Что происходит с Месси перед ЧМ-2022? Он пропустил уже две тренировки!

Через три дня, 22 ноября, сборная Аргентины сыграет первый матч на ЧМ-2022. Её соперником станет Саудовская Аравия. Перед стартом чемпионата мира Аргентина может потерять главную звезду – Лионеля Месси. Второй день подряд нападающий занимается индивидуально, выходит на поле позднее всех и так не присоединяется к партнёрам, сообщает Marca.

Почему Лионель Месси не занимается в общей группе?

Вчера, 18 ноября, издание Marca сообщило: Месси пропустил тренировку сборной Аргентины в Дохе и занимался в зале по индивидуальной программе. Однако это не связано с каким-либо повреждением, отметило СМИ. На общей тренировке также отсутствовали Леандро Паредес, Родриго Де Пауль и Анхель Ди Мария.

Сегодня история повторилась – Месси вновь не оказалось в общей группе. Как сообщает аргентинское спортивное издание Olé, эта ситуация не ставит под вопрос участие Лео в матче с Саудовской Аравией. Он должен сыграть, несмотря на то что сегодня не тренировался. Капитан сборной Аргентины остался в стороне и работал с мячом. По данным журналиста ESPN Густаво Ярроша, дело в чрезмерной нагрузке на икроножные мышцы – приходится регулировать активность нападающего, чтобы подвести его к матчу в оптимальном состоянии.

Лионель Месси на тренировке в Катаре Фото: Michael Steele/Getty Images

«Очевидно, идея заключается в регулировании нагрузок. Есть что-то, что мешает Лео быть готовым на 100% и тренироваться вместе с товарищами по команде. С тех пор как он приехал в Катар, Месси занимается один. Никто не сомневается, что он будет готов к Саудовской Аравии. Но тот факт, что форвард работал с кинезиологом Луисом Гарсией, стал поводом для беспокойства. Хорошо, что, помимо физических упражнений, Месси двигался с мячом. Но это не то же самое, что тренировки», – сообщает корреспондент Серхио Маффеис из Olé.

Возможно, с Месси не всё так хорошо и тренерский штаб сборной Аргентины хочет скрыть травму лидера. Но есть и другой вариант. Учитывая высокую склонность футболистов к повреждениям перед ЧМ-2022, форварда просто берегут. Так ли это, ответ на этот вопрос мы получим 22 ноября. В отличие от Месси, его главный конкурент по медийному охвату – Криштиану Роналду – тренируется в общей группе сборной Португалии, несмотря пропущенный из-за недомогания товарищеский матч с Нигерией. Если капитан сборной Аргентины не сыграет с Саудовской Аравией, его появление возможно с Мексикой (26 ноября) и Польшей (30 ноября).