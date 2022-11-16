Экс-президенту Аргентины пришлось извиняться за прогноз на ЧМ. Всё из-за слов о Германии

Аргентинский телеканал TN позвал к себе в студию лидера оппозиции и бывшего президента Аргентины Маурисио Макри. Разговор протекал вполне выдержанно и содержательно, пока политика не спросили про его предпочтения на чемпионате мира в Катаре.
«В число пяти кандидатов на победу на ЧМ-2022 я включу Аргентину, – сказал тот. – Конечно, есть Бразилия, у Португалии хорошие игроки. Франция – действующий чемпион мира. И никогда нельзя исключать Германию, потому что это высшая раса. Они всегда играют до конца».
Маурисио Макри
Фото: Tomas Cuesta/Getty Images
Брошенная фраза про немцев и их принадлежность к «высшей расе», о которой политик явно не подумал в моменте, запустила волну в обществе и СМИ: различные политические и общественные лидеры высказывали своё неприятие и осуждали Макри за такой оборот.
«Знает ли Макри, что «высшая раса» убила два миллиона детей в возрасте до десяти лет? — заявил бывший посол МИД в Международном альянсе памяти жертв Холокоста. – Как любопытно, не правда ли? Понятие «высшая раса» использовалось Гитлером…»
«Слова Макри показывают, что он без труда пользуется понятиями и определениями нацизма, – сказала национальный депутат Ромина дель Пла. – Он не может сказать в свою защиту, что говорил о футбольной команде и ни о чём другом, потому что существовали тысячи других способов сослаться на немецкую сборную, чтобы подчеркнуть их подготовку, если бы он хотел говорить об этом».
В еврейском сообществе Аргентины рассмотрели в словах бывшего президента «превознесение предполагаемого расового превосходства», что «есть не что иное, как натурализация и принижение геноцида, совершенного нацистами».
После шквала критики Макри вышел в «Твиттер» с извинениями. «Говоря о чемпионате мира и, очевидно, имея в виду бесспорное футбольное мастерство Германии, я произнёс неудачную фразу, относящуюся к худшим кошмарам человечества, за что хочу принести свои извинения», — написал он.
Маурисио Макри
Фото: Eduardo Parra/Getty Images
Принимать их, судя по комментариям к посту, народ не собирается: многие люди уверены, что Макри не оговорился, а действительно так считает.
- 16 ноября 2022
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