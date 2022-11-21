15 величайших матчей чемпионатов мира по футболу за всю историю

Кубок мира по футболу – не только главный футбольный праздник четырехлетия, но и ключевой спортивный турнир в мире. По размаху он точно сравним с Олимпиадой, а по медийному охвату и числу болельщиков будет даже круче. Сотни тысяч людей со всего мира на месяц стекаются в одну или несколько стран, раскачивают настроение планеты, знакомятся, общаются, влюбляются. Параллельно творится история на футбольных полях: рождаются новые звёзды и затухают старые, сталкиваются тренерские методы и подходы, от провала до триумфа легко может пройти несколько мгновений, а удача – уже не что-то необъяснимое, это обязательный элемент при подготовке.
Чемпионат мира в Катаре, возможно, и не станет «лучшим в истории» с точки зрения организации, но это и не обязательно, если речь идёт конкретно о футболе. Чтобы матч получил статус легендарного, нужно всего-то: две сборные, жаждущие победить, стадион и магия игры.
На старте ЧМ-2022 предлагаем вам выбрать лучший матч в истории Кубков мира. Список мы ограничили 15 позициями, какие-то матчи, к сожалению, пришлось отсеять. А вам предстоит решить, как рейтинг должен быть сформирован.
Помните мантру «Счёт забудется – результат останется»? Это тот самый случай, когда все помнят именно счёт. Этот матч в истории футбола не из-за качества игры или хитрого сюжета, а по причине уникальности сценария. Сборная Бразилии, традиционно один из фаворитов, пятикратные чемпионы (!), пропустила семь голов от немцев. В полуфинале! Да ещё и на своём поле!
Никто не понял, почему «селесао» так развалилась. Германия сделала результат ещё до перерыва: Томас Мюллер, Мирослав Клозе, Тони Кроос (оформил дубль) и Сами Хедира положили пять мячей за полчаса. Наверное, если бы немцы захотели, то забили бы столько же и во втором тайме. Они просто раскатывали противника. Однако ограничились дублем будущего спартаковца Андре Шюррле. В тот вечер плакала вся Бразилия.
Бразилия – Германия – 1:7 (0:5)
Голы: Мюллер, 11 – 0:1, Клозе, 23 – 0:2, Кроос, 24 – 0:3, 26 – 0:4, Хедира, 29 – 0:5, Шюррле, 69 – 0:6, 79 – 0:7, Оскар, 90 – 1:7.
Германия и Франция подарили болельщикам прекрасный полуфинал. В 90 минут соперники не уложились. Немцы повели, но французы вскоре отыгрались благодаря голу Мишеля Платини с пенальти. Зато в дополнительное время команды забили четыре мяча! Мариус Трезор и Ален Жиресс, казалось, принесли победу французам, сделав счёт 3:1 к 99-й минуте. Однако немцы спаслись усилиями Карла-Хайнца Румменигге и Клауса Фишера. В серии пенальти тоже всё складывалось в пользу Франции, а потом она допустила два промаха. Этот же матч знаменит эпизодом, в котором голкипер немцев Харальд Шумахер нанёс страшную травму Патрику Баттистону.
Если разбирать игру на детали, кроме вышеупомянутого столкновения, произошло ещё несколько важных вещей. Например, немцы отыграли два мяча в последние десять минут овертайма. Один из голов Германия забила ну очень красиво – гол Фишера через себя запомнился любителям футбола навсегда. А ещё послематчевая серия пенальти стала вдвойне судьбоносной, потому что оказалась первой в истории чемпионатов мира!
ФРГ – Франция – 3:3 (1:1). Серия пенальти — 5:4
Голы: Литтбарски, 17 – 1:0, Платини, 26 (пен.) – 1:1, Трезор, 92 – 1:2, Жиресс, 98 — 1:3 Румменигге, 102 – 2:3, К. Фишер, 108 – 3:3.
Реализовали пенальти: Кальтц, Брайтнер, Литтбарски, Румменигге, Хрубеш – Жиресс, Аморо, Рошто, Платини. Не реализовали: Штилике – Сикс, Босси.
