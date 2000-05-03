Наши люди на ЧМ-2022. В Хорватии их сразу трое

Молодая звезда — Йошко Гвардиол

Хорватия всегда была невероятно богата спортивными талантами. Ярчайший представитель новой генерации — Йошко Гвардиол. В 20 лет парень играет в основе вице-чемпионов мира и оценивается дороже всех в сборной — в € 60 млн. Для него это первый ЧМ.