Сборная Уругвая — одна из самых титулованных на ЧМ. Но это успехи далёкого прошлого

Главный тренер — Диего Алонсо

Начал тренерскую карьеру в 2011 году: работал в уругвайских, парагвайских и мексиканских клубах, а в 2019-м вышел на новый этап – стал первым тренером клуба Бекхэма «Интер Майами». Правда, ненадолго – работа продлилась всего год. До приглашения в сборную Уругвая Алонсо весь 2021-й просидел без работы. Зато потом пришёл и вырвал путёвку в Катар.