Культовый финал, иначе и не скажешь. Два человека сделали его незабываемым – вот что бывает, когда в один момент времени в одной точке встречаются нервы, оскорбления, злость и расплата. Сейчас уже будто стёрлось из памяти, что Зинедин Зидан и Марко Матерацци до скандального удара головой забили по голу. Француз сделал это с пенальти в самом начале игры, а итальянец сравнял счёт в середине первого тайма после подачи Пирло. И кто после конфликта превратился в героя, а кто в – злодея? Тот, кто решился на мерзкие оскорбления лишь бы вывести оппонента из равновесия? Или тот, кто поддался раздражению и оставил команду в меньшинстве? Споры не утихают до сих пор.
Серия пенальти, кстати, тоже стала знаковой. Французы, несмотря на грязное удаление Зидана, не развалились, но команду подвёл Давид Трезеге. До него соперник и партнёры исправно реализовывали одиннадцатиметровые, но форвард с напряжением не справился – удар получился чуть выше необходимого, и мяч предательски отскочил от перекладины в газон. На не самых современных телевизорах могло показаться, что нападающий всё-таки забил, но повтор в этом разуверил. Одного промаха оказалось достаточно, чтобы безошибочные итальянцы в четвертый раз стали чемпионами мира.
Италия – Франция – 1:1 (1:1, 0:0, 0:0, 0:0). 5:3 – по пенальти
Голы: Зидан, 7 (пен.) – 0:1, Матерацци, 20 – 1:1.
Реализовали пенальти: Пирло, Матерацци, Де Росси, Дель Пьеро, Гроссо – Вильтор, Абидаль, Саньоль.
Не реализовал: Трезеге.
На ЧМ-1986 случилось, возможно, самое известное нарушение правил в истории – Рука Бога от Диего Марадоны. Впоследствии Диего честно сказал, что осознавал нарушение правил, однако слишком хотел забить англичанам. Совсем недавно Аргентина и Англия пережили Фолклендскую войну (1982 год).
Впрочем, и второй забитый аргентинцем мяч, прозванный «голом столетия», невозможно забыть. По дороге к воротам Диего обыграл пятерых соперников! Казалось, что этот парень не с нашей планеты.
Марадона вытащил команду в полуфинал, хотя в концовке Гари Линекер вернул интригу. Учитывая историю политического противостояния аргентинцев с англичанами, эта победа для южноамериканцев имела особую ценность. Аргентина тогда взяла трофей, а Марадона – приз лучшему игроку турнира.
Аргентина – Англия – 2:1 (0:0)
Голы: Марадона, 51 — 1:0, 55 — 2:0, Линекер, 81 — 2:1.
Один из самых запоминающихся матчей в истории Кубков мира. В 2010 году Гана с Уругваем доказали: необязательно быть топ-сборными, чтобы выдать незабываемую игру в плей-офф чемпионата мира. «Чёрные звёзды» вели по ходу четвертьфинала благодаря голу Салли Мунтари, однако Диего Форлан сравнял счёт. Игра ушла в дополнительное время, где получила потрясающую развязку.
На последней минуте овертайма Луис Суарес остановил летевший в ворота мяч руками! Было очевидно, что это не случайность, Суарес просто решил ценой удаления дать своей команде шанс. Как оказалось, не зря – Асамоа Гьян не выдержал давления (вдруг помешали вувузелы?) и пробил в перекладину. В серии пенальти деморализованные ганцы исполняли одиннадцатиметровые хуже соперника. И вылетели, отдав почти выигранный матч. Вот что значит нервы!
Уругвай – Гана – 1:1 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0). По пенальти – 4:2
Голы: Мунтари, 45+2 – 0:1, Форлан, 55 – 1:1.
Нереализованный пенальти: Гьян, 120+2.
Реализовали пенальти: Форлан, Викторино, Скотти, Абреу – Гьян, Аппиа.
Не реализовали: Перейра – Менса, Адийя.
