Скандальное интервью с Роналду раскололо футбольный мир. Кто за и против Криштиану?

Криштиану Роналду взорвал информационное пространство своим интервью перед чемпионатом мира. Полная версия выйдет на днях, но уже из превью понятно, что под критику португальца попали многие. Нужно ли было выносить сор из избы или нет – каждый решает сам. Но легендарный футболист перестал молчать и открыто заявил, что его беспокоит в нынешнем «МЮ». Футбольный мир разделился – на поддерживающих и осуждающих.

Кто поддерживает Роналду

Одна из первых реакций на интервью Роналду – от его сестры Элмы Авейру. Она лаконично написала в соцсетях: «Я всегда буду гордиться тобой, мой дорогой. Ты самая большая гордость в моей жизни». Также Элма опубликовала слова брата о взаимном неуважении с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом и добавила: «Прозвучала правда».

Другая сестра, Катя, тоже посвятила большой пост знаменитому брату:

«Я рада, что твой характер и достоинство не покидают тебя. Мне жаль людей, которые задирают голову и тычут пальцами, будто они построили больше тебя.

Есть такие люди: слабые, неправдивые, но меня это совершенно не беспокоит. Есть люди, которые живут в тени, живут молча, лицемерно неблагодарные даже самим себе. В наше время выделяющихся и храбрых критикуют. Люди тонут в собственной иллюзии, многие из них живут, чтобы смотреть, как ходят другие. Даже на пол боятся ступить, потому что боятся упасть, бедолаги.

Криштиану Роналду Фото: Getty Images

В наше время трудно найти таких людей, как ты. Ты мог промолчать, тебе больше не нужно ничего доказывать, ты построил империю из ничего, у тебя уже есть наследие для следующих поколений, которое никто не отнимет. Ты мог бы чесать яйца (да, я говорю это) и отойти в сторону, улететь на своём частном самолёте куда угодно, ты мог бы уплыть на своей 27-метровой яхте и наслаждаться солнцем в любой стране, какой захочешь.

Всё, что у тебя есть, добыто большими усилиями. Этого много, и это только твоё. Ты мог и можешь делать всё, что хочешь, но в очередной раз решил быть смелым, быть образцом мужчины – бороться, не боясь замараться. Быть мужчиной – это не отказываться от своих идеалов. Быть мужчиной – это демонстрировать правду, противостоять акулам и продолжать плыть. Твои дети будут так гордиться тобой. Твой конец ещё не наступил.

Мой брат, ты хорошо знаешь, из чего ты сделан. Поздравляю с тем, что ты никогда не сворачиваешь с пути. Ты всегда был таким и всегда будешь. Ты справишься, ты уникален, ты особенный. Я так горжусь. Спасибо, брат».

Бывший игрок «Ливерпуля» Грэм Сунесс высказался в защиту Криштиану. Шотландец солидарен с Роналду относительно позиции по тен Хагу. «Конечно, я на стороне Роналду. Была встреча, два человека поговорили и покинули комнату с пониманием ситуации, и один из них не сдержал слово. Криштиану не высказывался об этом ранее, но почувствовал, что должен представить свою версию событий. Думаю, тен Хаг обманул его, и считаю — это только моё мнение как тренера, который работал 20 лет, — что именно тен Хаг не сдержал обещаний, которые были даны при их встрече. Это сильный удар для Роналду. Никакого уважения», — приводит слова Сунесса talkSPORT.

Португалец раскритиковал не только Эрика тен Хага, но и Ральфа Рангника, который перед работой в «МЮ» отвечал за спортивное развитие «Локомотива». Экс-полузащитник «Юнайтед» Андрей Канчельскис поддержал мнение Роналду о немецком специалисте.

Андрей Канчельскис экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» «Рангник вообще нигде не тренировал. Немец — хренов теоретик. Отношу его как раз к таким специалистам. Такие тренеры занимаются только теорией. Не так давно в интервью я говорил, что как раз Слуцкий и Кононов такие же. Занимаются теорией, но только не футболом. Этот такой же был. Результат не дал. Я согласен с Роналду по поводу Рангника — сказал правильные вещи».

В защиту Роналду выступил и телеведущий Пирс Морган, которому игрок дал интервью:

«С тех пор как сэр Алекс Фергюсон ушёл на пенсию, «Манчестер Юнайтед» стагнировал и превратился в посредственный клуб. Все это знают. Роналду прав в своей критике».

Кто не поддерживает Роналду

Криштиану подвергли критике больше человек, чем поддержали. Главный хейтер Роналду (наверное, именно так теперь игрок относится к Джейми Каррагеру) заявил, что в конфликте португальца и Эрика тен Хага болельщики поддержат сторону тренера. «Роналду сказал, что не уважает менеджера. Роналду под руководством Эрика тен Хага заявил, что хочет уйти, отказался выходить на замену, покинул скамейку запасных и ушёл со стадиона до окончания игры. 99% болельщиков «Юнайтед» будут на стороне Эрика тен Хага, и это доказывает, насколько плохо Роналду справился с этой ситуацией», — написал Каррагер на своей странице в соцсети. И добавил, что Криштиану поддержат 1% – это Рой Кин, Патрис Эвра и Рио Фердинанд.

Легенда «Ливерпуля» оказался не прав, так как Фердинанд не поддержал игрока и заверил, что это конец его карьеры в «Ман Юнайтед»: «Я чётко осознаю ситуацию Роналду – всё кончено. Роман с «Юнайтед» завершён, я не представляю, чтобы он снова сыграл за клуб». Также против португальца выступил поддерживавший его ранее Гари Невилл.

Гари Невилл экс-защитник «Манчестер Юнайтед» «То, что сказал Роналду – абсолютный позор. Я всё ещё думаю, что Премьер-лигу выиграет «Манчестер Сити», а не «Арсенал». В любом случае интервью Криштиану выглядит не очень хорошо для «Манчестер Юнайтед».

Не согласен с Роналду и экс-форвард «МЮ» Тедди Шерингем. Он считает, что дни Криштиану в Манчестере сочтены.

«Он сказал, что его «не уважают» и он сам не уважает тренера. Когда кто-то рассказывает такое, всегда будет очень много недовольных болельщиков «Юнайтед», когда они всё это прочитают. Определённо, Роналду пора уйти. Пути назад нет. Он должен был уйти перед началом сезона, но не ушёл, они пытались работать в этих условиях. Физическая форма Роналду, очевидно, была не на высоте. Думаю, ему нужно уйти сейчас», – заявил Шерингем в интервью Daily Mail.

Похоже, после чемпионата мира в Катаре мы больше не увидим Криштиану Роналду в футболке «Манчестер Юнайтед». По информации Sky Sports, его интервью недовольны не только тренер и руководство, но и партнёры по команде. Они сильно разочарованы стилем подачи и моментом публикации и не понимают, зачем главная звезда клуба всё это сказал.