15 величайших матчей чемпионатов мира по футболу за всю историю

Кубок мира по футболу – не только главный футбольный праздник четырехлетия, но и ключевой спортивный турнир в мире. По размаху он точно сравним с Олимпиадой, а по медийному охвату и числу болельщиков будет даже круче. Сотни тысяч людей со всего мира на месяц стекаются в одну или несколько стран, раскачивают настроение планеты, знакомятся, общаются, влюбляются. Параллельно творится история на футбольных полях: рождаются новые звёзды и затухают старые, сталкиваются тренерские методы и подходы, от провала до триумфа легко может пройти несколько мгновений, а удача – уже не что-то необъяснимое, это обязательный элемент при подготовке.

Чемпионат мира в Катаре, возможно, и не станет «лучшим в истории» с точки зрения организации, но это и не обязательно, если речь идёт конкретно о футболе. Чтобы матч получил статус легендарного, нужно всего-то: две сборные, жаждущие победить, стадион и магия игры.

На старте ЧМ-2022 предлагаем вам выбрать лучший матч в истории Кубков мира. Список мы ограничили 15 позициями, какие-то матчи, к сожалению, пришлось отсеять. А вам предстоит решить, как рейтинг должен быть сформирован.

Ниже новый функционал «Рейтинги»: Список формируется в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме. Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑». Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».