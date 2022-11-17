Какая сборная — самая молодая? А кто привёз меньше всех игроков? 20 уникальных фактов о ЧМ

Уже совсем скоро (20 ноября) стартует чемпионат мира по футболу. Турнир в Катаре – уже стал особенным. Например, впервые матчи пройдут на Ближнем Востоке. После оглашения составов сборных стало известно и о других интересных фактах про ЧМ-2022. Мы собрали главные детали в одной статье.
1. Сборная Ирана – единственная команда, которая взяла 25, а не 26 футболистов на ЧМ-2022.
2. Самый низкий футболист на ЧМ-2022 – полузащитник сборной Марокко Ильяс Шаир (158 сантиметров).
3. Самый высокий футболист на ЧМ-2022 – голландский вратарь Андрис Нопперт (203 сантиметра).
4. 137 футболистов в заявках представляют на ЧМ-2022 не ту страну, в которой родились. Максимальное количество таких игроков у Марокко (14 человек).
5. В 2022-м впервые на чемпионат мира поехали девушки в качестве главных судей: Стефани Фраппар (Франция), Салима Мукансанга (Руанда) и Ëсими Ямасита (Япония).
Фраппар, Мукансанга и Ямасита
Фото: Getty Images
6. Самый дорогой состав – у сборной Англии (€ 1,26 млрд).
7. Самый дешёвый состав – у сборной Катара (€ 14,9 млн).
8. Сборная Сенегала – единственная команда на ЧМ-2022, у которой 100% состава состоит из легионеров.
9. Сборная Катара – единственная команда на ЧМ-2022, для которой этот мундиаль – первый в истории.
10. Самый юный футболист в заявке на ЧМ-2022 – немецкий нападающий Юссуфа Мукоко. Единственный 17-летний футболист на этом турнире. Правда, в день открытия турнира ему исполнится 18 лет, а в день первой игры сборной Германии уже будет 18 лет и 3 дня.
11. Самый возрастной футболист в заявке на ЧМ-2022 – 40-летний вратарь сборной Мексики Альфредо Талавера.
12. Среди футболистов, отправившихся на ЧМ-2022, больше всего ассистов на мундиалях – у Томаса Мюллера (шесть голевых передач).
13. Лионель Месси – рекордсмен по количеству матчей на чемпионатах мира среди игроков, которые отправились на ЧМ-2022. Аргентинец провёл 19 матчей за предыдущие четыре турнира.
14. Самая молодая команда ЧМ-2022 – у сборной Ганы. Средний возраст футболистов — 24,7 года.
15. Самая возрастная команда ЧМ-2022 – у сборной Ирана. Средний возраст футболистов — 28,9 года.
16. Этот чемпионат мира станет последним, на котором сыграют 32 команды. Со следующего турнира в финальной части будет 48 сборных.
17. Больше всего футболистов на ЧМ-2022 отправила «Бавария» – 17 игроков в восемь сборных.
18. Самый молодой тренер на ЧМ-2022 – Лионель Скалони, которому 44 года. Сборная Аргентины является первой командой, в которой он работает в качестве главного тренера.
19. Самый возрастной тренер на ЧМ-2022 – у голландцев. Луи ван Галу уже 71 год.
20. Среди тех, кто поехал на ЧМ-2022, лучшим бомбардиром в истории мундиалей является немец Томас Мюллер (10 голов). Рекордсменом за всю историю остаётся его соотечественник Мирослав Клозе (16 голов).
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