На ЧМ-1970 в Мексике сборные Италии и ФРГ выдали в полуфинале «Матч века», у которого есть официальное подтверждение. На стадионе «Ацтека» можно увидеть мемориальную доску: «Стадион «Ацтека» воздаёт должное сборным Италии и ФРГ, сыгравшим в 1970 году на чемпионате мира по футболу «Матч века». 17 июня 1970 года».
Оригинал на испанском: «El Estadio Azteca rinde homenaje a las selecciones de: Italia y Alemania protagonistas en el Mundial de 1970, del «Partido del Siglo» 17 de junio de 1970»
Фото: Wikimedia
До 90-й минуты был забит всего один гол – Роберто Бонинсенья отличился на восьмой минуте. Немцев от поражения в основное время спас Карл-Хайнц Шнеллингер.
А вот в дополнительное схватка пошла в открытую. На 94-й минуте Герд Мюллер вывел ФРГ вперёд, хотя, справедливости ради, мячу больше «помог» защитник Фабрицио Полетти. На 98-й Тарчизио Бурньич сравнял, а Луиджи Рива на 104-й сделал счёт 3:2 в пользу Италии. На 110-й минуте Мюллер оформил дубль, и всего минуту спустя ворота немцев поразил Джанни Ривера! «Адзурри» вырвали шанс выиграть Кубок мира!
Однако после такого у итальянцев уже не осталось сил и эмоций на финал с Бразилией. Решающий матч они проиграли разгромно – 1:4.
Италия – ФРГ – 4:3 (1:0, 0:1, 1:2, 1:1)
Голы: Бонинсенья, 8 – 1:0, Шнеллингер, 90 – 1:1, Мюллер, 94 – 1:2, Бурньич, 98 – 2:2, Рива, 104 – 3:2, Мюллер, 110 – 3:3, Ривера, 111 – 4:3.
На чемпионате мира в России тоже был матч, достойный включения в топ лучших в истории. В тот день в Казани Лионель Месси упустил ещё один шанс пополнить свою коллекцию недостающим трофеем – Кубком мира. Хотя сам Лео сделал многое для успеха Аргентины: с его передач забивали Габриэль Меркадо и Серхио Агуэро.
Французы повели в счёте, потом уступали 1:2, отыгрались, и дальше костюм супергероя примерил Килиан Мбаппе – его дубль обеспечил будущим чемпионам мира победу в 1/8 финала. Планета уже понимала, что юный Мбаппе нападающий – звезда. Однако поразило, насколько комфортно Килиан чувствует себя в статусе лидера атаки такой мощной сборной, как Франция.
Франция – Аргентина – 4:3 (1:1)
Голы: Гризманн, 13 (пен.) – 1:0, Ди Мария, 41 – 1:1, Меркадо, 48 – 1:2, Павар, 57 – 2:2, Мбаппе, 64 – 3:2, 68 – 4:2, Агуэро, 90+3 – 4:3.
В последнем туре второго группового этапа решалось, какая из команд попадёт в полуфинал – Бразилия или Италия. У бразильцев была потрясающая сборная, по мнению некоторых специалистов, сильнейшая из тех, которые не смогли выиграть чемпионат мира. Настоящие легенды прошлого, взять хотя бы Зико и Сократеса, Фалькао и Эдера, Тониньо Серезо и Жуниора.
До игры с итальянцами Бразилия победила во всех матчах на ЧМ-1982, забив 13 голов. Ярким атакующим стилем «селесао» восхищались все. И в игре с Италией команду тренера Теле Сантаны устраивала ничья, но у «Скуадры Адзурры» были другие планы. Итальянцы весь турнир буксовали – три матча первого группового этапа завершили вничью, а взяли второе место в группе лишь из-за лучшей разницы мячей с Камеруном. Зато когда разогнались, вынесли всех – Италия выиграла тот Кубок мира.
Победа над Бразилией была, возможно, ключевой, чтобы поверить в себя. И символично, что именно нападающий Паоло Росси сделал хет-трик. У него был двухлетний бан из-за скандала с договорняками, и многие сомневались, нужен ли он вообще сборной. В игре с бразильцами Росси продемонстрировал, что способен решать. Трижды он выводил Италию вперёд, ошеломленные бразильцы смогли отыграться лишь дважды. В конце ещё и ошибочно зафиксировали офсайд у Джанкарло Антоньони, так что победа могла быть и более уверенной.
