Дисциплина и свой «Месси». Что нужно знать о сборной Японии на ЧМ-2022

Молодая звезда — Такефуса Кубо

Вы наверняка слышали про Японского Месси. Он воспитывался в «Барсе», а несколько лет назад так засверкал на родине, что его подписал «Реал». После нескольких аренд минувшим летом Кубо всё же покинул Мадрид и перешёл в «Реал Сосьедад» за € 6,5 млн. В этом сезоне у 21-летнего таланта 2+2 по системе «гол+пас» в 12 матчах Примеры.