Футболисты Слуцкого застряли на стадионе после матча. И приняли неожиданное решение

Игроки «Рубина» после домашнего матча 18-го тура Первой лиги с «Енисеем», завершившегося нулевой ничьей, выдержали, возможно, самое сложное испытание с тех пор, как клуб вылетел из РПЛ. Приняв душ по окончании игры, собрав вещи, выслушав наставления главного тренера Леонида Слуцкого и направившись к выходу со стадиона, футболисты казанской команды столкнулись с неожиданной проблемой – все ворота «Ак Барс Арены» оказались закрыты. Найти ключи к ним оказалось так же непросто, как и подобрать ключи к воротам красноярцев.

Пришлось включать смекалку и ловкость. Игроки «Рубина» отыскали относительно невысокое, метра в три, ограждение стадиона и стали перелезать через него. Юные болельщики казанской команды, которые ждали футболистов за территорией арены в надежде получить их автографы, засняли на видео полузащитника Александра Зотова.

Пришлось ли лезть через забор Слуцкому, неизвестно. Возможно, экс-тренер сборной России покинул территорию стадиона раньше. Тем более Леонид Викторович отправился в раздевалку раньше остальных – он был удалён на 86-й минуте за споры с судьёй Артёмом Чистяковым. Не складываются отношения у Слуцкого с арбитрами и в Первой лиге.

Руководитель медиаслужбы «Рубина» Иван Бодылевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» прокомментировал неприятный инцидент:

«Мы этот стадион арендуем. Сотрудник стадиона допустил ошибку и закрыл раньше времени территорию стадиона».

Первая лига – действительно лучшая лига мира. По крайней мере, самая яркая и удивительная. Где ещё случилась бы такая история? Самому же «Рубину» для возвращения в РПЛ не нужно прыгать выше головы. Команда Слуцкого делит третье-пятое места, набрав 31 очко за 18 туров, и отстаёт от «Балтики» с «Аланией» всего на четыре очка. Впереди ещё почти целый круг. Казанцам по силам забраться на вершину.