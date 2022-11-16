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Против кого судьи РПЛ ошибаются чаще всего, таблица и разбор ошибок, «Зенит», «Спартак», ЦСКА, «Локомотив», «Динамо»

Таблица ошибок судей в первой части РПЛ. Как же «Зенит» и «Спартак» хорошо устроились!
Михаил Рождественский
Против кого судьи РПЛ ошибаются чаще всего
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А вот Гончаренко страдает больше всех.

В выходные РПЛ ушла на долгий зимний перерыв, а мы традиционно подводим итоги сыгранных матчей. В 17-м туре было много яркого футбола, а ещё были вопросы к судьям. «Чемпионат» следит за их работой и обновляет таблицу с ошибками арбитров на основе экспертизы Игоря Федотова.

Напомним, в таблице не учитываются ошибки по мелким фолам или первым жёлтым карточкам в матче (показанным или нет). Мы считаем:

  • сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
  • сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
  • ошибочно засчитали или не засчитали гол;
  • ошибочно (или нет) показали вторую жёлтую карточку;
  • если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.
Павел Кукуян

Павел Кукуян

Фото: fc-ural.ru

Предыдущие ошибки арбитров

Чтобы ничего не упустить, смотрите, как менялась таблица (и против кого ошибались судьи) после предыдущих туров РПЛ:

Ошибки судей в 17-м туре

В минувшем туре судьи совершили три грубые ошибки, но, в отличие от прошлого раза, пострадали в основном команды из середины турнирной таблицы.

  • Арбитр Амелин неправильно засчитал гол в ворота «Ахмата» в матче с «Пари НН».
  • Судья Кукуян ошибочно не назначил пенальти в ворота «Факела» в матче с «Уралом».
  • Арбитр Левников неверно не назначил пенальти в ворота «Оренбурга» в матче с «Краснодаром».
Игорь Федотов
Игорь Федотов
футбольный арбитр

«Кривцов был первым на мяче, и соперник сделал накладку. Не понимаю, почему не полез VAR. В итоге решили, что было положение «вне игры», хотя это не так».

Подробный разбор судейства в каждом из матчей 17-го тура РПЛ от Игоря Федотова можно прочитать тут.

«Хорошо, что УЕФА не видит такого судейства». Как работали арбитры в 17-м туре РПЛ «Хорошо, что УЕФА не видит такого судейства». Как работали арбитры в 17-м туре РПЛ

Таблица грубых ошибок судей после 17 туров

КомандыОшибки против командыОшибки в пользу команды
«Урал»114
«Локомотив»82
«Краснодар»64
«Сочи»43
«Пари НН»45
«Торпедо»30
«Динамо»33
«Ростов»34
«Крылья Советов»34
«Факел»34
«Химки»35
«Ахмат»35
«Оренбург»37
«Зенит»24
«Спартак»26
ЦСКА14
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