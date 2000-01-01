Неожиданные лица. Топ-11 самых дорогих игроков чемпионата мира в Катаре

Топ-11 самых дорогих игроков на ЧМ-2022
Высокая цена игрока не всегда значит мастерство, но, кажется, это не относится к этим ребятам. Разбираемся, что к чему.
Тибо Куртуа, сборная Бельгии — € 60 млн
Бельгийский вратарь — одна из главных причин успеха «Реала» в последнем розыгрыше Лиги чемпионов. Надёжности Куртуа можно было позавидовать и на ЧМ-2018, где его команда взяла бронзу.
Альфонсо Дэвис, сборная Канады — € 70 млн
22-летний вингер также брал трофей ЛЧ в составе «Баварии» в сезоне-2019/2020 — теперь у него есть шанс проявить себя в национальной сборной. Пока на его счету 34 игры, в которых он забил 12 голов.
Маттейс де Лигт, сборная Нидерландов — € 70 млн
Молодой голландский уникум лишь начинает свой путь в «Баварии», но очевидно, что его потенциал огромен. В 2019 году де Лигт помог своей команде увезти домой серебро Лиги наций.
Трент Александер-Арнольд, сборная Англии — € 70 млн
Защитник «Ливерпуля» дебютировал во взрослой сборной в 2018 году на чемпионате мира в России. На поле он вышел лишь однажды в матче с Бельгией, но в Катаре ситуация может кардинально измениться.
Рубен Диаш, сборная Португалии — € 75 млн
Защитник «Манчестер Сити» входит в «золотой» состав сборной Португалии, который выиграл золото домашней Лиги наций. Рубен также постарается помочь Криштиану Роналду и Пепе взять титул чемпионов мира.
Букайо Сака, сборная Англии — € 90 млн
21-летний вингер отлично проводит первую половину сезона в «Арсенале» — на его счету 10 очков по системе «гол+пас» в 14 играх. На международном уровне от него тоже стоит ждать многого — вице-чемпион Европы — 2020 покажет класс.
Джамал Мусиала, сборная Германии — € 100 млн
Один из самых молодых игроков мундиаля в Катаре уже владеет несколькими титулами в составе «Баварии». Он обладатель Суперкубка УЕФА, Суперкубка Германии и двукратный чемпион страны.
Федерико Вальверде, сборная Уругвая — € 100 млн
Дела у полузащитника «Реала» также идут хорошо. В этом сезоне Вальверде отметился восемью результативными действиями в 14 играх. Что же будет в Катаре?
Филип Фоден, сборная Англии — € 110 млн
Несмотря на юный возраст, полузащитник «Манчестер Сити» успел проявить себя на национальном уровне. Вместе с Англией он добыл серебро чемпионата Европы в 2020 году, сыграв в трёх матчах.
Винисиус Жуниор, сборная Бразилии — € 120 млн
Один из сильнейших нападающих «Реала» набрал хороший ход к первенству мира. В 14 матчах Винисиус забил шесть голов и отдал три результативные передачи. Бразилии с ним повезло!
Килиан Мбаппе, сборная Франции — € 160 млн
Ну и самый дорогой лот в нашей подборке! До победного чемпионата мира — 2018 Мбаппе стоил на € 40 млн дешевле, но теперь, кажется, он полностью оправдывает свою цену. 28 голов в 59 матчах за сборную Франции — это невероятно круто.
Неожиданные лица. Топ-11 самых дорогих игроков чемпионата мира в Катаре
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