«Наших ребят убивали, как пташек». Марадона изощрённо отомстил Англии

Кто главный враг Аргентины в футболе? Ответ на этот вопрос даст даже школьник, более или менее смыслящий в спорте. Разумеется, Бразилия, кто же ещё? Ожесточённое соперничество южноамериканских грандов на зелёных полях длится более века и насчитывает свыше сотни матчей только на уровне национальных команд.

Всё так. Но был период в конце прошлого столетия, когда рейтинг самых одиозных противников «альбиселесте» возглавила сборная Англии. Если раньше эта межконтинентальная конфронтация медленно тлела и разгоралась лишь изредка, то в начале 1980-х полыхнула ярким пламенем. Война за Фолклендские (в прочтении аргентинцев Мальвинские) острова нашла отражение в многочисленных произведениях искусства — литературе, кино, музыке. А её ярчайшим символом в спорте стал знаменитый матч на чемпионате мира в Мексике. Даже победы над Бразилией Аргентина не желала тогда так горячо и страстно, как над Англией!

22 июня 1986 года Диего Армандо Марадона исполнил два самых известных шедевра в карьере и вернул стране чувство национальной гордости, надолго утраченное после поражения на островах и в водах Южной Атлантики. Эпичнейший эпизод в истории футбола!

Война Великобритании и Аргентины продлилась 73 дня и завершилась победой европейцев

Спор Аргентины с Великобританией за Фолкленды ведётся почти два столетия — с тех пор как англичане заняли их в 1833 году. В 1982-м южноамериканцы попытались разрешить его радикальным образом, высадив десант на своих исконных, как они считали, территориях. Однако «реконкисты» не вышло. Вооружённый конфликт продлился 73 дня и завершился победой британцев.

В результате боевых действий Аргентина потеряла 649 человек, Великобритания — 255. Несмотря на то что официально войну друг другу противоборствующие стороны не объявляли, дипломатические отношения между ними на годы были разорваны. Вторая по величине страна Латинской Америки надолго погрузилась в экономическую и политическую депрессию. Из которой её вывел только Марадона. Футбол для Аргентины всегда был больше, чем просто игрой. Для очень многих — смыслом жизни.

Последняя довоенная встреча футболистов двух стран состоялась в мае 1980 года на «Уэмбли». Англичане уверенно выиграли — 3:1, а единственный гол гостей Даниэль Пассарелла забил с пенальти за фол на Марадоне. После 1982-го речи о товарищеских матчах между ними уже не могло быть — даже предложение об этом показалось бы кощунственным по отношению к памяти погибших солдат. Сегодня ФИФА с УЕФА что-нибудь придумали бы, чтобы предотвратить раннее столкновение недружественных сборных на ранних стадиях Кубка мира — возможно, искусственно развели бы по сетке вплоть до финала. В 1980-х до такого ещё не додумались, и Англия нарвалась на самого нежелательного противника уже в четвертьфинале.

Чемпионские футболки аргентинцы купили на рынке Мехико за три дня до четвертьфинала

Сами виноваты. Не придумай себе британцы приключения в группе (ладно, поражение от Португалии, но ничья с Марокко?!), могли бы до полуфинала избегать самого взрывоопасного варианта. Они же будто бы нарочно приближали досрочный финал мундиаля — другие потенциальные пары по степени взаимной ненависти и близко не стояли.

В 1/8 финала команды благополучно преодолели южноамериканские препятствия: Аргентина — Уругвай, Англия — Парагвай. И вот четвертьфинал. Ажиотаж бешеный. На трибунах «Ацтеки» 114 580 зрителей.

Аргентинцы вышли на игру в обновках — лёгких лазурно-белых майках, купленных… на местном рынке за три дня до матча. По легенде, выбирая из нескольких вариантов, Марадона ткнул в этот и произнёс пророческие слова: «В них мы обыграем Англию». Номера и эмблемы на футболки пришивали второпях вручную. Сегодня подобную самодеятельность представить невозможно, но в 1980-1990-х и не такие чудеса случались.

Стычки между фанатами в Мехико начались ещё до матча — при таких вводных их просто нельзя было избежать. Счастье, что обошлось без жертв — всего несколько человек вместо стадиона уехали в больницу.

Диего Марадона с Кубком мира Фото: Bongarts/Getty Images

За пять минут Марадона исполнил два самых известных гола в жизни

На поле «Ацтеки» сразу завязалась предсказуемо жёсткая борьба. Аргентинцы напирали, британцы в основном держали оборону, и в первые 45 минут — успешно. Озарение снизошло на Марадону после перерыва. В течение одной пятиминутки он выдал два самых знаменитых своих шедевра — один скандально-плутовской, а второй — поистине великий, бессмертный.

Вначале была Рука Бога. После паса Марадоны мяч рикошетом от английского полузащитника Ходжа взмыл над штрафной британцев. Вратарь Шилтон, несмотря на 20-сантиметровое превосходство в росте над аргентинским капитаном, до мяча не добрался. Диего оказался проворнее. Сегодня VAR отменил бы этот гол. А тунисский судья Бин Нассер в динамике да под мексиканским зноем игру рукой проморгал.

«Гол был забит отчасти головой Марадоны, отчасти — Рукой Бога», — с простодушной улыбкой объяснял свой фокус Диего.

А через четыре минуты Марадона явил миру истинное чудо, впоследствии названное «голом столетия». Подхватив мяч на правом фланге, «десятка» аргентинцев последовательно одурачил пятерых (!) британцев, включая вратаря Шилтона, и закатил мяч в пустые ворота. В 2002 году пользователи интернет-сайта ФИФА признали этот гол лучшим в истории футбола.

Мяч Гари Линекера принёс нападающему титул лучшего бомбардира ЧМ-1986, но в тот вечер на всей планете не было популярнее человека, чем курчавый крепыш из аргентинского Лануса. Через неделю он торжествующе тряс Кубком мира над головой. Даже Месси не приводил страну в состояние такого всепоглощающего экстаза.

Диего так и не принёс извинений британцам за Руку Бога

В следующий раз принципиальные соперники встретились в мае 1991-го, спустя два года после возобновления дипломатических отношений между странами. Но Марадона до Лондона уже не доехал — отбывал дисквалификацию за употребление кокаина.

Тема Фолклендов не отпускала его до самой смерти. В мемуарах «Я — Диего» Марадона признавался: «Пусть перед игрой мы заявляли, что этот поединок не имеет ничего общего с войной за Мальвинские острова, мы прекрасно знали, что очень много аргентинских ребят сложили там свои головы, там, где их убивали, как каких-то пташек… И для нас это было неким подобием реванша за Мальвины».

В документальном фильме, вышедшем в 2019 году, Диего назвал Руку Бога «символической местью за Мальвины». «Мы, аргентинцы, не знали, чем занимаются военные, — рассказывал он. — Они говорили нам, что мы выигрываем войну. Но на самом деле Англия побеждала 20:0. Это было тяжело».

В апреле 2020-го, уже будучи тренером «Химнасия и Эсгрима», Марадона написал в соцсетях: «Честь и слава вам, ребята. Мы не потеряли гордость. Фолклендские острова принадлежат Аргентине!»

Через полгода Великого не стало. Извинения Англии за Руку Бога он так и не принёс. А должен был?