«Хорошо, что УЕФА не видит такого судейства». Как работали арбитры в 17-м туре РПЛ

РПЛ ушла на продолжительную паузу. Последний зимний тур не подвёл и подарил нам сразу несколько ярких матчей. Но и арбитры, как это обычно бывает, привлекли внимание к своей работе.

Специально для «Чемпионата» судейство в 17-м туре РПЛ традиционно разобрал футбольный арбитр Игорь Федотов. Слово ему.

0,5 балла от 8,4 снимается за неправильные назначение или неназначение 11-метрового удара, показ красной или непоказ прямой красной (игроку или членам тренерского штаба), показ или непоказ второй жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба).



0,1 балла от 8,4 снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений.



1 балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора.



Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.

«Пари НН» — «Ахмат» — 3:2

Здесь можно говорить только об одном эпизоде: на 20-й минуте Амелин неправильно засчитал гол в ворота «Ахмата». Перед этим был фол на Берише в центре поля — игрок «Нижнего» сыграл в мяч, но дальше протянул ногу и наступил сопернику на голеностоп. А резервный арбитр почему-то не помог. Я считаю, что нужно было позвать Амелина к монитору, чтобы он решал, нарушение это или нет. Вместо этого судьи неверно засчитали гол, хотя следовало назначить штрафной удар и показать жёлтую карточку игроку «Нижнего» за грубую игру.



Оценка Амелина — 7,8.

Алексей Амелин Фото: fcnn.ru

«Урал» — «Факел» — 2:0

Кукуяну достались сложные эпизоды. На 13-й минуте следовало назначить 11-метровый в ворота «Факела»: Аппаев, изначально пытаясь сыграть в мяч, потянулся к нему с целью хоть как-нибудь заблокировать. В итоге мяч от колена отскочил в отставленную руку, которая находилась в неестественном положении. VAR позвал Кукуяна к монитору — скорее всего, потому что тот вообще ничего не видел из-за скопления игроков. Судья решил, что Аппаев сыграл в мяч. Не могу согласиться — это пенальти без жёлтой карточки.

На 85-й минуте Кукуян неверно засчитал гол «Урала». VAR позвал его к монитору, и судья убедился, что в начале атаки было нарушение в центре поля.

Оценка Кукуяна — 6,9.

«Крылья Советов» — «Ростов» — 1:3

Снова «взорвался» Любимов. Плохо, что наших арбитров отстранили от Европы, но хорошо, что УЕФА не видит такого судейства. Всем должно быть стыдно, потому что работа Любимова — дичь. Если УЕФА ничего не заметит и возьмёт его судить, то Европу ждёт армагеддон.

На 34-й минуте Любимов пропустил фол. Было додавливание в ногу игроку «Крыльев», после чего мяч дошёл до Комличенко, и тот упал в штрафной. А Любимов вообще дал свисток, что Комличенко нарушил правила. Как арбитр из списка ФИФА может не разобраться в такой ситуации? Любой молодой судья понял бы, что случилось. Сиденков на VAR позвал Любимова к монитору на предмет 11-метрового, но не показал предыдущий эпизод, хотя был обязан это сделать. В итоге Любимов назначил пенальти — это «привоз» со стороны VAR.

На 45+3-й минуте Любимов выдумал 11-метровый в ворота «Ростова». Щетинин сыграл в мяч, но судья бежал по оси и, конечно же, ничего не видел. При этом мяч отскочил к игроку «Крыльев», который потенциально мог забить гол. Но Любимов свистнул моментально, как будто ждал этого момента. Включился VAR, пенальти отменили и назначили спорный мяч в пользу «Ростова». Почему нельзя было дать продолжить атаку? Любимов не разобрался в простом эпизоде.

Оценка Любимова — 7,3.

«Торпедо» — «Зенит» — 0:2

Хорошо отработал Карасёв. Единственный эпизод — падение игрока «Зенита» в штрафной «Торпедо» на 57-й минуте. Был контакт, но это игровое столкновение — Карасёв занял правильную позицию и разобрался.

Оценка Карасёва — 8,4.

