Давайте немного помечтаем? Тут много игроков «Спартака» и «Ростова» и всего один – из ЦСКА.

26 футболистов в заявке сборной России на чемпионат мира. Каким был бы список Карпина

До чемпионата мира в Катаре осталось три дня. Сборные уже объявили составы и готовятся к турниру. К сожалению, на нём не будет сборной России. Но мы решили помечтать: какой была бы заявка нашей команды, если бы мы всё-таки участвовали в мундиале?

Важно ― мы формировали состав с учётом всех актуальных травм. В заявку на чемпионат мира можно включить максимум 26 игроков.

Вратари

Матвей Сафонов, «Краснодар»

100% первый номер сборной. Несмотря на ошибки последнего месяца, Матвей остаётся лучшим вратарём страны, что подтверждается его лидерством по количеству суперсейвов в РПЛ. Нет сомнений, что тренер вратарей национальной команды Виталий Кафанов снова бы сделал ставку на Сафонова.

Александр Селихов, «Спартак»

Вторым номером сборной России, по нашему мнению, был бы вратарь «Спартака». Селихов провёл очень надёжную первую часть сезона, совершил много ключевых сейвов и точно заслужил бы поездку на чемпионат мира.

Сергей Песьяков, «Ростов»

В роли третьего вратаря в Катар отправляем Сергея Песьякова. Песьяков – безоговорочный первый номер «Ростова» (третья команда России прямо сейчас), которого отлично знают Кафанов и Карпин. Первые 17 туров РПЛ Сергей провёл практически без ошибок.

Защитники

Георгий Джикия, «Спартак»

В случае с Джикией вряд ли нужны какие-то пояснения. Георгий ― основной защитник и капитан сборной России. Его место в основе не вызывает вопросов.

Максим Осипенко, «Ростов»

В отсутствие травмированного Игоря Дивеева защитник «Ростова» почти наверняка был бы первым кандидатом на место в основе в пару к Джикии. Осипенко уже имеет опыт выступлений за сборную России, отлично знаком с требованиями Валерия Карпина и в целом показывает хороший уровень игры.

Руслан Литвинов, «Спартак»

Литвинов, пожалуй, главное молодое открытие «Спартака» за последние полтора года. Универсальный игрок. Профильная позиция – опорник, а раскрылся – на позиции центрального защитника. С учётом дефицита футболистов этой позиции Литвинов точно бы поехал на чемпионат мира в этой роли. Тем более у него отличное взаимопонимание с Джикией. На игру с Таджикистаном и Узбекистаном Руслана, кстати, тоже вызвали.

Георгий Джикия и Руслан Литвинов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Егор Сорокин, «Краснодар»

Последнего центрального защитника в заявку мы выбирали между Чистяковым и Сорокиным. Дмитрий кажется более надёжным выбором, но у него практически не было игровой практики в этом сезоне (кроме того самого провального матча с «Ахматом»). Сорокин же выходит в основе регулярно, поэтому выбор был сделан в его пользу.

Александр Сильянов, «Ростов»

Сильянов ― одно из главных открытий нынешнего сезона. Молодой и быстрый правый защитник, который отлично подключается в атаку. К тому же может сыграть и на левом фланге, важная опция с учётом небольшого выбора на обе позиции. Про знакомство с Карпиным можем уже не упоминать?

Вячеслав Караваев, «Зенит»

Безоговорочный первый выбор на позицию правого защитника, который 100% отыграл бы все матчи на чемпионате мира.

Вячеслав Караваев с капитанской повязкой Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Данил Круговой, «Зенит»

У Кругового практически нет практики в «Зените», но и другого варианта на второй выбор на позицию левого защитника у Карпина тоже особо нет. Тренер уже работал с Круговым в сборной, знает его способности. С учётом отсутствия альтернативы Круговой почти наверняка поехал бы в Катар.

Даниил Хлусевич, «Спартак»

Основной левый защитник «Спартака» точно заслужил поездку на чемпионат мира. Для Абаскаля Хлусевич безоговорочный игрок стартового состава, хорош при подключениях в атаку и неплох в защите.

Полузащитники

Данил Глебов, «Ростов»

Глебов ― лидер карпинского «Ростова» и игрок, который, по признанию тренера сборной России, напоминает ему самого себя. Данил вызывался на каждый сбор при Карпине, так что гарантированно получил бы вызов в Катар.

