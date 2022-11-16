Таблица ошибок судей в первой части РПЛ. Как же «Зенит» и «Спартак» хорошо устроились!

В выходные РПЛ ушла на долгий зимний перерыв, а мы традиционно подводим итоги сыгранных матчей. В 17-м туре было много яркого футбола, а ещё были вопросы к судьям. «Чемпионат» следит за их работой и обновляет таблицу с ошибками арбитров на основе экспертизы Игоря Федотова.
Напомним, в таблице не учитываются ошибки по мелким фолам или первым жёлтым карточкам в матче (показанным или нет). Мы считаем:
- сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
- сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
- ошибочно засчитали или не засчитали гол;
- ошибочно (или нет) показали вторую жёлтую карточку;
- если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.
Павел Кукуян
Фото: fc-ural.ru
Предыдущие ошибки арбитров
Чтобы ничего не упустить, смотрите, как менялась таблица (и против кого ошибались судьи) после предыдущих туров РПЛ:
- таблица после 1-го тура;
- таблица после 2-го тура;
- таблица после 3-го тура;
- таблица после 4-го тура;
- таблица после 7-го тура;
- таблица после 8-го тура;
- таблица после 9-го тура;
- таблица после 10-го тура;
- таблица после 11-го тура;
- таблица после 13-го тура;
- таблица после 14-го тура;
- таблица после 15-го тура;
- таблица после 16-го тура.
Ошибки судей в 17-м туре
В минувшем туре судьи совершили три грубые ошибки, но, в отличие от прошлого раза, пострадали в основном команды из середины турнирной таблицы.
- Арбитр Амелин неправильно засчитал гол в ворота «Ахмата» в матче с «Пари НН».
- Судья Кукуян ошибочно не назначил пенальти в ворота «Факела» в матче с «Уралом».
- Арбитр Левников неверно не назначил пенальти в ворота «Оренбурга» в матче с «Краснодаром».
«Кривцов был первым на мяче, и соперник сделал накладку. Не понимаю, почему не полез VAR. В итоге решили, что было положение «вне игры», хотя это не так».
Подробный разбор судейства в каждом из матчей 17-го тура РПЛ от Игоря Федотова можно прочитать тут.
Таблица грубых ошибок судей после 17 туров
|Команды
|Ошибки против команды
|Ошибки в пользу команды
|«Урал»
|11
|4
|«Локомотив»
|8
|2
|«Краснодар»
|6
|4
|«Сочи»
|4
|3
|«Пари НН»
|4
|5
|«Торпедо»
|3
|0
|«Динамо»
|3
|3
|«Ростов»
|3
|4
|«Крылья Советов»
|3
|4
|«Факел»
|3
|4
|«Химки»
|3
|5
|«Ахмат»
|3
|5
|«Оренбург»
|3
|7
|«Зенит»
|2
|4
|«Спартак»
|2
|6
|ЦСКА
|1
|4
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