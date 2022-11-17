«А где же спартаковский дух?» Карпин уже проигрывал в Таджикистане и Узбекистане

Ещё год назад Валерий Карпин и представить не мог, что судьба забросит его со сборной в Душанбе и Ташкент. В последний раз он приезжал в столицы Таджикистана и Узбекистана более 30 лет назад – осенью 1991-го. По крайней мере, по делам футбольным. После развала СССР команды из этих стран перешли в Азиатскую конфедерацию, поэтому не могли попасться командам Карпина в еврокубках, а сборные никогда не встречались с Россией в товарищеских матчах. И вот теперь это случится. По дороге в Душанбе и Ташкент Валерий наверняка мысленно вернулся в прошлое и вспомнил, как играл со «Спартаком» против «Памира» и «Пахтакора». А мы напомним читателям, как это было.

Сентябрь-октябрь 1991-го. Концовка последнего чемпионата СССР. Тогда волею календаря команда 22-летнего Карпина тоже проводила спаренный выезд в столицы Таджикистана и Узбекистана, правда, разбавленный еврокубками. Перед 27-м туром «Спартак» лидировал, опережая на одно очко ЦСКА. За победу, напомним, в то время давали два очка. «Памир» с «Пахтакором» находились в группе аутсайдеров – занимали, соответственно, 11-е и 14-е места. Казалось, у этих команд нет шансов остановить рвавшихся к чемпионству москвичей.

«Спартак» Олега Романцева выдал к тому моменту сумасшедшую серию: 10 побед при одной ничьей в 11 последних матчах чемпионата. Перед выездами в Душанбе и Ташкент красно-белые вынесли в дерби «Динамо» со счётом 7:1. Оставалось сделать всего четыре шага – и золото на шее. Возможно, на состоянии команды отразилась пауза на матч сборной СССР, которая за три дня до встречи москвичей с «Памиром» не смогла победить дома Венгрию (2:2) в отборочном цикле Евро-1992. Впрочем, против венгров сыграли только голкипер Станислав Черчесов и полузащитник Александр Мостовой.

В Душанбе всё шло по сценарию Романцева до последних 15 минут. В первом тайме нападающий Дмитрий Радченко забил быстрый гол, послав мяч в уже пустые ворота. Во втором ещё более молниеносный выпад удался Мостовому, который завершил фирменную спартаковскую комбинацию по центру. Однако в концовке с красно-белыми случилось что-то необъяснимое. Сначала «Спартак» пропустил от своего будущего игрока – Мухсина Мухамадиева. Форвард здорово пробил из-за штрафной под перекладину. А потом на 81-й минуте Вазген Манасян послал мяч в сетку из пределов вратарской после розыгрыша углового. Красно-белые дали шанс ЦСКА, и армейцы им воспользовались – догнали лидера по очкам.

Вернувшись в Москву, «Спартак» победил ответном матче 1/32 финала Кубка УЕФА финский «Миккели» со счётом 3:1 и прошёл дальше в еврокубке. Один из голов забил как раз таки Карпин. Потом опять была пауза на сборные. В квалификации Евро-1992 команда СССР с Черчесовым в составе сыграла дома вничью с Италией (0:0). После этого красно-белые отправились в гости к «Пахтакору».

В Ташкенте команда Романцева собрала в три раза больше зрителей – 30 тысяч человек против чуть более 10 тысяч в Душанбе. Но сыграла ещё хуже. И опять «Спартак» пострадал от своего будущего игрока! Единственный гол в середине первого тайма забил дальним ударом Андрей Пятницкий. Полузащитник хорошо пробил, тем не менее Черчесов, пожалуй, мог выручить. И Карпин не успел заблокировать удар Пятницкого. Игра не клеилась, Романцев грустил на скамейке, а руководитель клуба Николай Старостин признал на пресс-конференции:

«Хозяева победили заслуженно. Они не позволили «Спартаку» сыграть в свою игру. Конечно, нам два очка на финише нужны были как воздух. Одно утешение: надеюсь, что два очка «Пахтакору» в столь трудной ситуации пойдут на пользу».

«А где же спартаковский дух?» — задался вопросом Старостин. И сам же на него ответил: «Команда замучена различными сборными. На последней тренировке у Романцева были лишь четыре футболиста. Календарь игр составлен под сборные. При этом никак не учитываются интересы клубов».

Сейчас фраза «календарь составлен под сборные» согревала бы Карпина. Но осенью 1991-го эти слова воспринимались совсем по-другому и были оправданием неудачи его клубной команды. А после поражения в Ташкенте «Спартак» уступил и в дерби «Торпедо» (1:2), отдав собственными руками золотые медали ЦСКА.

Валерий Карпин Фото: РИА Новости

Сам Романцев в своей книге «Правда обо мне и «Спартаке» так объяснял проигранную борьбу за титул:

«О последнем чемпионате СССР у меня осталась не самые положительные воспоминания. Откровенно говоря, у «Спартака» в том сезоне были большие проблемы с судейством. Ещё за несколько туров до конца мы лидировали, но потом нас «придушили». Мы с судьями никогда не работали, но вот некоторые команды этим занимались. Я сейчас говорю не о ЦСКА, который выиграл золотые медали в том чемпионате. Больше – о командах, которые всеми методами пытались нас притормозить. В общем, не могу сказать, что тот чемпионат был чистым.

К «Спартаку» нечасто были благосклонны судьи. Хотя кто-то из журналистов однажды предъявил нам: позвольте, но в ворота соперников было назначено 12 пенальти! А я ответил: «А что поделаешь, если мы все 90 минут проводим в штрафной площади соперников? И это ещё мало дали – штук 20 пенальти точно не назначили!»

«Спартак» и арбитры – вечная тема. Впрочем, сборной России в товарищеских матчах вряд ли стоит опасаться судейского заговора. Получится ли у Карпина выиграть в Душанбе и Ташкенте 31 год спустя?