Арсен Захарян, «Динамо»

Главный талант РПЛ точно поехал бы на чемпионат мира. Карпин не стал бы отказываться от Захаряна, несмотря на его не самую хорошую форму в первой части чемпионата. Таких креативных игроков в сборной не так много.

Арсен Захарян Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Даниил Фомин, «Динамо»

Капитан и лидер «Динамо» в центре поля. Фомин выходил в основном составе на важнейший матч с Хорватией в Сплите, поэтому можно уверенно сказать, что Карпин доверяет полузащитнику. К тому же Даниил главный исполнитель пенальти в РПЛ. На таком турнире это важно.

Александр Головин, «Монако»

Как и в случае с Джикией ― место Головина вообще не вызывает сомнений. Ключевой игрок сборной и её главная звезда. А сейчас Саша ещё и в отличной форме!

Дмитрий Баринов, «Локомотив»

Карпин очень ценит Баринова за характер и стиль игры. Дмитрий ― один из вице-капитанов сборной. Безоговорочное место в составе, несмотря на все проблемы «Локо». Такие бойцы Карпину необходимы.

Роман Зобнин, «Спартак»

При Абаскале Зобнин снова набрал хорошую форму, в которой не был уже пару сезонов. На чемпионате мира нужны опытные игроки, которые не поплывут в экстренной ситуации. Так что Карпин точно вызвал бы Зобнина.

Роман Зобнин Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Далер Кузяев, «Зенит»

Кузяев ― один из лучших игроков чемпионата и лидер «Зенита» по влиянию на игру в центре поля. Работоспособность, техника и чувство свободных зон делают его незаменимым игроком для сборной России.

Алексей Миранчук, «Торино»

Второй и последний легионер в нашей заявке. Карпин не стал бы отказываться от Миранчука, даже если бы тот продолжал сидеть на лавке в «Аталанте». Но сейчас Алексей – основной игрок «Торино» и выглядит здорово. Никаких сомнений по поездке в Катар.

Алексей Миранчук Фото: Emilio Andreoli/Getty Images

Даниил Уткин, «Ростов»

Главный мастер штрафных в РПЛ и игрок карпинского «Ростова» точно поехал бы в Катар. Полузащитник проводит топовый сезон и действительно является для этой сборной уникальным игроком. Выходил бы на замену и забивал победные со штрафных. Или подавал бы точно на голову Комличенко с Соболевым.

Андрей Мостовой, «Зенит»

Из российских атакующих игроков «Зенита» Мостовой выглядит лучше всех. Постоянно получает время в основном составе, забивает и отдаёт. Да, Андрей вряд ли бы претендовал на место в основном составе в Катаре, но точно получал бы время во втором тайме.

Алексей Ионов, «Краснодар»

Пожалуй, одна из самых спорных позиций в нашем составе. Но Карпин ценит способность Ионова дисциплинированно прессинговать и выполнять игровую задачу. Как игрок-функция Ионов получил бы место в составе сборной в Катаре. Тем более на его стороне огромный опыт.

Нападающие

Александр Соболев, «Спартак»

Один из ключевых игроков «Спартака» и, наверное, лучший форвард первой части сезона в России. Соболев сильно прибавил в подыгрыше и контроле мяча, здорово открывается, суперски работает на команду, а также раскрылся в роли ассистента.

Фёдор Чалов, ЦСКА

Чалов идёт на свой лучший сезон в ЦСКА по результативности. Фёдор ― главная ударная сила в команде Федотова, в системе сборной он точно не был бы лишним.

Фёдор Смолов, «Динамо»

Смолов при Йокановиче хорош ― забивает довольно стабильно, здорово взаимодействует с полузащитниками и прибавил в командной игре. Опытный форвард точно пригодился бы сборной России в Катаре.

Николай Комличенко, «Ростов»

Комличенко ― главный нападающий карпинского «Ростова», который раскрылся именно при тренере сборной России. Нет сомнений, что Карпин взял бы Комличенко на чемпионат мира в качестве дополнительной опции в атаке.

Какой была бы заявка сборной России на ЧМ? Фото: «Чемпионат»

А вот так выглядел бы стартовый состав.

Каким был бы состав сборной России на ЧМ? Фото: «Чемпионат»

Пишите в комментарии, согласны ли вы с нашей версией состава. А если нет, то кого мы забыли.