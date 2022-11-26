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Чемпионат мира — 2022: Аргентина, один из самых скандальных матчей — Англия, Фолкленды, Марадона, Рука Бога

«Наших ребят убивали, как пташек». Марадона изощрённо отомстил Англии
Олег Лысенко
Аргентина — Англия
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За пять минут великий Диего забил два самых знаменитых гола в жизни.

Кто главный враг Аргентины в футболе? Ответ на этот вопрос даст даже школьник, более или менее смыслящий в спорте. Разумеется, Бразилия, кто же ещё? Ожесточённое соперничество южноамериканских грандов на зелёных полях длится более века и насчитывает свыше сотни матчей только на уровне национальных команд.

Всё так. Но был период в конце прошлого столетия, когда рейтинг самых одиозных противников «альбиселесте» возглавила сборная Англии. Если раньше эта межконтинентальная конфронтация медленно тлела и разгоралась лишь изредка, то в начале 1980-х полыхнула ярким пламенем. Война за Фолклендские (в прочтении аргентинцев Мальвинские) острова нашла отражение в многочисленных произведениях искусства — литературе, кино, музыке. А её ярчайшим символом в спорте стал знаменитый матч на чемпионате мира в Мексике. Даже победы над Бразилией Аргентина не желала тогда так горячо и страстно, как над Англией!

22 июня 1986 года Диего Армандо Марадона исполнил два самых известных шедевра в карьере и вернул стране чувство национальной гордости, надолго утраченное после поражения на островах и в водах Южной Атлантики. Эпичнейший эпизод в истории футбола!

Война Великобритании и Аргентины продлилась 73 дня и завершилась победой европейцев

Спор Аргентины с Великобританией за Фолкленды ведётся почти два столетия — с тех пор как англичане заняли их в 1833 году. В 1982-м южноамериканцы попытались разрешить его радикальным образом, высадив десант на своих исконных, как они считали, территориях. Однако «реконкисты» не вышло. Вооружённый конфликт продлился 73 дня и завершился победой британцев.

В результате боевых действий Аргентина потеряла 649 человек, Великобритания — 255. Несмотря на то что официально войну друг другу противоборствующие стороны не объявляли, дипломатические отношения между ними на годы были разорваны. Вторая по величине страна Латинской Америки надолго погрузилась в экономическую и политическую депрессию. Из которой её вывел только Марадона. Футбол для Аргентины всегда был больше, чем просто игрой. Для очень многих — смыслом жизни.

Последняя довоенная встреча футболистов двух стран состоялась в мае 1980 года на «Уэмбли». Англичане уверенно выиграли — 3:1, а единственный гол гостей Даниэль Пассарелла забил с пенальти за фол на Марадоне. После 1982-го речи о товарищеских матчах между ними уже не могло быть — даже предложение об этом показалось бы кощунственным по отношению к памяти погибших солдат. Сегодня ФИФА с УЕФА что-нибудь придумали бы, чтобы предотвратить раннее столкновение недружественных сборных на ранних стадиях Кубка мира — возможно, искусственно развели бы по сетке вплоть до финала. В 1980-х до такого ещё не додумались, и Англия нарвалась на самого нежелательного противника уже в четвертьфинале.

Чемпионские футболки аргентинцы купили на рынке Мехико за три дня до четвертьфинала

Сами виноваты. Не придумай себе британцы приключения в группе (ладно, поражение от Португалии, но ничья с Марокко?!), могли бы до полуфинала избегать самого взрывоопасного варианта. Они же будто бы нарочно приближали досрочный финал мундиаля — другие потенциальные пары по степени взаимной ненависти и близко не стояли.

В 1/8 финала команды благополучно преодолели южноамериканские препятствия: Аргентина — Уругвай, Англия — Парагвай. И вот четвертьфинал. Ажиотаж бешеный. На трибунах «Ацтеки» 114 580 зрителей.

