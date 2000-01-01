За Камерун на ЧМ-2022 сыграет россиянин. А тренер не знает фамилий некоторых игроков!

Сборная Камеруна на ЧМ-2022 🇨🇲
Тренер умудрился попасть в скандал перед турниром.
Главный вопрос: наберут ли хотя бы одно очко в группе?
В чём будут играть
Накануне ЧМ-2022 Самуэль Это'О скандально сменил поставщика: контракт получила американская компания One All Sports. У неё 0 крупных клиентов и такой же опыт в производстве формы. Дизайн в Катар до сих пор не представлен, но Это'О доволен коммерческой частью сделки.
Путь на ЧМ: победа в решающем стыковом матче
В решающем двухматчевом противостоянии мало кто ставил на Камерун: новый главный тренер, нестабильная игра не делали их фаворитом. Но Алжир оказался ещё слабее. Вторая игра укатилась в дополнительное время, где в концовке Камерун вырвал победу и путёвку в Катар.
Главный тренер — Ригобер Сонг
Сонг ещё в конце 90-х играл в «Ливерпуле». В марте 2022-го возглавил Камерун (благодаря Это'О). До этого Сонг работал с молодёжкой. С ним Камерун обыграл Алжир, и тренер остался в команде. Кстати, он рекордсмен по количеству матчей за сборную Камеруна (137), а на финише карьеры красил бороду и волосы в белый цвет – получалось впечатляюще.
Лидер — Андре Замбо Ангисса
Самый важный игрок сборной Камеруна. Опорник «Наполи» поиграл в разных сильных лигах, но сейчас окончательно раскрылся. Он универсален, техничен, не только разрушает, но и начинает атаки. Плюс – он самый дорогой игрок сборной.
Молодая звезда — Брайан Мбемо
Полузащитник стабильно выступает за «Брентфорд». Сейчас ему 23, а за английский клуб играет с сезона 2019/2020. В прошлом розыгрыше АПЛ забил четыре гола за 35 матчей, в этом – уже три за 15!
Ориентировочный состав
Вероятная схема: 4-3-3.
Полная заявка.
Полная заявка.
Расписание матчей
Камерун кажется аутсайдером в «группе смерти». Но календарь хороший: сначала надо обыграть конкурентов, а потом в удовольствие сыграть с Бразилией.
Факт: Это'О призвал выиграть ЧМ-2022
Президент федерации, помимо конфликтов с производителями формы, запомнился несколькими резкими заявлениями. Например, сообщил, что сборная должна покинуть Катар 18 декабря, то есть в день финала. Видимо, любой другой исход не устроит главного босса местного футбола.
Факт: за сборную играет россиянин – Гаэль Ондуа
Ондуа – этнический камерунец, но в девять лет с родителями переехал в Россию. После академий «Локо» и ЦСКА Ондуа очень хотел играть за Россию, но не дождался вызова и принял предложение Камеруна. Подробнее о защитнике «Ганновера» мы писали вот тут.
Факт: главный тренер смешно опозорился перед турниром
Во время объявления состава Сонг путался в фамилиях и именах футболистов, которых вызвал. Его поправляли и журналисты, и пресс-атташе сборной! Версии у СМИ две – либо он не выучил фамилии местных игроков, либо этих парней ему навязали.
За Камерун на ЧМ-2022 сыграет россиянин. А тренер не знает фамилий некоторых игроков!
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Самые дорогие футболисты ЧМ-2022
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