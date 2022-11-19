Зачем Луис Энрике завёл канал на Twitch и что он хочет сказать болельщикам?

Тренера топ-сборной разнесли в СМИ перед ЧМ-2022. В ответ на критику он стал блогером!

Пока сборная Испании готовится к матчам с Коста-Рикой, Германией и Японией на групповом этапе ЧМ-2022, её главный тренер Луис Энрике активно заполняет собой информационное пространство. Он изучает социальные сети и, похоже, хочет конкурировать с Криштиану Роналду за звание самого обсуждаемого человека на турнире. 11 ноября 52-летний специалист озвучил окончательный состав сборной Испании на ЧМ-2022, а вечером того же дня назвал себя лучшим тренером в мире.

Испанские болельщики остались не согласны с таким утверждением, особенно когда узнали, что Луис Энрике не взял на чемпионат мира Серхио Рамоса («ПСЖ»), Давида де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Марка Кукурелью («Челси») и других важных игроков. В тот же день фанаты сборной Испании разнесли главного тренера в социальных сетях, и через несколько дней Энрике сделал интересный ход – создал канал на видеостриминговом сервисе Twitch и завёл аккаунт в «Инстаграме»* (организация, запрещённая на территории РФ).

Зачем Луис Энрике завёл соцсети перед ЧМ-2022?

Главный тренер сборной Испании предпринял такой шаг, чтобы напрямую и без посредников в виде прессы общаться с болельщиками.

Луис Энрике главный тренер сборной Испании «Стримеры всего мира, отойдите в сторонку, потому что я вступаю в дело. Решил сообщить вам, что я стал стримером. Я намерен вести трансляции в течение всего времени, пока мы будем в Дохе. Эта идея может показаться надуманной, но она состоит в том, чтобы установить прямые и спонтанные отношения с болельщиками. Я очень хочу испытать атмосферу чемпионата мира, его давление, а также пообщаться с вами. Шлю всем привет. До свидания и до скорой встречи!»

Меньше чем за неделю на канал Луиса Энрике в Twitch подписались 344 тыс. человек, а в другой соцсети – 174 тыс. Журналисты удивились идее главного тренера сборной Испании, а издание Mundo Deportivo расспросило специалиста о его необычной затее: «Это эксперимент, которым я намерен насладиться в полной мере. Возможно, мне следовало начать раньше. Я очень уважаю новые платформы, старался быть как можно более открытым… Но я не собираюсь полемизировать или что-то контролировать из того, что скажу на стримах. Это не имеет ничего общего с моей профессией. Будут ли хейтеры? Да здравствуют хейтеры!»

Что Энрике сказал на своём первом стриме?

Впервые главный тренер сборной Испании вышел в эфир вечером 18 ноября и чуть больше часа отвечал на вопросы болельщиков.

О времени проведения стримов: «Я хочу проводить стримы после ужина в свободное время. В дни матчей делать этого не буду, даже если победим. Я ничего не соображаю в этом, но мне нравится. Сейчас я выгляжу как игрок третьего дивизиона. Если б здесь был рефери, он бы дал мне красную карточку. Завтра я тоже буду стримить. Это моя терапия. Мне нравится, я люблю говорить. В школе я так много болтал, что меня выставляли за дверь».

О работе чата в прямом эфире: «Чёрт, я не успеваю. Комментарии пролетают так быстро, как Нико Уильямс».

Нико Уильямс Фото: Octavio Passos/Getty Images

Об обратной связи: «Сейчас за мной наблюдают более 100 тыс. человек. Половина из вас называет меня «отцом» и «Падрике». Я не знаю, как я буду давать карманные деньги всем вам. Но спасибо за поддержку».

О фаворитах ЧМ-2022: «Для перестраховки я бы назвал Бразилию и Аргентину. Затем Францию, которая является действующим чемпионом. А ещё Германию, Испанию, Нидерланды, Англию, Бельгию. Я в предвкушении».

О самом главном шутнике в команде: «Педри очень саркастичен, любит пошутить. Да ещё и со своим канарским акцентом. Ферран Торрес и Гави часто попадают в большие неприятности с Педри. Ещё Жорди Альба шутит весь день – мы его любим. А Бускетс и Аспиликуэта контролируют их всех. Бускетс – бригадир нашей команды».

О готовности сборной Испании к серии пенальти (потому что проиграли Италии в полуфинале Евро-2020): «Год назад я поставил цель всем игрокам – пробить 1000 пенальти на тренировках своих клубов. Также мы тренируем их в составе сборной».

Почему вызвал в сборную Испании Алекса Бальде вместо Хосе Гайя: «Бальде? Он очень молод, но уже очень хорош. Весь состав поможет ему адаптироваться в команде. Он отличный игрок».

Почему ждёт победы на ЧМ-2022 от сборной Аргентины или Уругвая: «Если мы не одержим победу на чемпионате мира, то я хотел бы, чтобы выиграла Аргентина. Лео Месси — игрок мирового класса, он должен завершить карьеру с выигранным мундиалем, который станет для него последним. Хотя я думаю, он мог бы сыграть и на следующем. Но я предпочту, чтобы чемпионат мира выиграла Испания. Конечно, также я хотел бы, чтобы победила сборная Уругвая с Луисом Суаресом».

Кто лучший игрок в истории сборной Испании: «У нас были очень хорошие футболисты, но я выберу Давида Вилью как лучшего бомбардира в истории национальной сборной. Но у нас много хороших игроков: Кубала, Рауль, Бутрагеньо, Иньеста, Кини».