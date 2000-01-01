Последний шанс Роналду на медаль ЧМ. Что нужно знать о сборной Португалии

Факт: у Роналду нет ни одной медали на ЧМ

Мундиаль в Катаре станет для Роналду пятым в карьере. Самые высокие шансы на медали были в 2006-м, когда Португалия заняла четвёртое место. В 2010-м и 2018-м сборная Роналду вылетала на стадии 1/8 финала, а в 2014 году и вовсе не вышла из группы. После скандала с его интервью нынешний ЧМ – последний шанс Криштиану на большой трофей.