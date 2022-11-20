Настоящее неуважение к легенде. Катарцы совершили очень подлый поступок перед стартом ЧМ

Бывший президент УЕФА Мишель Платини не посетит чемпионат мира в Катаре.

«Я не получал никакого приглашения, кроме как от многих СМИ, и у меня нет намерения ехать», – заявил Платини.

Во время пребывания на посту президента УЕФА именно позиция Платини сделала Катар страной-хозяйкой нынешнего ЧМ. Благодаря четырём голосам француза право проведения турнира досталось арабскому государству, а не США.

Конечно, нельзя не упомянуть некоторые скандальные обстоятельства, связывающие Платини и Катар. Недавно экс-глава ФИФА Йозеф Блаттер рассказал, что бывший президент Франции Николя Саркози просил Мишеля обеспечить этой стране ЧМ-2022. Катарцы в ответ купили у французов истребители на $ 14,6 млрд, чем очень помогли экономике страны.

Мишель Платини Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Кроме того, по данным Football Leaks, в 2010 году Саркози обещал эмиру Катара Тамиму бен Хамаду Аль Танни чемпионат мира в 2022-м, если шейхи купят «ПСЖ», Платини помог организовать и устроить весь процесс. В 2011-м суверенный фонд Катара приобрёл «ПСЖ», вложив в команду несколько миллиардов долларов.

Катар также получил право запустить во Франции телеканал BeIN Sports (филиал Al Jazeera). За трансляцию Лиги 1 с 2012-го шейхи заплатили почти $ 1 млрд. Сейчас у BeIN Sports есть права на показ Лиги чемпионов, Ла Лиги, Бундеслиги, Серии А и чемпионата мира. То есть арабские медиа стали глобальным игроком на европейском рынке и вышли за пределы Франции. Но делали они это в конкурентной среде. Просто предлагали более выгодные условия, чем остальные. Пользовались услугами лоббистов, но это не является нарушением закона, если не доказаны факты прямого подкупа.

При этом важно в очередной раз подчеркнуть, что вся вышеуказанная информация является лишь слухами и домыслами. Официально нет никаких прямых доказательств, связывающих Катар с коррупцией при голосовании за право проведения чемпионата мира в 2022 году. Страна примет турнир, несмотря на всю шумиху в СМИ.

Теперь вернёмся к Платини. Большинство из 22 членов исполнительного комитета ФИФА, участвовавших в голосовании по ЧМ-2022, замешаны или были под следствием и подозрением в коррупции. Мишель входит в их число. Француз отбыл четырёхлетнее отстранение от футбола, но связано оно было не с Катаром, а с предположительно незаконной выплатой 2 миллионов швейцарских франков в 2011-м. В июле этого года Платини и Блаттер, который тоже фигурировал в деле, были оправданы швейцарским судом.

Йозеф Блаттер и Мишель Платини Фото: Philipp Schmidli/Getty Images

Репутация Платини всё равно сильно пострадала. О возвращении на должность крупного чиновника он может даже не мечтать. Но француз действительно многое сделал, чтобы Катар провёл ЧМ. С точки зрения закона никаких претензий в этом плане к нему нет. Однако организаторы мундиаля всё равно не захотели отправить Мишелю сугубо формальное приглашение на турнир. Не обязательно как бывшему скандальному функционеру. Хотя бы как легендарному футболисту, который единственным в истории три года подряд выигрывал «Золотой мяч» (1983, 1984 и 1985) и входит в десятку лучших игроков XX века по версии IFFHS.

Некоторые могут возразить, что приглашение Платини привело бы к возобновлению обвинений катарцев в коррупции. Но эта шумиха с подкупом настолько сильная, что её никак невозможно приглушить, и экс-глава УЕФА является далеко не самой значимой фигурой в уравнении. Платини в своём нынешнем статусе избегает излишнего внимания. Не факт, что он вообще принял бы приглашение катарцев, поступи оно ему. Но в случае согласия француз просто тихо смотрел бы матчи на стадионе. Возможно, его присутствие вообще никто не заметил бы.

Важно подчеркнуть некрасивое отношение организаторов. Поступок выглядит не просто неуважительным, но и даже подлым. Платини, даже если не верить во все расследования и слова Блаттера, сделал многое для страны-хозяйки. Но в ответ не дождался даже малейшего жеста признательности.