Аргентинцы вышли на игру в обновках — лёгких лазурно-белых майках, купленных… на местном рынке за три дня до матча. По легенде, выбирая из нескольких вариантов, Марадона ткнул в этот и произнёс пророческие слова: «В них мы обыграем Англию». Номера и эмблемы на футболки пришивали второпях вручную. Сегодня подобную самодеятельность представить невозможно, но в 1980-1990-х и не такие чудеса случались.

Стычки между фанатами в Мехико начались ещё до матча — при таких вводных их просто нельзя было избежать. Счастье, что обошлось без жертв — всего несколько человек вместо стадиона уехали в больницу.

Диего Марадона с Кубком мира

Диего Марадона с Кубком мира

Фото: Bongarts/Getty Images

За пять минут Марадона исполнил два самых известных гола в жизни

На поле «Ацтеки» сразу завязалась предсказуемо жёсткая борьба. Аргентинцы напирали, британцы в основном держали оборону, и в первые 45 минут — успешно. Озарение снизошло на Марадону после перерыва. В течение одной пятиминутки он выдал два самых знаменитых своих шедевра — один скандально-плутовской, а второй — поистине великий, бессмертный.

Вначале была Рука Бога. После паса Марадоны мяч рикошетом от английского полузащитника Ходжа взмыл над штрафной британцев. Вратарь Шилтон, несмотря на 20-сантиметровое превосходство в росте над аргентинским капитаном, до мяча не добрался. Диего оказался проворнее. Сегодня VAR отменил бы этот гол. А тунисский судья Бин Нассер в динамике да под мексиканским зноем игру рукой проморгал.

«Гол был забит отчасти головой Марадоны, отчасти — Рукой Бога», — с простодушной улыбкой объяснял свой фокус Диего.

А через четыре минуты Марадона явил миру истинное чудо, впоследствии названное «голом столетия». Подхватив мяч на правом фланге, «десятка» аргентинцев последовательно одурачил пятерых (!) британцев, включая вратаря Шилтона, и закатил мяч в пустые ворота. В 2002 году пользователи интернет-сайта ФИФА признали этот гол лучшим в истории футбола.

Мяч Гари Линекера принёс нападающему титул лучшего бомбардира ЧМ-1986, но в тот вечер на всей планете не было популярнее человека, чем курчавый крепыш из аргентинского Лануса. Через неделю он торжествующе тряс Кубком мира над головой. Даже Месси не приводил страну в состояние такого всепоглощающего экстаза.

«Рука Бога – гол моей мечты, моих снов». Великий матч Марадоны «Рука Бога – гол моей мечты, моих снов». Великий матч Марадоны

Диего так и не принёс извинений британцам за Руку Бога

В следующий раз принципиальные соперники встретились в мае 1991-го, спустя два года после возобновления дипломатических отношений между странами. Но Марадона до Лондона уже не доехал — отбывал дисквалификацию за употребление кокаина.

Тема Фолклендов не отпускала его до самой смерти. В мемуарах «Я — Диего» Марадона признавался: «Пусть перед игрой мы заявляли, что этот поединок не имеет ничего общего с войной за Мальвинские острова, мы прекрасно знали, что очень много аргентинских ребят сложили там свои головы, там, где их убивали, как каких-то пташек… И для нас это было неким подобием реванша за Мальвины».

В документальном фильме, вышедшем в 2019 году, Диего назвал Руку Бога «символической местью за Мальвины». «Мы, аргентинцы, не знали, чем занимаются военные, — рассказывал он. — Они говорили нам, что мы выигрываем войну. Но на самом деле Англия побеждала 20:0. Это было тяжело».

В апреле 2020-го, уже будучи тренером «Химнасия и Эсгрима», Марадона написал в соцсетях: «Честь и слава вам, ребята. Мы не потеряли гордость. Фолклендские острова принадлежат Аргентине!»

«Марадона разрушил мою жизнь». Как сложились судьбы участников самого скандального гола ЧМ «Марадона разрушил мою жизнь». Как сложились судьбы участников самого скандального гола ЧМ

Через полгода Великого не стало. Извинения Англии за Руку Бога он так и не принёс. А должен был?

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