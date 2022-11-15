Сюрпризов от аутсайдеров на ЧМ-2022 ждать не стоит. ФИФА хорошо для этого постаралась

Сборные оказались в непростой ситуации – на подготовку к турниру у них всего неделя. Разбираемся, как это скажется на турнире.

До чемпионата мира остаётся все меньше и меньше дней, а у сборных – времени на подготовку. На этих выходных в европейских лигах ещё проходили матчи заключительного (перед долгим перерывом) тура, и только сейчас команды начинают собираться. В истории турнира это первый раз, когда сборные настолько ограничены в подготовке: золотой стандарт тренировочных сборов перед стартом ЧМ – три недели, в течение которых проводится в том числе несколько товарищеских матчей.

Давайте посмотрим, как было на последних трёх крупных турнирах, последний из которых проводился в разгар пандемии коронавируса.

⚽️ ЧЕ-2016: три недели

Окончание сезона: во Франции и Германии последний тур был сыгран 14 мая, в Португалии, Испании, Италии и Польше – 15-го, в Англии – 17-го, в России – 21-го.



Подготовка. Сборные Англии и Франции собрались уже 19 мая (футболисты постепенно подъезжали), поэтому у каждой было три недели на тренировочные сборы. Португалия начала подготовку 24 мая (без Роналду и Пепе, потому что там был финал ЛЧ), стартовала на турнире 14 июня – на подготовку к турниру тоже ушло ровно три недели. У России, которая тоже собралась 24-го, на пару дней меньше – первый матч с Англией был сыгран уже 11 июня.



Чемпион: Португалия 🇵🇹

Португалия — победитель Евро-2016 Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

🏆 ЧМ-2018: сборная России готовилась почти месяц, остальные – почти три недели (плюс отпуск!)

Окончание сезона: в Англии, России и Португалии последний тур был сыгран 13 мая, в Италии, Испании, Польше и Франции – 20-го, в Германии – 21-го.



Подготовка. Футболисты по окончании сезона получили неделю отдыха (сборная России, правда, дала всего пять – 18 мая команда уже собралась в Новогорске), после чего приступили к тренировкам со своими командами в промежутке с 21 по 28 мая. Матч-открытие состоялся 14 июня, то есть у сборной России был на подготовку почти целый месяц, плюс неделю до этого игроки набирались сил в отпусках. Остальные команды стартовали 15-19 июня, поэтому даже у Германии, которая закончила позже всех в Европе, было больше двух недель на подготовку.



Чемпион: Франция 🇫🇷

Франция — чемпион мира 2018 года Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

⚽️ ЧЕ-2020: две-три недели на подготовку

Окончание сезона: в Венгрии сезон завершился 7 мая, в России и Польше – 16 мая, в Португалии – 19-го, Германии – 22-го; в Англии, Италии, Испании, Франции – 23-го; в Дании – 24-го. В Швеции Евро проходил в разгар сезона (там играют по системе «весна-осень»).



Подготовка. Игроки получили пять-семь дней отдыха, после чего собрались на сборы: сборная России начала 21 мая, итальянцы – 25-го, а англичане – 30-го. При этом Италия стартовала раньше всех (11 июня) и дошла до финала, суммарно проведя в тренировочном и игровом процессе наибольшее количество дней из всех сборных на Евро.



Чемпион: Италия 🇮🇹

Италия — победитель Евро-2020 Фото: Michael Regan/Getty Images

У футболистов стандартно были выходные после сезона и перед стартом тренировочного процесса. В нынешней же ситуации игроки после матча поедут сразу в сборную, где начнётся усиленная подготовка уже в других условиях (как минимум – в Катаре жарко и влажно, а в большинстве стран уже давно стоят холода).

Дэвид Бекхэм, правда, считает, что в таком раскладе есть только плюсы. «Игроки приедут на чемпионат мира, сыграв 25 матчей, так что они будут свежими и полными энтузиазма, – заявил он недавно. – Их энергия будет на высшем уровне, так что вы увидите на поле то, что ещё не видели ни на одном ЧМ».

Неясно, действительно ли англичанин так считает искренне или же его обязывает огромный контракт с Катаром (за который, к слову, его сильно критикуют), однако его точку зрения можно разбить о несколько вполне разумных аргументов.

Но сперва о том, почему в словах Бекхэма есть доля правды

Игроки сейчас действительно могут быть на пике формы, потому что они отыграли половину сезона и набрали нужные кондиции. Раньше футболисты приезжали в сборную после 10 месяцев непрерывных матчей, отдыхали неделю и потом снова брались за тренировки, из-за чего на большие турниры ехали уставшими.

