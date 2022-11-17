«Чего задаёте эти вопросы? Знаете отношение к России в мире?» Жёсткий Карпин после сборной

Валерий объяснил, почему нет цели победить во чтобы то ни стало.

Валерий Карпин после матча не выглядел разочарованно. И уверенно убеждал журналистов, почему сборная России никому ничего не должна. А цель тренерского штаба – не только результат. Не менее важно посмотреть молодёжь. Не просто так против Таджикистана было сразу несколько дебютантов.

«Я удовлетворён тем, что видел в первом тайме. Не хватало реализации, завершения, последнего паса. Но по отношению к игре, даже если сравнивать с Киргизией, это небо и земля. Хотя в Киргизии выиграли. Видел, у всех горели глаза. Никто ноги не убирал.

Уже на Узбекистан состав будет абсолютно другим. Сегодня играли Макарчук, Хлусевич, Пиняев, Садулаев. А там будет состав другой. Надеюсь, будет другая игра», – сказал Карпин.

Также Карпин высказался о двух игроках команды. Отдельно про Пиняева и Захаряна. Повод сказать по первому – дебют в сборной. Он, кстати, побил рекорд Акинфеева, дебютировав в 18 лет и 20 дней. А повод говорить про Захаряна – возможное получение армянского паспорта.

Валерий Карпин главный тренер сборной России «Никогда не говорю публично про игроков. Но для дебюта 18-летнего мальчика выглядело очень достойно. Влияют ли на Захаряна новости об армянском паспорте? Два дня, что мы провели вместе — я не заметил, что на него что-то влияет».

Дальше — более философские темы. Например, что важнее в товарищеские матчах — результат или привлечение молодых игроков. Похоже, тренер ищет баланс. Старается задействовать молодых, но в то же время и достойно играть.

«Цель победить? В моём понимании кровь из носа победить нет цели. Хочется ли? Да. С Узбекистаном состав будет другим. Там смотреть уже не на кого. Даже по составу видны наши цели. Когда борешься за очки – да, важно побеждать. Здесь мы делаем замены в перерыве, чтобы игроки не получили травмы.

Больше половины из общественности этого не понимают. Что бы я ни говорил – этого не поймут болельщики. С Киргизией играли безобразно, но выиграли. Сейчас играли в 10 раз лучше, но не выиграли. Это нормально», – сказал Карпин.

Следующая тема – контракт со сборной. Тренер ответил на вопрос, в чём его мотивация работать до 2024 года: «Пока контракт продлён до 2024 года. До того момента и буду тренировать, если раньше не выгонят. А работать надо для того, чтобы, когда и если нас вернут, быть к этому готовым. Для этого собираемся, ищем товарищеские игры, просматриваем игроков».

Виктор Онопко и Валерий Карпин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Потом тренер ответил одному из журналистов вопросом на вопрос: «Для чего вызвать лучших? Обыграть Таджикистан? Как вариант — ну, окей. Мы вызываем тех, кого хотим посмотреть, поработать. Удовольствие — встречаться с этими футболистами, смотреть, как они воспринимают эту информацию».

И две последние, но важные истории: допуск России к международным турнирам и, неожиданно, отсылка к президенту РФ Владимиру Путину. Журналист поинтересовался, согласен ли тренер с мнением, что лимит на легионеров нужен. Именно эту позицию поддерживает Путин.

– Вы верите, что Россию допустят до турниров?

– Без понятия. А кто-то знает или верит? Что задаёте эти вопросы? Знаете обстановку и отношение в мире к России?

А вот часть про лимит: «Надо, чтобы моё мнение совпало с мнением Путина, или нет? Не понимаю тех, кто бьёт в грудь, что за Россию должны играть россияне. Чем больше у тренера выбор, тем лучше. А он уже будет выбирать. Получит кто-то российский паспорт – тренер будет выбирать. Не вижу в этом проблемы. В Испании дают паспорта иностранцам и вызывают в сборную. Что плохого, если вместо 50 будем рассматривать 60 человек? Малком и Клаудиньо? Ещё было бы 10 таких – и слава богу. Что в этом такого?» – заявил Карпин.

Тренер сборной Таджикистана также был многословен. Но главный хайлайт – его выступление уже после пресс-конференции. Он подозвал переводчика и вместе с ним и журналистами прокричал: «Таджикистан, вперёд!». Получилось красиво.

Красиво, надеемся, будет и в игре с Узбекистаном. Потому что сегодня красивого на поле было мало.