Показательно, что после матча Теле Сантана перед выходом обнял и поблагодарил каждого игрока своей команды. Тренер заявил, что ответственность за провал полностью лежит на нём и вскоре покинул сборную. Однако за это его стали уважать ещё больше, и к ЧМ-1986 он вернулся к обязанностям.
Бразилия — Италия – 2:3 (1:2)
Голы: Росси, 5 – 0:1, Сократес, 12 – 1:1, Росси, 25 – 1:2, Фалькао, 68 – 2:2, Росси, 74 – 2:3.
Возможно, главная драма в истории чемпионатов мира. После Второй мировой войны никто не хотел браться за проведение столь масштабного турнира, и согласилась Бразилия. Некоторые топ-сборные даже не приехали: СССР, Венгрия и многие другие отказались сразу, а, например, Франция, Португалия, Турция и даже соседняя Аргентина – в последний момент. Во многом поэтому хозяева считались фаворитами – соперничать было практически не с кем.
Говорят, футболисты сборной Бразилии тусовались прямо во время ЧМ, ночевали дома, виделись с друзьями и, мягко говоря, не соблюдали строгий режим тренировок. Всё это не помешало им выйти в финальный этап, где в заключительном матче их ждал Уругвай – команда менее классная, но более дисциплинированная. Да и к тому же ставшая в 1930-м первым чемпионом мира. То есть не совсем аутсайдер.
Кадр матча за золото ЧМ-1950 между Бразилией и Уругваем
Фото: RDB/Getty Images
Только представьте: Рио-де-Жанейро, стадион «Маракана», больше 170 тысяч зрителей – и все поддерживают одну команду. Кажется, чемпионский титул уже в кармане – да ещё и Фриаса забивает на 47-й минуте! Отлично, просто блеск – уже можно праздновать. Но за 15 минут Уругвай переворачивает всё с ног на голову: на 66-й сравнивает Скьяффино, а на 79-й окончательный счёт устанавливает Гиджа — 1:2. Для Уругвая даже не заготовили чемпионских маек, а на кубке уже выгравировали слово «Бразилия». Что было со страной и людьми в тот момент, даже сложно представить.
Бразилия – Уругвай – 1:2 (0:0)
Голы: Фриаса, 47 — 1:0, Скьяффино, 66 — 1:1, Гиджа, 79 — 1:2.
Один из самых противоречивых матчей в истории сборной СССР. Команда Валерия Лобановского по ходу турнира по-хорошему удивляла: в группе уничтожили Венгрию (6:0), поделили очки с Францией (1:1) и спокойно раскатали Канаду (2:0). Пеле вообще остался в восторге: «Я наблюдаю за рождением новой футбольной державы» – сказал бразилец об игре советской команды.
Казалось, бельгийцев в 1/8 финала точно пройдём. Но даже хет-трик Игоря Беланова не помог решить задачу. В обороне хватало дыр, да ещё и шведский судья Эрик Фредрикссон засчитывал голы из офсайдов. Прими он другие решения – СССР точно сыграл бы в четвертьфинале. А в дополнительное время советская сборная пропустила дважды и отправилась домой. Бельгия, к слову, дошла на кураже до полуфинала – в следующем раунде одолела Испанию.
Сергей Алейников уходит от соперника
Фото: Mike King/Getty Images
Почему всё сложилось именно так? Казалось, на групповом этапе сборная СССР набрала мощь и превратилась в теневого фаворита турнира. Но где-то не хватило везения, ещё и Дасаев провёл не самый выдающийся матч – порой нужно, чтобы команду тащил вратарь. А ведь до игры многим казалось, что жеребьёвка подарила советской сборной приемлемого соперника.
