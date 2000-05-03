Дисциплина и свой «Месси». Что нужно знать о сборной Японии на ЧМ-2022

🇯🇵 Япония на ЧМ-2022
Сборная Японии — постоянный участник чемпионатов мира, но обычно не проходит далеко.
В чём будут играть
Домашняя футболка сборной Японии преимущественно синего цвета со светлыми вкраплениями спереди и на рукавах. Графический дизайн напоминает стаю журавликов в стиле оригами. Выездной комплект гораздо проще — он белого цвета. Однако на рукава также нанесён графический дизайн в стиле оригами.
Путь на ЧМ: второе место в группе
Главным конкурентом японцев оказалась Саудовская Аравия. Вот результаты:
• второе место и отставание от Саудовской Аравии в 1 очко;
• 22 очка при семи победах, одной ничьей и двух поражениях;
• поражение (0:1) и победа (2:0) в матчах с Саудовской Аравией;
• семь очков отрыва от третьего места, его заняла Австралия.
• второе место и отставание от Саудовской Аравии в 1 очко;
• 22 очка при семи победах, одной ничьей и двух поражениях;
• поражение (0:1) и победа (2:0) в матчах с Саудовской Аравией;
• семь очков отрыва от третьего места, его заняла Австралия.
Главный тренер — Хадзимэ Мориясу
Хадзимэ Мориясу провёл на родине всю карьеру футболиста и, став тренером, пошёл по тому же пути. После работы ассистентом главного тренера в местных клубах он возглавил молодёжную сборную Японии, а в 2018-м ему доверили уже взрослую. При этом Мориясу параллельно занимает тренерский пост в олимпийской сборной.
Лидер — Такэхиро Томиясу
Пример того, как можно прийти к успеху за счёт усердной работы. 23-летний защитник начинал на родине, а после игры в Бельгии и Италии «Арсенал» выложил за него € 18,6 млн. Пускай Томиясу не финтит и не забивает, но зато пашет на фланге обороны за двоих. А главное — попадает в основной состав.
Молодая звезда — Такефуса Кубо
Вы наверняка слышали про Японского Месси. Он воспитывался в «Барсе», а несколько лет назад так засверкал на родине, что его подписал «Реал». После нескольких аренд минувшим летом Кубо всё же покинул Мадрид и перешёл в «Реал Сосьедад» за € 6,5 млн. В этом сезоне у 21-летнего таланта 2+2 по системе «гол+пас» в 12 матчах Примеры.
Ориентировочный состав
Примерная схема: 4-2-3-1.
Расписание матчей
Японцы наверняка будут цепляться за шансы выйти из группы в последнем матче. Так что не пропустите игру с Испанией!
Факт: защитник сборной стал жертвой расизма
В сборной Японии царит дисциплина, но даже там бывают скандалы. Год назад защитник Майя Йосида после выездного отборочного матча ЧМ-2022 с Саудовской Аравией подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщиков. Игрок вступил с обидчиками в перепалку, а затем покинул стадион. После этого аравийцы принялись извиняться в соцсетях.
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