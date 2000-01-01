Роналду не первый, кто «мочит» свой клуб. Так делали экс-капитан «Спартака» и другие топы

Как футболисты критикуют собственные клубы
Обычно игроки до последнего держат свои обиды, пока не уйдут в другую команду, и уж затем изливают душу. Но бывают и случаи, когда терпеть уже нет сил. Роналду не даст соврать!
Роналду жёстко прошёлся по «МЮ»
Отношения звёздного нападающего с «красными дьяволами» в последнее время не ладились. Многочисленные конфликты с руководством клуба вылились в то, что у Криштиану не выдержали нервы. Португалец дал мощное интервью, рассказав о предательстве «МЮ».
Роналду считает, что Эрик тен Хаг его оскорбил
Основная претензия, конечно же, к главному тренеру Эрику тен Хагу, который часто не давал Роналду достаточно игрового времени. Криш посчитал это оскорблением. «Не уважаю его, потому что он не уважает меня», — объяснил он.
Рангник, по версии Криша — не тренер. А «МЮ» деградирует
Досталось и приглашённому в спортивный департамент Ральфу Рангнику, которого игрок не считает тренером. По мнению Роналду, клуб деградирует: «Я был разочарован отсутствием новых технологий. С тех пор как сэр Алекс ушёл, в клубе я не увидел никакой эволюции. Прогресс просто нулевой», — сказал он.
Погба тоже раскритиковал «МЮ» перед уходом
Как ни странно, но «Манчестер Юнайтед» не первый раз сталкивается с критикой действующих игроков. Летом этого года жаловался на руководство англичан и Поль Погба, которому отказали в новом контракте.
«Как можно говорить игроку, что очень хочешь работать с ним, и ничего ему не предложить? Никогда такого не видел», — после этих слов француз точно не мог остаться, поэтому перешёл в «Ювентус» свободным агентом.
Руни удерживали силой в «МЮ»
Уэйн Руни, напротив, не хотел продлевать соглашение с командой в 2010 году. Разногласия, возникшие между ним и Алексом Фергюсоном, заставили футболиста мечтать о трансфере в другой клуб. Но из раза в раз он получал отказ.
Крики Фергюсона раздражали Руни
«Нет ничего хуже, чем получать взбучку от сэра Алекса Фергюсона. Когда это происходит, тренер стоит в середине комнаты и кричит мне прямо в лицо. Мы стояли, уставившись в пол, как школьники, а тренер устраивал нам разнос», — делился неприятными воспоминаниями форвард.
Давний конфликт с Мойесом возобновился
Руни порывался покинуть «МЮ» несколько раз, совсем плохо дело стало, когда пост главного тренера занял Дэвид Мойес, с которым у футболиста была своя история. Наставник работал с игроком в «Эвертоне» и также был против его перехода в стан «красных дьяволов».
Скандальная автобиография и обвинения в клевете
В 2006 году напряжение между Руни и Мойесом накалилось из-за выхода скандальной автобиографии Уэйна, в которой он уличил Дэвида в желании подпортить репутацию игроку. Реакция его оппонента была быстрой: он подал на футболиста в суд и выиграл.
Моуринью не стал церемониться с Руни
Уход Мойеса ничуть не облегчил положение Руни, поскольку найти общий язык со следующим тренером ему тоже не удалось. Жозе Моуринью перестал рассчитывать на игрока и недвусмысленно намекал, чтобы тот искал новое место работы.
Месси и Пике против «верхушки» «Барселоны»
Неспокойно было и в Испании, когда в «Барселоне» наметился глобальный кризис. На почве увольнения Эрнесто Вальвердо сцепились Лионель Месси и Эрик Абидаль. Последний обрушился с критикой на игроков, но получил ответ от Лео.
«Люди должны нести ответственность за свою работу и самостоятельно принимать решения. И когда речь заходит об игроках, вы должны называть конкретные имена. Иначе вы поливаете грязью всех и раздуваете то, что не соответствует действительности», — отметил аргентинец.