СССР – Бельгия – 3:4 (1:0, 1:2, 0:1, 1:1)
Голы: Беланов, 27 – 1:0, Шифо, 56 – 1:1, Беланов, 70 – 2:1, Кулеманс, 77 – 2:2, Демоль, 102 – 2:3, Класен, 110 – 2:4, Беланов, 111 (пен.) – 3:4.
Сборные Аргентины и Англии регулярно устраивают шоу. Англичане говорили о реванше за 1986-й, но снова проиграли. Матч начался потрясающе: уже на шестой минуте Габриэль Батистута вывел аргентинцев вперёд, на это в течение следующих 10 минут Алан Ширер и Майкл Оуэн ответили своими голами. Потом красоту сотворил Хавьер Санетти. Победу англичанам мог принести Сол Кемпбэлл, однако его забитый мяч отменили из-за фола Ширера на вратаре. Серию пенальти выиграла Аргентина. Но не чемпионат мира – «альбиселесте» вылетели в четвертьфинале.
По счёту на этом все, но не менее великим (не значит «хорошим»!) эпизодом считается провокация Диего Симеоне: будущий тренер «Атлетико» жёстко сыграл против Дэвида Бекхэма, и после контакта как бы опёрся на лидера британской сборной, и чуть его поддел. Это английской звезде не понравилось, и он лягнул оппонента на глазах у судьи. И это на 46-й минуте! Вот так, казалось бы, игровое столкновение стремительно трансформировалось в важнейший момент встречи. Пройдёт восемь лет, и Матерацци провёрнет нечто подобное, но совершенно при других обстоятельствах и в самом важном матче турнира.
Аргентина – Англия – 2:2 (2:2). По пенальти – 4:3
Голы: Батистута, 5 – 1:0, Ширер, 9 (пен.) – 1:1 Оуэн, 16 – 1:2, Санетти, 45 – 2:2.
Реализовали пенальти: Берти, Верон, Гальярдо, Айяла – Ширер, Мерсон, Оуэн. Не реализовали: Креспо – Инс, Бэтти.
Разве может быть что-то круче, чем финал чемпионата мира между Германией и Бразилией? Когда встречаются два гиганта, хочется отойти подальше и просто смотреть на их схватку. Но таковой не получилось: Бразилия доминировала всю игру, захватывающей борьбы за Кубок мира не вышло. В центре внимания был, естественно, Роналдо – в первом тайме он запорол несколько убойных моментов, которые ему любезно создали Роналдиньо и Роберто Карлос.
А ведь Зубастик мог и не поехать на ЧМ. Весь сезон его мучали травмы, а всего он пропустил из-за них почти два с половиной года перед турниром, но Луис Фелипе Сколари поверил в форварда – и тот не подвёл. Немцы постоянно жались к своим воротам (можно вспомнить разве что удар Нойвилля со штрафного в штангу) и дарили соперникам один момент за другим, а Роналдо их губил. Вечно так продолжаться не могло, и после часа игры количество перешло в качество.
Если поначалу нападающий всё никак не мог прошить Кана, то во второй тайме вратарь всё-таки ошибся. Ривалдо пробил неудобно для Оливера, а немец попробовал сразу зафиксировать неудобный мяч — вместо того чтобы отбить в сторону. Случился кикс – прямо на ногу Роналдо. Но второй гол нападающего – чистое искусство: Клеберсон справа сделал передачу в центр, а там Ривалдо оформил no touch pass (пас без касания — перев. с англ.) на Феномена – и тот, воспользовавшись оцепенением соперника, идеально катнул в ближний угол и стал лучшим бомбардиром турнира (восемь голов). Ну а Бразилия в пятый раз выиграла чемпионат мира.
Германия – Бразилия – 0:2 (0:0)
Голы: Роналдо, 67 — 0:1, 79 — 0:2.
Эмоции и воспоминания о чемпионате мира в России выветрятся ещё не скоро. А те, кто 2 июля 2018-го был на стадион в Ростове, запомнили этот день навсегда. Бельгия и Япония выдали один из мощнейших матчей турнира, а по сюжету, концентрации эпизодов и развязке эта встреча абсолютно точно считается феноменальной.
