Рейтинг лучших матчей открытия чемпионатов мира. Россия показала, как надо стартовать

Чемпионат мира — 2022 стартует сегодня, 20 ноября, матчем Катар – Эквадор. Вокруг этой встречи уже много неприятных слухов, но будем надеяться, что футбол в исполнении не самых топовых сборных будет открытым, ярким и честным.

Хотя стартовый матч на Кубках мира довольно часто получается малоинтересным и нерезультативным. Однако случались и приятные исключения. Вспоминаем самые яркие матчи открытия в истории чемпионатов мира и предлагаем вам поучаствовать в голосовании, выбрав лучший для рейтинга.

Как работает «Рейтинг»: Список формируется в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме. Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑». Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».