Дэвид Бекхэм Фото: Lars Baron/Getty Images

Почему Бэкхем может быть не прав. Несколько аргументов

№1. Времени на лечение каких-то болячек нет. Вот приехал футболист в сборную, отыграв в сумасшедшем ритме (чемпионат, кубок, еврокубки, Лига наций), у него есть небольшое повреждение, которое он получил, допустим, в последнем матче. Восстанавливаться некогда: либо выпадать из состава, либо играть на обезболивающих, увеличивая риск усугубления травмы.

№2. Вероятность получения травм по ходу турнира выше, чем когда-либо, потому что игроки были нагружены до этого, а сейчас получат ещё бóльшую нагрузку. Хуже всего придётся футболистам, которые регулярно выходили на поле в этом сезоне, минимально отдыхая – среди таковых, например, Гарри Кейн и Килиан Мбаппе. Даррен Берджесс, консультант FIFPro, сказал, что существует «действительно высокий риск» травм не только для игроков, которые сыграли много игр, но и для таких как Кайл Уолкер или Гарри Магуайр, которым не хватает игровой практики или они «недогружены».

Эдуард Безуглов врач ЦСКА и экс-врач сборной России «Чемпионат мира в Катаре будет уникальным не только в отношении времени его проведения, но и сроков подготовки к нему. У многих сборных для подготовки будет порядка недели, что делает по умолчанию невозможной полноценную реализацию тренировочной программы по улучшению кондиций».

№3. Дополнительный фактор ­– погода. Сейчас там +33-35°С, влажность при этом – 50-70%. «Катарская жара — это то, с чем многие команды не сталкивались и к чему не привыкли, поэтому для футболистов это создаёт ещё больший риск», – заявили в FIFPro. Команды используют разные подходы к адаптации: Хорватия, например, в среду, 16 ноября, проведёт матч с Саудовской Аравией в Эр-Рияде, чтобы подстроиться к климатическим условиям быстрее.

Так ли всё плохо и кому будет проще в этой ситуации?

Отвечает бывший врач сборной России Эдуард Безуглов.

«В такой ситуации преимущество получат топ-сборные, укомплектованные футболистами из ведущих чемпионатов, которые привыкли к высокому уровню интенсивности и при этом ещё не утомлены тяжёлым и длинным сезоном (что часто бывает в мае-июне), – сказал он «Чемпионату». – В этих же сборных работают тренеры по физической подготовке и спортивные учёные действительно высокого уровня – для них не должно составить большого труда объективизировать состояние того или иного спортсмена и в соответствии с полученными данными дозировать нагрузку в микроцикле.

Для более слабых команд такой график подготовки не позволит значимо улучшить функциональное состояние, что часто являлось их козырем (особенно на групповом этапе). Поэтому логично предположить, что на групповом этапе будет меньше неожиданных результатов, а ещё будет рост травм в более слабых сборных. Футболисты таких команд должны будут противостоять более технически оснащённым сборным-фаворитам, в распоряжении которых будут отдохнувшие физически развитые футболисты, привыкшие часто играть с высокой интенсивностью.

Хотя при корректном планировании тренировочного процесса недельный цикл между играми может предотвратить рост травматизма.

Исходя из всего вышесказанного, мои фавориты – Англия и Германия».

Сборная Англии — один из фаворитов Эдуарда Безуглова Фото: Getty Images

Получается, что глобально риск травм выше, чем обычно?

Драматизировать, что из-за напряжённого графика в клубном футболе на турнир поедет меньше звёзд, точно не стоит: в Россию не поехали 20 футболистов, которые получили травмы прямо в концовке сезона и не успели восстановиться (а там был месяц); в Катар сейчас точно не поедут 16 игроков. При этом, как отмечается в исследованиях, ноябрь традиционно травмоопасный месяц – именно в этот период увеличивается количество мышечных повреждений.

Как же всё будет складываться в Катаре – даже спортивные учёные расходятся во мнениях, потому что никогда ничего подобного в истории футбола не было. Зато можно предположить, у кого будет лучше результативность: у тех команд, которые давно играют в одном составе и с одним тренером. Просто потому, что за неделю невозможно изобрести тактического монстра и наладить взаимопонимание, если до этого не было наработок в этих областях. А ещё сюрпризов не стоит ждать от слабых команд – время проведения турнира и подготовки к нему максимально к этому не располагает.



В вопросе же травм гораздо интереснее посмотреть, как игроки будут вкатываться в сезон после турнира – вот тут крайне важно выстроить переход так, чтобы не сломаться в первом же матче.