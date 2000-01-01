Бывший тренер «Спартака» залетит в плей-офф ЧМ-2022? Главное о сборной Швейцарии

Сборная Швейцарии на ЧМ-2022 🇨🇭
Болельщики «Спартака», это ваша команда!
Главный вопрос: выживут ли в «группе смерти»?
В чём будут играть
Домашний комплект выполнен в традиционных красных цветах, но на верхнюю часть футболки нанесены тонкие белые полоски. Выездная футболка — белая со своеобразным графическим дизайном в центре.
Путь на ЧМ: первое место в группе
В отборе Швейцария выступила мощно. Вот доказательства:
• первое место в группе с Италией и прямая путёвка в Катар;
• 18 очков — на два больше, чем у чемпионов Европы;
• ни одного поражения, пять побед и три ничьих, в том числе две с Италией;
• всего два пропущенных мяча. Разность забитых и пропущенных— 15:2.
• первое место в группе с Италией и прямая путёвка в Катар;
• 18 очков — на два больше, чем у чемпионов Европы;
• ни одного поражения, пять побед и три ничьих, в том числе две с Италией;
• всего два пропущенных мяча. Разность забитых и пропущенных— 15:2.
Главный тренер — Мурат Якин
Тот самый тренер, без успехов работавший в «Спартаке». После этого Якин трудился в местном чемпионате, а летом 2021-го неожиданно возглавил сборную. Швейцария с ним не только отобралась на ЧМ, но и сохранила место в главной группе Лиги наций, победив Португалию и Испанию.
Главная звезда — Гранит Джака
Полузащитник с непростым характером и кучей скандалов, но по-прежнему важный для своих команд. В «Арсенале» Джака потушил конфликт с фанатами и стал неотъемлемой частью мощного проекта Микеля Артеты, а в сборной и вовсе играет без замен. 30 лет – самое время зажечь на ЧМ!
Ориентировочный состав
Вероятная схема: 4-2-3-1.
Полная заявка.
Полная заявка.
Расписание матчей
Для Швейцарии всё должно решаться в третьем матче. Если, конечно, не будет сюрпризов с Камеруном.
Факт: главный скандал сборной Швейцарии — политический
В матче ЧМ-2018 с Сербией Шердан Шакири и уже упомянутый Джака отпраздновали свои голы, изобразив руками крылья. Это отсылка к флагу Албании, исторической родины обоих футболистов. Сербские фанаты были в бешенстве, но игроки отделались штрафами.
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