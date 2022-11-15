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ЧМ-2022: кто не поедет в Катар — де Хеа, Рамос, Санчо, Фирмино, Промес, Силлессен, Хуммельс, Тиль, Аррисабалага, Томори

Этих звёзд «прокатили» мимо чемпионата мира. Список, после которого становится грустно
Павел Прохоров
ЧМ-2022: кто не поедет в Катар
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Три вратаря и форвард из Российской Премьер-Лиги.

Все 32 сборные объявили составы на ЧМ-2022. 832 игрока примут участие в турнире. Однако, по мнению разных экспертов, журналистов и болельщиков, есть те, кто там должен быть, но его не взяли. Представляем вашему вниманию 11 игроков, которые не сыграют на предстоящем чемпионате мира.

Давид де Хеа, вратарь, 32 года, сборная Испании, € 15 млн

Вратарь «Манчестер Юнайтед» сыграл 45 матчей за национальную команду. Де Хеа был в запасе на ЧМ-2014, а через четыре года провалился в России. Испанец пропустил шесть голов в четырёх матчах, а его сборная вылетела в 1/8 финала от России. Последний раз де Хеа защищал ворота национальной команды в октябре 2020 года в игре с Украиной (0:1). С тех пор вратарь провёл 20 матчей в запасе, а в 2022-м не попадал в заявку.

Кто вместо него: Дэвид Райа («Брентфорд»), Роберт Санчес («Брайтон»), Унай Симон («Атлетик»).

Давид де Хеа в сборной Испании

Давид де Хеа в сборной Испании

Фото: Aitor Alcalde/Getty Images

Яспер Силлессен, вратарь, 33 года, сборная Нидерландов, € 3 млн

Карьера Силлессена – сплошное невезение. Он сыграл 63 матча за сборную Нидерландов, при этом не попал в заявку на Евро-2012, Евро-2016, ЧМ-2018 и пропустил из-за коронавируса Евро-2020. Вратарь, который перешёл в августе в «Неймеген» за игровой практикой, вновь не вошёл в список из 26 игроков. Похоже, пик Силлессена пришёлся на ЧМ-2014: тогда он выиграл бронзовые медали со своей сборной и помог обыграть Испанию, Австралию, Чили, Мексику, Коста-Рику и Бразилию.

Кто вместо него: Юстин Бейло («Фейеноорд»), Ремко Пасвер («Аякс»), Андрис Нопперт («Херенвен»).

Яспер Силлессен в сборной Нидерландов

Яспер Силлессен в сборной Нидерландов

Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

Кепа Аррисабалага, вратарь, 28 лет, сборная Испании, € 15 млн

Кепа не впечатлил Луиса Энрике. Вратарь «Челси», на счету которого 11 матчей за сборную Испании, последний раз играл за национальную команду в октябре 2020 года в товарищеской встрече с Португалией. В этом сезоне Аррисабалага провёл 11 встреч, но пропустил первые шесть туров английской Премьер-лиги, так как сидел в запасе.

Кто вместо него: Дэвид Райа («Брентфорд»), Роберт Санчес («Брайтон»), Унай Симон («Атлетик»).

Кепа Аррисабалага в сборной Испании

Кепа Аррисабалага в сборной Испании

Фото: Aitor Alcalde/Getty Images

Серхио Рамос, защитник, 36 лет, сборная Испании, € 6 млн

Защитнику «ПСЖ» можно объявлять о завершении карьеры в сборной. С момента его дебюта за национальную команду прошло 17 лет, и с тех пор он провёл за команду Испании 180 матчей. Рамос играл на всех чемпионатах мира и Европы с 2006 года, выиграл золото-2010 в ЮАР и дважды стал чемпионом Европы – в 2008 и 2012 годах.

Кто вместо него: Эрик Гарсия («Барселона»), Уго Гильямон («Валенсия»), Пау Торрес («Вильярреал»), Эмерик Лапорт («Манчестер Сити»).

Серхио Рамос в сборной Испании

Серхио Рамос в сборной Испании

Фото: Michael Regan/Getty Images

Фикайо Томори, защитник, 24 года, сборная Англии, € 50 млн

Чемпион Италии, основной защитник «Милана» – но даже таким не нашлось места в сборной Англии. В 2019 году Томори дебютировал за национальную команду и провёл три матча (последний – летом 2022 года в Лиге наций с Италией).

Кто вместо него: Гарри Магуайр («Манчестер Юнайтед»), Джон Стоунз («Манчестер Сити»), Конор Коуди («Эвертон»), Эрик Дайер («Тоттенхэм»), Бен Уайт («Арсенал»).

Матс Хуммельс, защитник, 33 года, сборная Германии, € 6,5 млн

Защитник дортмундской «Боруссии» сыграл 76 матчей за национальную команду. Хуммельс выходил на поле на Евро-2012, забил Португалии и Франции на ЧМ-2014 (где стал чемпионом мира), сделал голевую передачу в игре со Словакией на Евро-2016, провёл две встречи на ЧМ-2018 и четырежды появился на Евро-2020.

