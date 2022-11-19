Сколько платят тренерам сборных ЧМ-2022. Некоторые цифры сильно удивляют

До старта чемпионата мира по футболу чуть больше суток. Уже завтра Катар сыграет с Эквадором в матче открытия турнира. А мы выясняем, сколько же в год зарабатывают тренеры, которые повезли сборные в Катар.

Ханс-Дитер Флик, 57 лет (сборная Германии) — € 6,5 млн

Ханс-Дитер Флик Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Флик впервые оказался в сборной в 2006 году. Тогда он принял предложение Немецкого футбольного союза и вошёл в штаб Йоахима Лёва. В этом амплуа он съездил на два чемпионата мира и два чемпионата Европы. На каждом из этих турниров немецкая сборная доходила как минимум до полуфинала, а в 2014 году победила на мундиале в Бразилии. После этого Флик поработал спортивным директором сборной Германии и «Хоффенхайма», а затем оказался в «Баварии». Сначала трудился ассистентом Нико Ковача, потом получил статус исполняющего обязанности главного тренера, но вскоре избавился от этой приставки. Под его руководством мюхенский клуб выиграл всё, что можно, после чего Флик вернулся в сборную. Он принял команду после неудачного для немцев Евро-2020 и вывел её на ЧМ-2022. Сборная Германии — первая сборная, преодолевшая квалификацию на мундиаль в Катаре.

Гарет Саутгейт, 52 года (сборная Англии) — € 5,8 млн

Гарет Саутгейт Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Саутгейт возглавил сборную Англии в сентябре 2016 года. Он пришёл на смену Сэму Эллардайсу, покинувшему пост в связи с громким скандалом. Вывел команду на чемпионат мира в России, где англичане впервые за 28 лет добрались до полуфинала. Через три года Саутгейт довёл сборную до финала чемпионата Европы, однако в решающем матче она уступила по пенальти итальянцам.

Англичане уверенно преодолели отборочный этап к ЧМ-2022 — первое место в группе, ни одного поражения в 10 матчах. Ближайший преследователь (Польша) отстал на шесть очков.

Дидье Дешам, 54 года (сборная Франции) — € 3,8 млн

Дидье Дешам Фото: Aurelien Meunier/Getty Images

Дешам выигрывал чемпионат мира и как футболист, и как тренер. Дидье возглавил сборную в 2012 году, и под его руководством она провела четыре крупных турнира. В 2018-м французы выиграли чемпионат мира, а двумя годами ранее остановились в шаге от победы на домашнем Евро. А вот два других турнира сложились не так успешно — четвертьфинал ЧМ-2014 и вылет в 1/8 финала на Евро-2020. В восьми матчах отбора на ЧМ-2022 французы не потерпели ни одного поражения и опередили сборную Украины на шесть очков.

Тите, 61 год (сборная Бразилии) — € 3,6 млн

Тите Фото: Kenta Harada/Getty Images

Первый тренер списка, представляющий сборную не из Европы. Тите возглавил бразильскую команду в 2016 году. Под его руководством сборная съездила на чемпионат мира в Россию, где вылетела на стадии четвертьфинала. А через год Тите привёл команду к победе в Кубке Америки. Бразильцы без проблем отобрались на чемпионат мира в Катаре, одержав 14 побед в 17 матчах и выиграв южноамериканскую группу.

Луи ван Гал, 71 год (сборная Нидерландов) — € 2,9 млн

Луи ван Гал Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Опытный тренер возобновил карьеру ради сборной Нидерландов, которую возглавил летом 2021 года. Это уже третий заход ван Гала в национальную команду. Первый (с 2000-го по 2001-й) вышел провальным: сборная пролетела мимо ЧМ-2002. Второй (с 2012-го по 2014-й) получился совсем иным — Нидерланды завоевали бронзовые медали чемпионата мира в Бразилии. Ван Гал снова повезёт команду на мундиаль, ведь она выиграла отборочную группу и напрямую отобралась в Катар.

Херардо Мартино, 59 лет (сборная Мексики) — € 2,9 млн

Херардо Мартино Фото: Hector Vivas/Getty Images

С 2014 по 2016 год Мартино работал со сборной Аргентины. Под его руководством команда дважды проиграла в финалах Кубка Америки. А перед этим он свозил сборную Парагвая на ЧМ-2010, где команда добралась до четвертьфинала. С 2019-го работает с мексиканской командой. В отборе на ЧМ-2022 сборная заняла второе место, уступив Канаде лишь по дополнительным показателям.

Лионель Скалони, 44 года (сборная Аргентины) — € 2,6 млн

Лионель Скалони Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Бывший защитник тренирует сборную Аргентины с 2018 года. Под его руководством команда дважды добралась до медалей Кубка Америки. В 2019-м взяли бронзу, а через два года завоевали золото. Это первая победа Аргентины на крупном международном турнире с 1993 года. В 2022-м южноамериканская сборная добавила к этому ещё один трофей — победили Италию (3:0) в матче Финалиссимы.

Феликс Санчес Бас, 46 лет (сборная Катара) — € 2,4 млн

Феликс Санчес Бас Фото: Buda Mendes/Getty Images

Испанец работает со сборной Катара с 2017 года. Вывести команду на чемпионат мира в России не удалось, но в 2019 году она победила на Кубке Азии. Это первый трофей в истории сборной Катара. Проблем в отборе на ЧМ-2022 никаких не возникло, поскольку этого самого отбора у хозяев мундиаля не было.

Фернанду Сантуш, 68 лет (сборная Португалии) — € 2,25 млн

Фернанду Сантуш Фото: Octavio Passos/Getty Images

Тренер возглавил сборную Португалии в сентябре 2014-го. Через два года довёл команду до золотых медалей чемпионата Европы во Франции. В решающем матче португальцы обыграли хозяев турнира. А вот на двух следующих крупных турнирах команда вылетала в первом же раунде плей-офф. Португальцы заняли второе место в отборочной группе ЧМ-2022, но всё-таки попали на турнир благодаря стыковым матчам. Сначала обыграли Турцию (3:1), а потом — Северную Македонию (2:0).

Мурат Якин (сборная Швейцарии) — € 1,6 млн

Мурат Якин Фото: Carsten Harz/Getty Images

Бывший тренер «Спартака» работает со сборной Швейцарии с августа 2021 года. Под его руководством команда квалифицировалась на чемпионат мира в Катар. Она заняла первое место в отборочной группе, опередив чемпионов Европы — итальянцев. До этого Якин работал исключительно со швейцарскими клубами, если оставить за скобками спартаковский период.

Сколько зарабатывают тренеры, не попавшие в топ-10