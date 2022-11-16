Захарян получит паспорт Армении. Это повлияет на трансфер в «Челси» и игру за Россию?

История перехода Арсена Захаряна и «Челси» до сих пор актуальна. Хотя руководители «Динамо» и заявляли, что никаких переговоров между клубами нет, даже сам игрок этого не скрывает. Вот его заявление после последнего матча с ЦСКА

«Завершена ли история с «Челси»? Сейчас я об этом не думаю — можно спросить у представителей клуба. Думаю, всё в порядке и переговоры идут. Сам интересуюсь, но не все же карты раскрывать».

А сегодня, 16 ноября, инсайдом бахнул главный знаток «Челси» среди российских болельщиков этой команды ― Кирилл Бельский:



«В декабре Арсен летит в Ереван, где сделает армянский паспорт. Это сильно упростит получение разрешения на работу в Великобритании. Но камнем преткновения летом стал именно перевод денег от «Челси» в пользу «Динамо». Судя по всему, этот вопрос тоже решили — будут переводить через армянский банк. При этом речи о смене сборной для Захаряна не идет — он останется игроком национальной команды России. Для «Челси» это даже плюс. Почему? Клуб ожидает, что в ближайшие несколько лет Россия на турнирах появляться не будет, а это означает, что Арсен сможет оставаться в Кобхэме без риска получить травму», – написал он в своём телеграм-канале.

Мы же пообщались с нашими источниками и узнали, как на самом деле обстоят дела с трансфером Арсена в Англию.

Арсен Захарян Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Арсен действительно зимой сделает армянский паспорт, но не ради «Челси»

По нашей информации, Захарян действительно в декабре отправится в Армению для получения гражданства. Но Арсен планировал это сделать ещё до переговоров с «Челси» – для личных целей. При этом менять национальную сборную полузащитник пока не планирует, он продолжит выступать за сборную России (пока она играет только товарищеские матчи), несмотря на бан от УЕФА.

А что там по переговорам с «Челси»?

Как говорят наши источники ― интерес «Челси» к Захаряну действительно никуда не делся. Арсен по-прежнему в топе целей английского клуба, потому что его талант давно известен скаутам лондонцев и хорошо ими изучен. «Челси» готов активировать опцию выкупа в € 15 млн, как он был готов сделать это и летом. Единственная проблема остаётся той же ― как «Динамо» получит деньги. Насколько нам известно, на днях состоялась важная встреча всех сторон. Шансы на осуществление трансфера зимой остаются, «Челси» намерен найти способ заплатить нужную сумму. Но вряд ли это будет сделано через армянский банк.