Кто вместо него: Армель Белла-Котчап («Саутгемптон»), Маттиас Гинтер («Фрайбург»), Тило Керер («Вест Хэм»), Лукас Клостерман («РБ Лейпциг»), Антонио Рюдигер («Реал»), Нико Шлоттербек («Боруссия» Дортмунд), Никлас Зюле («Боруссия» Дортмунд).

Матс Хуммельс в сборной Германии

Матс Хуммельс в сборной Германии

Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Марк Гехи, защитник, 22 года, сборная Англии, € 35 млн

Центральный защитник «Кристал Пэлас» – главный игрок обороны своей команды. В марте этого года Гехи дебютировал в составе сборной Англии в товарищеском матче со Швейцарией, а летом дважды вышел в Лиге наций. При нём англичане пропустили четыре безответных мяча в игре с Италией.

Кто вместо него: Гарри Магуайр («Манчестер Юнайтед»), Джон Стоунз («Манчестер Сити»), Конор Коуди («Эвертон»), Эрик Дайер («Тоттенхэм»), Бен Уайт («Арсенал»).

Гус Тиль, полузащитник, 24 года, сборная Нидерландов, € 7,5 млн

Тиль был в расширенном списке сборной Нидерландов. В сезоне-2021/2022 экс-спартаковец оформил 21+5 по «гол+пас» в 49 матчах за «Фейеноорд», в этом – 8+2 в 20 играх за ПСВ. Гус дебютировал за сборную в марте 2018 года, но с тех пор вышел на поле всего пять раз и отметился голом в отборе Евро-2020 в ворота Турции.

Гус Тиль в сборной Нидерландов

Гус Тиль в сборной Нидерландов

Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Кто вместо него: Хави Симонс (ПСВ), Стивен Бергёйс, Дави Классен (оба — «Аякс»).

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Квинси Промес, нападающий, 30 лет, сборная Нидерландов, € 10 млн

Лучший бомбардир чемпионата России не попал даже в расширенный состав сборной Нидерландов. С лета прошлого года Промеса не вызывают в национальную команду. «Тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал не хотел вызывать Промеса, потому что он является подозреваемым в уголовном расследовании. Ван Гал не хотел, чтобы это мешало команде готовиться к матчам», — сказал нидерландский журналист Ян Де Грот в интервью «РБ Спорт».

Кто вместо него: Стивен Бергёйс, Стивен Бергвейн, Дави Классен (все – «Аякс»), Хави Симонс (ПСВ), Мемфис Депай («Барселона»), Винсент Янссен («Антверпен»), Люк де Йонг, Коди Гакпо (оба — ПСВ), Ваут Вегорст («Бешикташ»), Ноа Ланг («Брюгге»).

Квинси Промес в сборной Нидерландов

Квинси Промес в сборной Нидерландов

Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Джейдон Санчо, нападающий, 22 года, сборная Англии, € 60 млн

После ухода из дортмундской «Боруссии» вингер потерял место в сборной Англии. Санчо сыграл 23 матча за национальную команду, три из которых на Евро-2020. Последнюю встречу за сборную полузащитник провёл в октябре 2021 года, когда оформил ассистентский дубль с Андоррой. После того как стало известно, что Санчо не поедет на ЧМ-2022, авиакомпания Ryanair потроллила игрока, не попавшего на турнир: «Мы всё равно доставим тебя куда угодно».

Джейдон Санчо в сборной Англии

Джейдон Санчо в сборной Англии

Фото: Michael Regan/Getty Images

Кто вместо него: Фил Фоден, Джек Грилиш (оба — «Манчестер Сити»), Рахим Стерлинг («Челси») и Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед»).

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Роберто Фирмино, нападающий, 31 год, сборная Бразилии, € 28 млн

Форвард «Ливерпуля» играл только на ЧМ-2018. Тогда он провёл четыре матча, и с Мексикой ему хватило четырёх минут, чтобы забить гол. За сборную Бразилии Фирмино отметился 17 мячами в 55 встречах. Несмотря на то что Роберто не попал на ЧМ-2022, он положительно отреагировал на решение главного тренера:

– Благодарю вас за все сообщения со словами поддержки. Чемпионат мира – мечта каждого игрока, я здесь не исключение. Могу оглянуться и поблагодарить бога за то, что он позволил мне жить этой мечтой, как и другим игрокам.

«Твёрдого духом Ты хранишь в совершенном мире, ибо на Тебя уповает он. Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная» (Книга пророка Исаии 26:3-4).

Пользуясь возможностью, хочу поздравить игроков, которые попали в итоговую заявку. Для меня всегда было, есть и будет честью представлять свою страну, особенно с тем даром, что дал мне Господь. Уверен, бог приберёг для меня лучшее.

Роберто Фирмино в сборной Бразилии

Роберто Фирмино в сборной Бразилии

Фото: Buda Mendes/Getty Images

Кто вместо него: Ришарлисон («Тоттенхэм»), Педро («Фламенго»), Габриэл Жезус («Арсенал»).

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