«Локомотив» — «Спартак» — 1:2

Сложный матч достался Москалёву. На 19-й минуте он почему-то отстал на 30 метров и не назначил пенальти в ворота «Локомотива». VAR позвал Москалёва к монитору, и тот изменил решение: действительно, Худяков не успел сыграть в мяч и сбил Промеса.

На 47-й минуте Москалёв принял правильное решение, когда мяч попал в руку игроку «Спартака». Футболист разворачивался — это естественное положение руки, она не увеличивала площадь тела. Никакого 11-метрового.

Также Москалёв здорово разобрался на 76-й минуте, когда Промес упал в штрафной «Локомотива». Конечно, проще назначить 11-метровый и сказать, что вратарь сбил соперника. Но на самом деле Худяков первым начал движение к мячу, а Промес вместо этого начал двигаться правой ногой в сторону голкипера. Инициатором контакта был именно игрок «Спартака».

Оценка Москалёва — 7,8.

«Оренбург» — «Краснодар» — 5:1

На седьмой минуте Левников не показал жёлтую карточку за наступ, хотя это простой эпизод. А на 25-й минуте не назначил 11-метровый в ворота «Оренбурга»: Кривцов был первым на мяче, и соперник сделал накладку. Не понимаю, почему не полез VAR. В итоге решили, что было положение «вне игры», хотя это не так.

Думаю, даже судейское руководство не смогло бы объяснить такие решения. Значит, они не умеют доносить до людей трактовки. Значит, им не нужно быть руководителями.

Оценка Левникова — 7,7.

«Химки» — «Сочи» — 0:2

Иванов не показал жёлтую карточку игроку «Химок» за неспортивное поведение. А потом, на 54-й минуте, не разобрался в единоборстве и неверно показал жёлтую Идову.

Ключевой эпизод — 90+2-я минута. Иванов не показал красную карточку Казанцеву за серьёзное нарушение правил. Хотя надо отметить, что он не пропустил эпизод и показал жёлтую. А дальше уже вмешался VAR — всё-таки игрок «Химок» мог ногу сопернику сломать.

Оценка Иванова — 7,8.

Сергей Иванов Фото: fckhimki.com

«Динамо» — ЦСКА — 2:1

На пятой минуте Безбородов правильно продолжил игру после единоборства и падения в штрафной площади «Динамо». Футболисты держали друг друга, вопросов нет. А на 49-й минуте судья не показал жёлтую Смолову за симуляцию. Хотя, по мне, игрок «рисовал» фол возле штрафной.

На 51-й минуте Фомин прыгнул в игрока ЦСКА, и Безбородов показал жёлтую. Пограничный момент, но я соглашусь с судьёй: да, стопа шла в колено, но вскользь. Если бы было додавливание, мы бы говорили о красной карточке. Это один из тех эпизодов, когда судья — творец и делает так, как видит.

На 65-й минуте ЦСКА забил гол. Многие посчитали, что Чалов, находясь в офсайде, перекрывал обзор Шунину во время удара Облякова. Это не так — скорее, перекрывали два игрока «Динамо». Безбородов правильно засчитал мяч.

На 79-й минуте Безбородов назначил 11-метровый в ворота ЦСКА и показал вторую жёлтую Облякову. Игрок ЦСКА держал Тюкавина двумя руками, плюс был контакт в ногах. Если бы Обляков удерживал чуть подольше, можно было бы говорить о красной карточке за лишение явной возможности забить гол. Так что Безбородов принял правильное решение.

Что касается второй жёлтой Гладышеву на 82-й минуте, это справедливо в том плане, что игрок «Динамо» после свистка просто выбил мяч на трибуну. Если бы он положил корпус и ударил по воротам, можно было бы говорить, что он не слышал свистка. А так, это неспортивное поведение.

Проблема Безбородова здесь в другом: к нему побежали игроки ЦСКА, и по картинке у многих сложилось ощущение, что они его уговорили. Если судья изначально хотел показать жёлтую, то, наверное, можно было бы достать её побыстрее. Если не хотел, то Безбородов мог бы задавить игроков ЦСКА своим авторитетом. Нехорошая пауза, которая несвойственна Безбородову. Но додумывать здесь нет смысла.

Оценка Безбородова — 8,3.