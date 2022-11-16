А вот Гончаренко страдает больше всех.

Таблица ошибок судей в первой части РПЛ. Как же «Зенит» и «Спартак» хорошо устроились!

В выходные РПЛ ушла на долгий зимний перерыв, а мы традиционно подводим итоги сыгранных матчей. В 17-м туре было много яркого футбола, а ещё были вопросы к судьям. «Чемпионат» следит за их работой и обновляет таблицу с ошибками арбитров на основе экспертизы Игоря Федотова.

Напомним, в таблице не учитываются ошибки по мелким фолам или первым жёлтым карточкам в матче (показанным или нет). Мы считаем:

сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;

сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;

ошибочно засчитали или не засчитали гол;

ошибочно (или нет) показали вторую жёлтую карточку;

если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.

Павел Кукуян Фото: fc-ural.ru

Предыдущие ошибки арбитров

Чтобы ничего не упустить, смотрите, как менялась таблица (и против кого ошибались судьи) после предыдущих туров РПЛ:

Ошибки судей в 17-м туре

В минувшем туре судьи совершили три грубые ошибки, но, в отличие от прошлого раза, пострадали в основном команды из середины турнирной таблицы.

Арбитр Амелин неправильно засчитал гол в ворота «Ахмата» в матче с «Пари НН».

Судья Кукуян ошибочно не назначил пенальти в ворота «Факела» в матче с «Уралом».

Арбитр Левников неверно не назначил пенальти в ворота «Оренбурга» в матче с «Краснодаром».

Игорь Федотов футбольный арбитр «Кривцов был первым на мяче, и соперник сделал накладку. Не понимаю, почему не полез VAR. В итоге решили, что было положение «вне игры», хотя это не так».

Подробный разбор судейства в каждом из матчей 17-го тура РПЛ от Игоря Федотова можно прочитать тут.

Таблица грубых ошибок судей после 17 туров