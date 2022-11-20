Рейтинг лучших матчей открытия чемпионатов мира. Россия показала, как надо стартовать

Чемпионат мира — 2022 стартует сегодня, 20 ноября, матчем Катар – Эквадор. Вокруг этой встречи уже много неприятных слухов, но будем надеяться, что футбол в исполнении не самых топовых сборных будет открытым, ярким и честным.
Хотя стартовый матч на Кубках мира довольно часто получается малоинтересным и нерезультативным. Однако случались и приятные исключения. Вспоминаем самые яркие матчи открытия в истории чемпионатов мира и предлагаем вам поучаствовать в голосовании, выбрав лучший для рейтинга.
Автор первого гола: Юрий Газинский, 12-я минута.
Игра, которую особенно приятно вспоминать российским болельщикам. Наша сборная официально в истории чемпионатов мира: ни одна команда-хозяйка ещё не забивала пять голов и не побеждала в матче открытия с такой разницей.
На ЧМ-2018 наша сборная стартовала с разгрома Саудовской Аравии в «Лужниках». После волнительного начала забил Юрий Газинский, и дальше пошло-поехало. Перед перерывом Денис Черышев увеличил преимущество команды Станислава Черчесова, потом Артём Дзюба сделал счёт крупным, а в концовке отличились оформивший дубль Черышев и Александр Головин. Эта победа заставила нас поверить, что сборная России способна далеко зайти на чемпионате мира. Так и получилось.
Россия – Саудовская Аравия – 5:0
Голы: Газинский, 12 – 1:0, Черышев, 43 – 2:0, Дзюба, 71 – 3:0, Черышев, 90+1 – 4:0, Головин, 90+4 – 5:0.
Автор первого гола: Франсуа Омам-Бийик, 67-я минута.
Главной сенсацией чемпионата мира 1990 года стала сборная Камеруна. Под руководством российского тренера Валерия Непомнящего и с блестящим Роже Миллой в составе команда добралась до четвертьфинала. Уже на старте турнира, в матче открытия, камерунцы неожиданно расправились с действующими чемпионами мира – аргентинцами. «Неукротимые львы» сдержали Диего Марадону и других звёзд, а в середине второго тайма нападающий Франсуа Омам-Бийик забил победный гол. Ошибся голкипер Нери Пумпидо, пропустивший не самый сложный мяч после удара головой.
Аргентина – Камерун – 0:1 (0:0)
Гол: Омам-Бийик, 67 – 0:1.
Автор первого гола: Филипп Лам, 6-я минута.
Самый результативный матч открытия в истории чемпионатов мира. Сборная Германия на домашнем турнире начала впечатляюще: забила четыре мяча Коста-Рике на «Альянц Арене» в Мюнхене. Защитник Филипп Лам открыл счёт уже на шестой минуте, потом Пауло Ванчопе вернул своим голом костариканцам надежду, но к перерыву хозяева всё равно выигрывали – второй мяч положил Мирослав Клозе. Тот же Клозе (будущий лучший бомбардир в истории ЧМ) и Торстен Фрингс отличились после перерыва, а у соперника дубль оформил Ванчопе. Увлекательная получилась игра, с голами и интригой.
Германия – Коста-Рика – 4:2
Голы: Лам, 6 – 1:0, Ванчопе, 12 – 1:1, Клозе, 17 – 2:1, 61 – 3:1, Ванчопе, 73 – 3:2, Фрингс, 87 – 4:2.
Автор первого гола: Папа Буба Диоп, 30-я минута.
Первый же матч на ЧМ-2002 потряс футбольный мир: французы сенсационно проиграли Сенегалу. Тогда никто и предположить не мог, что сборная Франции провалится в группе, а «Львы Теранги» завоюют путёвку в плей-офф, обойдя ещё и Уругвай. Автором единственного гола стал ныне уже покойный полузащитник Папа Буба Диоп.
Франция – Сенегал – 0:1 (0:1).
Гол: Диоп, 30 – 0:1.
Автор первого гола: Люсьен Лоран, 19-я минута.
На первом в истории чемпионате мира два матча игрались одновременно: Франция – Мексика и США – Бельгия. Но первый гол был забит именно на стадионе «Поситос» в Монтевидео. Его автором стал 22-летний на тот момент полузащитник Люсьен Лоран. Получив преимущество, французы поймали кураж и ещё до перерыва довели счёт до крупного. Во втором тайме соперники обменялись голами.
Эта игра, согласно официальному протоколу, собрала всего 4444 зрителя. В итоге оказалось, что немногочисленные болельщики наблюдали за сражением двух слабейших команд группы: Франция заняла третье место, Мексика – четвёртое.
Франция – Мексика – 4:1 (3:0)
Голы: Лоран, 19 – 1:0, Ланжийе, 40 – 2:0, Машино, 43 – 3:0, Корреньо, 70 – 3:1, Машино, 87 – 4:1.
Автор первого гола: Адемир, 30-я минута.
Первый послевоенный чемпионат мира состоялся в Бразилии. Хозяева и были участниками стартового матча. «Селесао» порадовала 81 649 болельщиков, собравшихся на «Маракане», крупной победой над Мексикой. Правда, поначалу игра складывалась трудно для бразильцев. Им потребовалось полчаса, чтобы открыть счёт, а до середины второго тайма преимущество оставалось минимальным. Первый мяч ЧМ забил нападающий Адемир, который стал лучшим бомбардиром турнира с девятью голами. К слову, на следующих трёх ЧМ не было одного открывающего матча, а потом четыре раза подряд получались скучные нули.
Бразилия – Мексика – 4:0 (1:0)
Голы: Адемир, 30 – 1:0, Жаир, 65 – 2:0, Балтазар, 71 – 3:0, Адемир, 79 – 4:0.
Автор первого гола: Сезар Сампайо, 4-я минута.
Три гола – не так уж много для футбольного матча, тем не менее именно на ЧМ-1998 впервые с 1950 года было столько забито в матче открытия. Кроме того, случился первый автогол. Именно он и решил судьбу встречи сборных Бразилии и Шотландии на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени: мяч в собственные ворота послал защитник Том Бойд. До этого бразильцы забили быстрый гол усилиями Сезара Сампайо, а шотландцы сравняли счёт после точного удара Джона Коллинза с пенальти. В общем, победа далась будущему финалисту турнира непросто.
Бразилия – Шотландия – 2:1 (1:1).
Голы: Сезар Сампайо, 4 – 1:0, Коллинз, 38 (пен.) – 1:1, Бойд, 73 (авт.) – 2:1.
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