Главный матч в истории футбола. Трагедия Бразилии покруче 1:7

Сборная Бразилии сенсационно вылетела с ЧМ-2022. Хотя поражение по пенальти – не самое страшное, что случалось со сборной. Современное поколение может подумать, что главный провал Бразилии – 1:7 от немцев в полуфинале домашнего ЧМ-2014. Но это не совсем так. Точнее, совсем не так. Главная катастрофа случилась в 1950 году.

После Второй мировой ведущие страны планеты находились в упадке. Из-за войны не проводились ЧМ-1942 и ЧМ-1946. И даже турнир в 1950-м оставался под вопросом – никто не хотел брать на себя организацию. Да и государства видели другие сферы для инвестиций. Однако в 1946 году Бразилия предложила свою заявку, и она была единогласно одобрена.

Нужно понимать, что уровень сборных (да и вообще футбола) после войны упал. А тут ещё и состав участников ЧМ-1950 оказался усечённым. Германию и Японию не допустили за развязывание Второй мировой. От отборочного раунда отказались СССР и почти все страны соцлагеря. В Южной Америке и Азии снялись с квалификации по три команды, в результате оставшиеся сборные прошли в финальную стадию без отбора.



Турция прошла квалификацию, но отказалась от участия из-за дорогого перелёта в Бразилию. Итальянцы прошли автоматически как победители предыдущего ЧМ, но добирались до Бразилии на теплоходе (из-за крушения самолёта с игроками «Торино»). Итальянский полузащитник Эджисто Пандольфини рассказывал, что на борт взяли 50 мячей, но все они по итогу поездки оказались в море.



В общем, соперниками сборной Бразилии были далеко не все лучшие сборные. А те, что приехали, оказались растренированными. Считалось, что единственным в мире сопоставимым соперником сборной Бразилии на тот момент являлась аргентинская команда. Однако она вошла в число отказников.

Перед финалом футболисты устроили вечеринку, а в день игры у них сломался автобус

Как и ожидалось, сборная Бразилии уверенно шла к своему первому титулу: выиграла группу и вышла в финальную группу (тогда не было плей-офф), где сначала вынесла шведов (7:1), а затем испанцев (6:1). Оставался только последний матч с уругвайцами. Для победы на турнире бразильцам было достаточно ничьей на «Маракане». Матч Бразилия – Уругвай называют финалом, хотя это не совсем верно. Просто последний матч в финальной группе.

На игре собралось, по одним данным, 173 850, по другим – 199 854 зрителя. Какая бы из этих двух цифр ни была верной – это считается рекордной посещаемостью футбольного матча в истории человечества. По воспоминаниям очевидцев, Рио-де-Жанейро начал праздновать победу на ЧМ-1950 ещё до окончания турнира – настолько явными фаворитами были хозяева.

Бразилия — Уругвай Фото: Getty Images

Расслабленная атмосфера царила не только на улицах, но и в сборной Бразилии. Об этом мне рассказывал очевидец – легендарный бразильский журналист Тейшейра Рейзер (побывал на восьми ЧМ). Среди прочего он рассказал, что игроки бразильской команды по ходу турнира не ночевали на базе, а разъезжались по домам. Футболисты были настолько уверены в себе, что ходили на вечеринки, и это даже не осуждалось. Правда, ближе к концу ЧМ-1950 игроков всё-таки заселили на базу «Васко да Гама», но в ночь перед заключительным матчем снова не обошлось без тусовки.



«В ночь перед финалом у сборной началась вечеринка. Игроки проводили время в компании политиков – двух кандидатов на президентских выборах: Адемара де Барроса и Кристиана Машаду, которые прямо на базе выступали с предвыборной речью. Можете себе представить?» – удивлялся даже спустя много лет Рейзер.



В день матча приключения сборной Бразилии продолжились. У команды сломался автобус, и футболистам пришлось толкать его перед игрой. Хотя всё упомянутое не помешало бразильцем удачно начать матч. Фриаса открыл счёт на 47-й минуте. И казалось, что как минимум ничья никуда не денется. Однако уругвайцы забили на 66-й и 79-й минутах, выиграв роковой матч. И чемпионат мира. Для Бразилии это было больше, чем шок.

После окончания матча в Бразилии фиксировали самоубийства

Результат матча имел колоссальные последствия. Некоторые факты просто не укладываются в голове. В десяти пунктах рассказываем, что случилось после игры:

автор победного гола, уругваец Альсидес Гиджа говорил, что после финального свистка на стадионе было так тихо, что он услышал бы муху, если бы она пролетела рядом;

не было ни музыки, ни каких-то других атрибутов церемонии награждения;

президент ФИФА Жюль Риме (француз) заготовил речь на португальском языке, но после победы уругвайцев так и не выступил;

на медалях уже были выгравированы имена 22 бразильских футболистов;

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медицинский работник стадиона признался, что на «Маракане» помощь потребовалась 169 болельщикам. Шестерых доставили в больницу. Не обошлось и без смертей. Бразильские издания сообщили о двух самоубийствах в стране, а ещё три человека скончались от сердечного приступа. По данным New York Times, во время и после матча скончались восемь болельщиков;

с тех пор крыша «Мараканы» сохранилась в цветах флага Уругвая (бело-голубая). Хотя после недавней реконструкции голубым осталось лишь обрамление. По легенде, бразильцам требуется выиграть домашний чемпионат мира, чтобы перекрасить арену в цвета своего флага;

Стадион «Маракана» в Рио-де-Жанейро Фото: Buda Mendes/Getty Images