва. Необязательный, глупый фол совершил в собственной штрафной Леонардо Балерди в единоборстве с Крепином Дьятта. Пенальти реализовал Виссам Бен-Йеддер, который обманул вратаря «Марселя», исполнив «паненку».

После перерыва преимущество «Монако» стало довольно большим. Вдобавок провансальцы потеряли травмированного Амина Арита: марокканца унесли на носилках, очевидно, что он пропустит ЧМ-2022. А в середине второго тайма активизировался Головин. Сперва Валентин Ронжье едва не срезал в свои ворота мяч, посланный нашим легионером в штрафную. А на 72-й минуте Александр тонкой разрезающей передачей по центру вывел к воротам «Марселя» Кевина Фолланда, и немец сделал счёт 2:1.

Победа была в руках монегасков, однако команда Филиппа Клемана умудрилась пропустить три мяча после трёх ударов соперника в створ за матч! На 83-й минуте неразбериха в штрафной монегасков привела к голу Жордана Верету, а в компенсированное время Димитри Пайет подал со стандарта, и Сеад Колашинац забил победный мяч «Марселя». Хозяева нанесли 11 ударов, попали шесть раз в створ, тем не менее не заработали даже очка.

Головин за 90 с лишним минут на поле сделал 49 касаний мяча, нанёс один удар по воротам, отдал 63% точных передач, в том числе четыре паса под удар (больше, чем все остальные игроки монегасков вместе взятые!), и допустил 22 потери владения. Кроме того, у Александра по одному отбору и перехвату, а также одно выигранное единоборство из четырёх. Сайт Sofascore.com оценил игру россиянина в 7,2 балла.

В соцсетях много позитивных отзывов об игре Головина от болельщиков. Вот некоторые посты в «Твиттере»:

Hoanidista: «Какое счастье, что у меня в команде есть нетравмированный Головин. Какой волшебник…»

YBeguhe: «Голо голо Головин, очень хороший пас, наш царь России».

Ip1285: «Головин проводит лучший сезон с тех пор, как присоединился к «Монако».

Godfrey: «Головин в этом сезоне играет на мировом уровне».

Mehdi Mayfield: «Головин успел бы собрать кубик Рубика в центре поля».

Josh Bunting: « Головин – один из лучших распасовщиков в Европе, у него хороший радиус действий и он может свободно выполнять все виды передач. Пас Фолланду был идеален».

Damien: «Передача Головина на Фолланда – конфетка».

Теперь у Александра три гола и четыре голевые передачи в 22 матчах сезона. Он отмечается результативными действиями в трёх турах Лиги 1 подряд. До этого забивал «Анже» и «Тулузе».