«Мы договорились о поддержке». У «Спартака» появится своя команда в Медиалиге?

На матче очередного тура Медиалиги между «Амкалом» и «Ромой» появился баннер с надписью «А народная команда будет?». В телеграм-канале «Некласико», специализирующемся на освещении медиафутбола, написали следующее: «Баннер вывесили представители команды, которая планирует участвовать в третьем сезоне MFL. Клуб будет полностью ассоциироваться с московским «Спартаком». За клуб будут играть бывшие игроки «Спартака», воспитанники, болельщики и те, кто имеет отношение к красно-белым».

Как баннер прокомментировали в «Спартаке»?

После победы в матче с «Локомотивом» (2:1) генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков специально для «Чемпионата» прокомментировал информацию о возможном появлении команды от клуба в Медиалиге.

Евгений Мележиков генеральный директор «Спартака» «Насколько я знаю, «Народная команда» создана, она играет. Мы встречались с людьми, которые организовывают эту команду, и договорились о взаимной коммуникации, информационной и, может быть, финансовой поддержке. Эта команда будет ассоциироваться со «Спартаком»? Зависит от того, как мы построим свою работу. Прежде всего — не клуб ведёт работу. Мы не тянем на себя одеяло. Работу ведут те ребята, которые инициировали создание этой команды. Мы договорились о поддержке с нашей стороны».

Из слов Мележикова следует, что команда не создавалась боссами «Спартака», но может войти в его экосистему. Если руководство, конечно, этого захочет.

Что представляет собой «Народная команда»?

Чтобы узнать подробности, мы связались с Сергеем ― создателем команды.

– Идея сделать свой клуб, который будет называться «Народная команда», появилась в мае, – рассказал он. – Мы хотели сделать не медийный клуб «Спартак», а реально «народную» команду. За основу взяли скелет, при котором в составе в первую очередь будут ребята из фанатских коллективов. Тем самым мы объединяем братву, которая из-за Fan ID не видится на футболе. Плюс есть выпускники академии «Спартака», которые не заиграли на высоком уровне. Ну и футболисты, которые ранее играли за клуб: Рома Шишкин, Никита Баженов, Саша Прудников. Также в команде есть медийные люди, которые болеют за команду ― Василий Камоцкий по прозвищу Пельмень, ребята из «Рыночных отношений» ― Серёга Бразилец и Влад Бэнг, клавишник МакSим ― Саша. Кстати, у нас есть даже предварительная договорённость с МакSим, чтобы она поддержала нас на наших играх своим присутствием.

Певица МакSим выступает на стадионе после финала Кубка России Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– Есть формальная договорённость о встрече с Олегом Ивановичем Романцевым, – продолжил Сергей, – у нас есть идея сделать вертикаль от «Народной команды» до ветеранов, чтобы мы им финансово помогали, когда к нам придут спонсоры. Хотелось бы, чтобы ветераны тоже присутствовали на наших матчах»

Ждать ли «Народную команду» в третьем сезоне Медиалиги?

На этот вопрос нам тоже ответил создатель «Народной команды».

– Мы тренируемся с июля. Не смогли попасть во второй сезон Медиалиги – и слава богу. Мы получили время на наработку состава, тренировки. В следующем сезоне уже будем готовы. Мы общались с Колей Осиповым ― главой Медиалиги ― он нас ждёт в третьем сезоне. Он кайфует от того, что мы сделали, мы постоянно на связи. Коля понимает, что мы можем дать Медиалиге больше, чем все остальные. Мы сможем дать турниру взрослых и настоящих фанатов. Думаю, скоро мы примем решение ― пойдём ли мы в Медиалигу.

Летом ушёл из жизни Георгий Ярцев. После этого мы приняли решение добавить его имя в название команды ― сейчас мы называемся «Народная команда имени Георгия Ярцева». Я скоро буду общаться с его супругой, чтобы узнать, как мы можем помочь.

«Мы все играем за ромб». Как «Спартак» поддерживает «Народную команду»

При этом Сергей рассказал, что связь с клубом у команды налажена: «Поддержка от «Спартака» у нас есть, история работает, мы тренируемся, всё делаем сами. Никто ничего не прогуливает, мы играем за ромб, у всех идеология спартаковца. После некоторых тренировок мы встретились с Мележиковым. Клуб помогает нам с тренировочными полями, с экипировкой, мячами, манишками, фишками. С информационной точки зрения нам помогает Дима Зеленов (глава пресс-службы «Спартака»). Посмотрим, к чему это всё приведёт».