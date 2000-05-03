Сборной Коста-Рики не повезло со жребием на ЧМ-2022. Но в её составе есть топ-футболисты

🇨🇷 Коста-Рика на ЧМ-2022
Команде явно не повезло с группой. Но в 2014-м они стали первыми в группе с Англией, Италией и Уругваем!
В чём будут играть
Сборная презентовала форму 15 сентября. Домашняя футболка выполнена в красном цвете с синими вставками на рукавах, шорты — синие. Выездной комплект — в белых тонах с синими вставками на рукавах.
Путь на ЧМ: четвёртое место в группе, победа в стыковом матче
Коста-Рика заняла четвёртое место в заключительном раунде отбора в зоне КОНКАКАФ. Пришлось играть стыковой матч с Новой Зеландией. Встреча состоялась в Катаре и завершилась победой латиноамериканской сборной — 1:0. Коста-Рика последней из всех сборных пробилась на ЧМ-2022.
Главный тренер — Луис Суарес
Ранее специалист приезжал на чемпионат мира с Эквадором (2006) и Гондурасом (2014). Как тренер работал только с латиноамериканскими сборными и клубами. В 2006 году сборная Эквадора под руководством Суареса добралась до 1/8 финала ЧМ.
Лидер команды — Кейлор Навас
Главная звезда сборной Коста-Рики — вратарь. К 35 годам Кейлор Навас поиграл в «Реале» и «ПСЖ», трижды побеждал в Лиге чемпионов, провёл больше сотни матчей за национальную команду, стал её капитаном. Дважды играл на мундиале (2014, 2018). На ЧМ в Бразилии добрался с командой до 1/4 финала.
Молодая звезда — Хевисон Беннетте
18-летний Хевисон Беннетте отыграл за сборную всего семь матчей. Тем не менее его трансферная стоимость составляет уже € 1 млн. Летом 2022-го парнишка покинул родину и уехал в Англию — теперь выступает за «Сандерленд» в Чемпионшипе. Чемпионат мира — отличная возможность показать себя перед скаутами более солидных клубов.
Ориентировочный состав
Вероятная схема: 4-4-2.
Расписание
За матчами Коста-Рики надо следить хотя бы ради великолепного Кейлора Наваса. С Германией и Испанией работы у него наверняка будет много.
Факт: У Коста-Рики есть свой Ельцин
Опорный полузащитник Ельцин Техеда получил имя в честь первого президента России. Он уже отыграл более 70 матчей в составе сборной Коста-Рики и съездил на два чемпионата мира. Правда, на мундиале в России провёл всего лишь семь минут. В период между двумя чемпионатами мира играл в Европе, но потом вернулся в Коста-Рику.
Сборной Коста-Рики не повезло со жребием на ЧМ-2022. Но в её составе есть топ-футболисты
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