Первый тайм – нули. А во втором — сразу пять голов. Да ещё и при каких обстоятельствах. Спустя семь минут после перерыва японцы уже ведут 2:0, и прямо по ходу встречи трибуны, в массе своей болеющие за топовую Бельгию, проникаются симпатией к азиатскому сопернику. Япония играла лучше – но до 70-й минуты: дальше силы стали иссякать, и это моментально отразилось на футболе.
Больше часа действовавшая на расслабоне Бельгия взвинтила темп и включила турборежим. 69-я минута – один мяч отыгрывает Вертонген, 74-я – и счёт уже ничейный благодаря Феллайни. Ну а дальше — просто шоу! Трибуны уже не знают, кого поддерживать, команды не хотят уходить в овертайм, а сил у японцев всё меньше. Ещё на полчаса их не хватит. Наверное, потому они не сидели в обороне и регулярно обостряли, но именно это их и подвело. Увлёкшись атакой на последних минутах, прозевали выход на свои ворота. А Бельгия такое не прощает — не те исполнители. На 90+4-й минуте команду Роберто Мартинеса вывел вперёд Шадли. Да ещё и безумно красиво – после того как Лукаку изящно пропустил мяч в ходе фланговой передачи. Японцы же рухнули на газон от бессилия – одной ногой они были в четвертьфинале.
Бельгия – Япония – 3:2 (0:0)
Голы: Харагути, 48 — 0:1, Инуи, 52 — 0:2, Вертонген, 69 — 1:2, Феллайни, 74 — 2:2, Шадли, 90+4 — 3:2.
Как ни удивительно, в историю большими буквами вписан матч с участием такой не самой футбольной страны, как Северная Корея. На чемпионате мира — 1966 сборная КНДР вышла из группы, заняв второе место в квартете с СССР, Италией и Чили. Однако в четвертьфинале эффектно проиграла Португалии.
Северокорейцы забили уже на первой минуте, да так осмелели, что к 25-й выигрывали 3:0! Затем на сцену вышел великолепный Эйсебио. Звёздный нападающий португальцев оформил покер за полчаса! Команда КНДР не справилась с предложенным собою же темпом. В концовке португальцы забили пятый гол, а Эйсебио в итоге стал лучшим бомбардиром турнира с девятью мячами.
Португалия – КНДР – 5:3 (2:3)
Голы: Пак Сын Чин, 1 – 0:1, Ли Дон Вун, 22 – 0:2, Ян Сын Кук, 25 – 0:3, Эйсебио, 27 — 1:3, 43 — 2:3, 56 — 3:3, 59 (пен.) – 4:3, Аугушту, 80 – 5:3.
Чемпионат мира в ЮАР много кому не нравился: первый турнир в Африке, бесконечный гул вувузел, грабежи, невысокая результативность. Но ведь есть вещи важнее: в финале ЧМ-2010 сошлись Нидерланды и Испания – сборные, ранее не бравшие мировой титул. А разве это не увлекательно – наблюдать за рождением нового чемпиона? Даже если финал в Йоханесбурге – один из самых нервных и при этом один из самых нерезультативных. Меньше двух мячей или вообще ничего забивается редко (всего четыре раза в истории).
Нидерланды как, возможно, самая невезучая сборная на планете настраивались наконец-то реализовать мечту. А Испания, за два года до этого ставшая чемпионом Европы, считалась фаворитом. В основном сюжет был такой: голландцы срубали испанцев на любом участке поля. А Найджел де Йонг даже приложился прямой ногой в грудь Хаби Алонсо. Как никого не удалили — до сих пор удивительно.
В основное время моменты появлялись редко: удары Рамоса и Хейтинги со стандарта, два нереализованных выхода Роббена один на один и непопадание Вильи в практически пустые ворота – это почти всё. В овертайме шикарный момент был у Фабрегаса, но в итоге Сеск сделал ассист на Иньесту – и Андрес не промахнулся. А Икер Касильяс заплакал от счастья – как и вся Испания.
Нидерланды – Испания – 0:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:1).
Гол: Иньеста, 116.
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