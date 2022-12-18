Легендарный удар Зидана в грудь Матерацци. Подробности, которых вы не знали

В финал ЧМ-2006 вышли две фантастические команды – сборные Италии и Франции. Они были наполнены футболистами, по которым многие скучают до сих пор. Например, Буффон, Гаттузо, Пирло, Тотти, а с другой стороны – Анри, Рибери, Зидан и Виейра.

В начале матча команды обменялись голами. В обоих случаях главным действующим лицом был итальянский защитник Матерацци, который сначала «привёз» пенальти (реализовал Зидан), а потом забил сам после навеса с углового. Больше забитых мячей не было ни в основное, ни в дополнительное время.

Эпизод, который вошёл в историю и стал символом этого мундиаля – грубая игра Зидана на 108-й минуте против всё того же Матерацци. Француз получил красную карточку и покинул поле, а без него в серии пенальти лучше оказались итальянцы.

Как выглядел эпизод с точки зрения судьи?

Само собой, 16 лет назад не существовало VAR. У арбитров не было возможности посмотреть видео. Этим иной раз пользовались футболисты, и, похоже, именно на это и рассчитывал Зидан. Полузащитник головой ударил в грудь Матерацци, когда мяч находился на другой половине поля.



Матч обслуживала аргентинская бригада судей во главе с Орасио Элизондо. Он рассказал в интервью Marca, как ему удалось верно разобраться в эпизоде:



«Я увидел, что Матерацци лежит на газоне примерно в 30–40 метрах от меня, поэтому поставил игру на паузу. Подумал: «Опа, что там случилось?». Быстро по внутренней связи я спросил у моих помощников. Удивительно, но они ответили, что вообще ничего не видели. Как только я решил, что у меня проблемы, появился мой ангел-хранитель – четвёртый судья Луис Медина Канталехо».

Судьи разбирают удар Зинедина Зидана в Марко Матерацци Фото: Кадры из трансляции

Именно испанский судья спас ситуацию и помог разобраться в эпизоде. Канталехо объяснил, что был удар головой в грудь, а ещё добавил: «Когда вы посмотрите видео, то не поверите». По словам главного судьи, он принял решение, как только услышал слова резервного. Однако чтобы никто из французов не спорил, аргентинский арбитр подбежал к своему боковому помощнику и сделал вид, что посоветовался с ним. Через мгновение Зидан увидел красную карточку и направился в раздевалку.

Какими словами Матерацци спровоцировал Зидана?

Зидан и Матерацци высказали с одной стороны похожие, а с другой – противоречащие версии о том, какой именно диалог случился между ними на 108-й минуте.

Через три дня после финала ЧМ-2006 Зидан пришёл в студию французского канала Canal Plus и вместе с журналистом разобрал по кадрам этот эпизод. Видео пустили на большом экране на замедленной скорости, а Зидан рассказывал свою версию происходящего.



«Матерацци произнёс очень жёсткие слова и повторил их несколько раз. Слова, которые ранят больше действий. Слишком серьёзные вещи, чтобы я их произносил в эфире. Речь шла про мою сестру и мою маму. Крайне личные вещи для меня. Он выбрал очень жёсткие выражения. Когда ты такое слышишь один раз, то уходишь – это я и сделал. Но он повторял снова и снова. После третьего раза я врезал ему. Всё-таки я человек, прежде чем всё остальное. Конечно, это не тот жест, который стоит делать во время трансляции на 2-3 миллиарда человек – в том числе на миллионы детей. Перед зрителями мне бы хотелось извиниться», – сказал Зидан.

Зинедин Зидан на интервью Фото: Кадр из трансляции

В свою очередь, Матерацци подошёл к делу предприимчиво – выпустил книгу «Что я на самом деле сказал Зидану». Итальянец привёл 249 ироничных вариантов, какими словами он взбесил соперника. Среди прочих версий были такие: «Эй! Ты не знаешь, где точно находится грудина?» или «С тех пор как умер Мишель Фуко, французская философия – сплошной отстой».



Всем было понятно, что это стёб. Всерьёз свою версию Матерацци выдал в интервью французскому изданию L'Équipe в 2016-м – спустя десять лет после финала ЧМ-2006. Итальянец утверждал, что после третьей стычки по ходу игры Зидан предложил ему свою футболку. Матерацци ответил, что предпочёл бы его сестру-шлюху.

«Безусловно, с моей стороны прозвучали глупые слова, но они не заслуживали такой реакции. Если вы окажетесь на любом футбольном поле в пригороде Рима, Неаполя, Турина, Милана или Парижа, то поймёте, что я ещё выразился мягко. Больше всего меня раздражало, что писали, будто я оскорбил мать Зидана. Я бы никогда не мог такого сказать про мать, потому что я потерял свою очень давно [в 15 лет]», – сказал Матерацци.



В 2010-м Зидан сказал, что скорее умрёт, чем извинится перед итальянским защитником.

Зидан уходит от лежачего Матерацци Фото: Simon Bruty/Getty Images

Удаление Зидана сказалось на отпуске Матерацци с детьми

Марко планировал после ЧМ-2006 отвезти своих детей в Диснейленд. Всё-таки Матерацци уехал из дома на полтора месяца и таким образом хотел компенсировать своё отсутствие. Только покататься на аттракционах тем летом им не удалось.

По словам Матерацци, это был первый раз, когда он как отец не смог сдержать слово. Ему посоветовали воздержаться от поездки. Прошло слишком мало времени со скандального финала чемпионата мира. Визит итальянца в Париж и посещение аттракционов не могли остаться незамеченными. Всё это воспринималось бы как провокация.



«Видимо, это моя судьба. Я никогда не могу в полной мере насладиться тем, чего достигаю, потому что всегда есть что-то, что портит вечеринку. В данном случае это были бесконечные споры, последовавшие за финалом и этим ударом головой», – вспоминал Матерацци в своей биографии «Жизнь воина».



Последствия финала ЧМ-2006 для Матерацци растянулись на годы. Например, в 2008-м защитник предъявил газетам несколько исков о клевете. Издания утверждали, что итальянец позволил себе расистские высказывания в адрес Зидана, а также оскорбил его мать. Матерацци выиграл дело в английском суде у Daily Mail, The Sun и Daily Star. А вскоре после этого The Times признала юристом года представителя Матерацци в суде.

Если говорить о последствиях для Зидана, то необходимо сказать, что француза поддержали сограждане. Согласно опросам, 61% людей вскоре простили полузащитника. В Париже после ЧМ-2006 его встречали болельщики с шариками, скандируя «Зизу». А президент Франции Жак Ширак сказал, что вся страна чрезвычайно гордится им.



Со стороны ФИФА напрашивалась дисквалификация, и она была вынесена. Зидан получил бан на три матча за агрессивное поведение. Однако наказание получилось формальным, поскольку футболист завершил карьеру в 34 года, но согласился провести три дня общественных работ с детьми для одного из гуманитарных проектов ФИФА.

Зидан и Матерацци появились в Катаре

Интересно, что в Катаре выставили пятиметровую статую Зидана, который бьёт Матерацци. Правда, в 2013 году памятник удалили из-за реакции консервативных мусульман. Они считали, что изображение человеческих фигур способствует идолопоклонству.

Скульптура в честь знаменитого удара Зидана Фото: Matarezo/Getty Images

В 2022 году было объявлено, что статуя вновь появится в Катаре. Правда, уже не на главной набережной, а в местном музее. Власти отметили, что памятник способствует диалогу о стрессе у спортсменов и психологическом состоянии людей в целом.