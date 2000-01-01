Роналду не первый, кто «мочит» свой клуб. Так делали экс-капитан «Спартака» и другие топы

«Скажут: собирай, мол, сумку и иди тренироваться с дублем — пойду, так как не считаю это зазорным. Скажут: продолжай работать со Старковым — буду работать, но руки ему не подам. Человек, который в лицо говорит одно, а за спиной — другое, для меня перестаёт существовать», — говорил он.