Сборная Марокко сменила тренера за 2,5 месяца до ЧМ-2022. Ей поможет только чудо

🇲🇦 Марокко на ЧМ-2022
Удивлять придётся с первого матча – иначе будет поздно.
В чём будут играть
Домашний комплект выполнен в традиционном красном цвете с зелёными вставками на груди и манжетах. Выездной интереснее: на белой футболке посередине идёт бежевая полоса, а в самом центре нанесён сероватый орнамент в национальном стиле.
Путь на ЧМ: первое место в группе
Команда за шесть туров ни разу не проиграла, пропустив при этом всего в одном матче. Соперники, впрочем, были не самые сложные: Судан, Гвинея и Гвинея-Бисау. А в третьем раунде квалификации марокканцы разгромили сборную ДР Конго с общим счётом 5:2.
Главный тренер — Валид Реграги
Родился во Франции, но всегда был верен корням и играл за сборную Марокко. Там он и начал свой тренерский путь: год работал помощником главного. После возглавил «Фатх», оттуда – ушёл в катарский «Аль-Духаил» и был признан лучшим тренером года. Но главный успех Реграги ждал в «Видаде» – именно с этим марокканским клубом он взял африканскую ЛЧ.
Лидер — Ашраф Хакими
В свои 23 Ашраф Хакими уже успел поиграть в «Реале», «Боруссии» и «Интере». Последний год марокканец зажигает в «ПСЖ»: например, недавно Лига 1 опубликовала топ самых быстрых игроков чемпионата – там он занимает восьмое место со скоростью 34,56 км/ч.
Молодая звезда — Абде Эззалзули
Абде – продукт испанского футбола: он прошёл все ступени «Эркулеса» из Аликанте, а год назад его за € 2 млн купила «Барселона». Этой осенью Абде ушёл в аренду в «Осасуну» на год, а ещё дебютировал за сборную.
Ориентировочный состав
Вероятная схема: 4-2-3-1.
Расписание матчей
В группе с Хорватией и Бельгией шансов на выход мало. Но если зацепиться в первом матче за ничью – то почему бы и не помечтать об 1/8 финала?
Факт: тренер возглавляет сборную чуть больше 80 дней
81 день пройдёт с момента назначения Валида Реграги на пост главного тренера сборной до начала чемпионата мира. Ранее этот пост занимал Вахид Халилходжич, но в начале августа его уволили – из-за разногласий с федерацией, как команде следует развиваться дальше. И это после того, как он вывел Марокко на ЧМ!
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