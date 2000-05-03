Сборной Коста-Рики не повезло со жребием на ЧМ-2022. Но в её составе есть топ-футболисты

Факт: У Коста-Рики есть свой Ельцин

Опорный полузащитник Ельцин Техеда получил имя в честь первого президента России. Он уже отыграл более 70 матчей в составе сборной Коста-Рики и съездил на два чемпионата мира. Правда, на мундиале в России провёл всего лишь семь минут. В период между двумя чемпионатами мира играл в Европе, но потом вернулся в Коста-Рику.