Последний шанс Роналду на медаль ЧМ. Что нужно знать о сборной Португалии

Сборная Португалии на ЧМ-2022 🇵🇹
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Главный вопрос: а вдруг Португалия выиграет ЧМ?
В чём будут играть
Домашний комплект — футболка разбита на две части по диагонали. Верхняя часть состоит из красного цвета, нижняя — из зелёного (как и шорты). Создатели заявили, что такая форма создает имитацию обёрнутого вокруг тела португальского флага. Выездной комплект почти полностью белый, за исключением красно-зелёной полосы на груди.
Путь на ЧМ: второе место в группе, пробрались через стыки
Команда пробилась на чемпионат мира только через стыковые матчи. Португальцы заняли второе место в отборочной группе, пропустив вперёд сборную Сербии. В стыках обыграли Турцию (3:1) и Северную Македонию (2:0), благодаря чему и попали на мундиаль.
Главный тренер — Фернанду Сантуш
Руководит командой многоопытный Фернанду Сантуш. Он работает со сборной Португалии уже восемь лет. Именно под его руководством она стала сильнейшей сборной Европы в 2016 году. Ранее Сантуш тренировал лишь греческие и португальские клубы.
Лидер — Криштиану Роналду
Роналду остаётся главной звездой сборной Португалии. Он дебютировал за команду в далёком 2003 году и с тех пор девять раз приезжал на крупные турниры. Капитан и лучший бомбардир в истории сборных. Роналду уже заявил, что готов закончить с футболом, если выиграет ЧМ.
Молодая звезда — Нуну Мендеш
Мендешу всего 20 лет, однако его трансферная стоимость уже составляет € 50 млн. Прошлый сезон отыграл в «ПСЖ» на правах аренды, а потом французский клуб выкупил права на футболиста. Чемпионат мира в Катаре — ещё одна попытка громко о себе заявить.
Ориентировочный состав
Вероятная схема: 4-2-3-1.
Полная заявка.
Полная заявка.
Расписание матчей
Португальцы должны выходить из группы. А вот с какого места – решит, скорее всего, матч с Уругваем.
Факт: у Роналду нет ни одной медали на ЧМ
Мундиаль в Катаре станет для Роналду пятым в карьере. Самые высокие шансы на медали были в 2006-м, когда Португалия заняла четвёртое место. В 2010-м и 2018-м сборная Роналду вылетала на стадии 1/8 финала, а в 2014 году и вовсе не вышла из группы. После скандала с его интервью нынешний ЧМ – последний шанс Криштиану на большой трофей.
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