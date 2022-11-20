Как не уснуть от игры сборной России? Футбола в Узбекистане пришлось ждать больше часа

В отсутствие официальных матчей сборная России вынуждена играть только товарищеские. И, как подсказывает опыт последних дней, это зрелище для гурманов. Наша команда теперь играет без голов.

На первых минутах сборная России захватила инициативу, но долго это не продлилось. Не прошло и 10 минут, как преимущество перешло к хозяевам. При этом игра была суматошной и плотной, футболисты возились и толкались, а мяч постоянно отскакивал в разные стороны. Последний факт во многом связан с качеством поля, которое было далеко от идеального.

После стартовой беготни темп обвалился, и игра стала ещё менее зрелищной. Сборная России не показывала комбинационного футбола, и мяч в атаку в основном добирался по одному и тому же сценарию: Георгий Джикия грузил вперёд, где цеплялся Александр Соболев. Работала эта схема с переменным успехом.

Ближе к концу тайма сборная России стала действовать активнее, но до гола всё равно было далеко. А вот Узбекистан свой момент нашёл и на 44-й минуте нанёс первый удар в створ ворот Антона Шунина. Причём это даже не был удар, а удачный и довольно сильный отскок после прострела Эльдора Шомуродова. Вратарь нашей сборной справился.

Узбекистан — Россия — 0:0 Фото: РИА Новости

Вообще, Шомуродов, которого во времена игры за «Ростов» так любил Валерий Карпин, в этом матче был активен. Сборная Узбекистана тоже часто играла забросами, и практически все они шли именно на нападающего, который забегал за спины защитникам и успешно отрывался от них. Правда, Шунин раз за разом выбегал из ворот и перехватывал мяч.

А на 55-й минуте сборная России наконец-то создала свой первый момент: Андрей Мостовой ворвался в штрафную, но не попал по воротам с острого угла. А спустя 15 минут наша команда лишилась игрока. Александр Сильянов неудачно наступил на мяч и ушёл только при помощи медиков.



Настоящий футбол команды, как выяснилось, оставили напоследок. В середине второго тайма атак стало в разы больше. Началось всё с авантюрного удара Соболева через себя после подачи с углового, и в дальнейшем моменты возникали в большом количестве. Подходов было больше у сборной России, но и соперник получал пространство и отвечал.

В концовке матча финальный рывок сделала уже сборная Узбекистана, которая даже претендовала на пенальти после «обнимашек» от Дмитрия Баринова, но судья не стал горячиться. А голов мы так и не увидели. Наверное, это и справедливо, если команды играют в футбол 20 минут из 90.



Надо отдать должное казахстанскому судье Данияру Сахи, который к первому тайму гуманно не добавил ничего, а ко второму — дежурные три минуты. Потому что после такой игры сборной России остаётся только один вопрос: как не уснуть?