Финансовые разногласия и травля в Интернете
Месси тактично умолчал про действия президента каталонцев Хосепа Бартомеу, которые стали причиной скандалов финансового характера. Понижение зарплат игрокам в период пандемии — это ещё не всё, оказалось, глава клуба платил фейковым аккаунтам за критику футболистов.
«Полнейший позор, что клуб потратил огромные средства на критику своих же игроков», — возмущался Пике, комментируя нашумевшую рекламную кампанию руководства сине-гранатовых.
«Реал» не защитил Пепе и разозлил его
У основных конкурентов «Барселоны» тоже были проблемы с игроками. В 2017 году Пепе был вынужден покинуть клуб — по его словам, из-за чересчур прагматичного подхода руководства к футболистам.
«Клуб не встал на мою защиту, когда меня начали обвинять в налоговых махинациях. Меня это огорчило, потому что я всегда на 100% выполнял свои обязательства. Мне дали понять, что я не нужен», — говорил он.
Левандовски сбежал из «Баварии» в «Барселону»
Прощальные слова Роберта Левандовского также не были пропитаны теплотой: «Меня не хотели слушать. Во мне что-то умерло — и с этим невозможно справиться. Это не компенсировать, даже оставаясь профессионалом. Где лояльность и уважение?» — сказал он перед тем, как трансфер осуществился.
Массовые отчисления футболистов в «Спортинге»
Жаркое разбирательство происходило в 2018 году в «Спортинге». Президент клуба Бруну де Карвалью публично раскритиковал игроков после поражения от «Атлетико» в Лиге Европы. Им это не понравилось, и они устроили настоящий бунт.
Петиция с требованием объяснить свои слова, однако, не умерила пыл де Карвалью, который отстранил за неповиновение сразу 19 футболистов, разразившись гневной отповедью в «Фейсбуке».
«Меня достали избалованные детки, которые никого не уважают. Даже болельщиков, по отношению к которым я слышал ужасные вещи. Эти испорченные мальчишки думают, что далеко пойдут. Но на этот раз моё терпение лопнуло», — написал он.
Аленичев разнёс «Спартак» Старкова
Резонансным было и интервью Дмитрия Аленичева в 2006 году, в котором он раскрыл секреты «Спартака», а в особенности «дыры» в тактике главного тренера Александра Старкова. Тогдашнюю игру красно-белых полузащитник называл позором.
Дмитрий говорил о наболевшем открыто: и про недостаточную квалификацию наставника, и про неуважение к ветеранам команды, при этом он не боялся санкций, которые могли его настичь. Это был крик души.
«Скажут: собирай, мол, сумку и иди тренироваться с дублем — пойду, так как не считаю это зазорным. Скажут: продолжай работать со Старковым — буду работать, но руки ему не подам. Человек, который в лицо говорит одно, а за спиной — другое, для меня перестаёт существовать», — говорил он.
Игнатьев требовал «гигантские деньги» у «Краснодара»?
В неприятной ситуации оказался Иван Игнатьев в годы игры за «Краснодар». Разные взгляды футболиста и руководства клуба на то, какой должна быть его зарплата, привела к открытому противостоянию, закончившемуся переходом в «Локомотив».
«Я не был инициатором подписания нового договора и уж точно не требовал каких-то гигантских денег. Просто в случае подписания долгосрочного пятилетнего контракта, в период его действия я буду уже не молодым футболистом, а у них и зарплаты отличаются от ребят моего возраста».
«Ответил отрицательно. А на следующий день увидел в расписании, что теперь занимаюсь с «Краснодаром»-2. Понятно, что после отчисления из первой команды в голове крутились разные мысли. Но потом понял, что других причин нет», — добавил игрок.
Роналду не первый, кто «мочит» свой клуб. Так делали экс-капитан «Спартака» и другие топы
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