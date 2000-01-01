Сборная Южной Кореи не пропускает ЧМ с 1986 года. Что ещё нужно знать об этой команде

Лидер — Сон Хын Мин

Главная звезда сборной — Сон Хын Мин. И это никого не удивляет. К 30 годам он поиграл в Бундеслиге и АПЛ, отбегал больше сотни матчей за сборную, стал её капитаном, дважды съездил на чемпионат мира. А ещё три раза становился футболистом года в Азии.