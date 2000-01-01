Сборная Южной Кореи не пропускает ЧМ с 1986 года. Что ещё нужно знать об этой команде

Сборная Южной Кореи на ЧМ-2022 🇰🇷
В её составе играет настоящая суперзвезда!
Главный вопрос: получится ли выйти из группы в этот раз?
В чём будут играть
Домашняя форма сделана в ярко-красных тонах с чёрным воротником и тёмными вкраплениями в нижней части футболки. Создатели назвали этот комплект дерзким, смелым и энергичным. Гостевая футболка выполнена преимущественно в тёмном цвете, но её дополняет разноцветный графический дизайн по всему периметру.
Путь на ЧМ: второе место в группе
В заключительной фазе азиатского отбора сборная Южной Кореи оказалась в одной группе с Ираном, ОАЭ, Ираком, Сирией и Ливаном. Команда одержала семь побед в 10 матчах и заняла второе место вслед за Ираном (отстали на два очка). А вот третья команда группы (ОАЭ) отстала от корейцев аж на 11 баллов.
Главный тренер — Паулу Бенту
С 2010 по 2014 год Паулу Бенту тренировал сборную Португалии. Под его руководством команда добралась до полуфинала на Евро-2012, но не вышла из группы на ЧМ-2014. Помимо этого, возглавлял лиссабонский «Спортинг», а также съездил в Бразилию, Грецию и Китай.
Лидер — Сон Хын Мин
Главная звезда сборной — Сон Хын Мин. И это никого не удивляет. К 30 годам он поиграл в Бундеслиге и АПЛ, отбегал больше сотни матчей за сборную, стал её капитаном, дважды съездил на чемпионат мира. А ещё три раза становился футболистом года в Азии.
Молодая звезда — Ли Кан Ин
Талантливый хавбек Ли Кан Ин играет в одном чемпионате с «Реалом» и «Барсой». Тренерский штаб «Мальорки» предоставляет ему немало времени, но в сборной ситуация иная. Возможно, на чемпионате мира в Катаре всё будет по-другому, и Ли покажет себя с лучшей стороны.
Ориентировочный состав
Вероятная схема: 4-2-3-1.
Полная заявка.
Полная заявка.
Расписание матчей
Чтобы выйти из группы, корейцам надо не проиграть Уругваю и Португалии. А ещё обыграть Гану. С таким Соном – задача не совсем нереалистичная, не правда ли?
Факт: 10-й подряд чемпионат мира
Корейская команда регулярно играет на мундиалях с 1986 года. Её лучший результат — четвёртое место на домашнем турнире в 2002 году. Тогда командой руководил Гус Хиддинк. В 2010-м корейцы добрались до 1/8 финала, а на всех остальных турнирах вылетали после группового этапа.
Сборная Южной Кореи не пропускает ЧМ с 1986 года. Что ещё нужно знать об этой команде
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