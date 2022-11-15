Первый курьёзный случай на ЧМ-2022. Одна из сборных улетела в Катар, но забыла форму!

Сборная Ганы улетела в Катар и оставила дома очень важную вещь – форму. Да, такое бывает! Самое забавное, что в истории ганской сборной это уже не в первый раз.

Как так получилось?

О произошедшем сообщил в своём «твиттере» ганский журналист Франк Даркуа: он написал, что администратор, который отвечает за форму, случайно оставил её в Гане. Как можно случайно оставить огромный багаж – загадка, но теперь официальные лица пытаются организовать ускоренную доставку огромных баулов, чтобы успеть к первому матчу (а он 24 ноября – с Португалией).

Остаётся надеяться, что логистические компании сработают в этом случае оперативно.

Когда такое уже было?

В 2004-м – на Олимпийских играх в Греции. Секретарь Ганского футбольного союза (GFA) Кофи Нсиа собрал футболки (их под турнир разработал местный производитель Mingle) и упаковал их, чтобы отвезти в аэропорт. Той же ночью в Афины через Лондон вылетал председатель GFA, поэтому Нсиа пометил груз его именем, надеясь, что чиновник доставит команде ценный багаж. Одна проблема – председатель был вообще не в курсе, что на его имя оформили какие-то коробки. Поэтому, приземлившись в Лондоне, он последовал на пересадку только со своим чемоданом.

Перед первой игрой с Италией главный тренер сборной Ганы пришёл на пресс-конференцию, не зная, что его команда осталась без одежды. Туда же прибыл администратор – он отправился к делегатам вносить данные по составу на матч и указывать форму, в которой будет играть сборная. С первым всё прошло гладко, а вот со второй задачей менеджер не справился – футболки-то у него не было. Официальные лица требовали от него ответа, и он, не зная, что делать, выпалил в ответ: форма будет полностью жёлтая, просто он случайно оставил её в отеле.

До матча оставался день. Футболок нигде не было, но помощь пришла откуда не ждали: по старым связям одному из тренеров Nike подарил тренировочные комплекты, которые – о чудо – оказались жёлтыми. Одна проблема: не было ни шорт, ни игровых номеров, ни фамилий.

Главой делегации Ганы был бывший вице-президент GFA Фред Паппо – именно он отправился на поиски спортивного магазина в Волосе, чтобы купить к футболкам жёлтые шорты и проставить номера на спинах. В городе таких магазинов не оказалось, поэтому он прыгнул в такси и помчал в Афины. Но не успел – магазин, где можно было купить нужные шорты, уже закрылся. Он остановился в гостинице, а утром уже стоял у дверей магазина, когда тот только-только открылся. Паппо быстро купил всё необходимое, проставил номера на форме и помчался обратно в Волос, прибыв на стадион за два часа до матча.

Сборная Ганы вышла в чисто жёлтой форме – как и обещал главный тренер.

Гана на ОИ-2004 Фото: Adam Davy/Getty Images

На следующий матч Гана вышла уже в своих майках, которые были жёлто-красно-чёрными и довольно заметно отличались от предыдущих комплектов, собранных буквально из того, что было.

В этот раз у ганской делегации времени побольше, чтобы решить внезапно свалившуюся на них проблему.