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Узбекистан — Россия — 0:0, обзор товарищеского матча сборных, травма Сильянова, скучная игра, 20 ноября 2022 года

Как не уснуть от игры сборной России? Футбола в Узбекистане пришлось ждать больше часа
Михаил Рождественский
Узбекистан — Россия — 0:0, обзор
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Первый момент наша команда создала на 55-й минуте. Воистину зрелище для гурманов.

В отсутствие официальных матчей сборная России вынуждена играть только товарищеские. И, как подсказывает опыт последних дней, это зрелище для гурманов. Наша команда теперь играет без голов.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
20 ноября 2022, воскресенье. 15:00 МСК
Узбекистан
Окончен
0 : 0
Россия

На первых минутах сборная России захватила инициативу, но долго это не продлилось. Не прошло и 10 минут, как преимущество перешло к хозяевам. При этом игра была суматошной и плотной, футболисты возились и толкались, а мяч постоянно отскакивал в разные стороны. Последний факт во многом связан с качеством поля, которое было далеко от идеального.

После стартовой беготни темп обвалился, и игра стала ещё менее зрелищной. Сборная России не показывала комбинационного футбола, и мяч в атаку в основном добирался по одному и тому же сценарию: Георгий Джикия грузил вперёд, где цеплялся Александр Соболев. Работала эта схема с переменным успехом.

Ближе к концу тайма сборная России стала действовать активнее, но до гола всё равно было далеко. А вот Узбекистан свой момент нашёл и на 44-й минуте нанёс первый удар в створ ворот Антона Шунина. Причём это даже не был удар, а удачный и довольно сильный отскок после прострела Эльдора Шомуродова. Вратарь нашей сборной справился.

Узбекистан — Россия — 0:0

Узбекистан — Россия — 0:0

Фото: РИА Новости

Вообще, Шомуродов, которого во времена игры за «Ростов» так любил Валерий Карпин, в этом матче был активен. Сборная Узбекистана тоже часто играла забросами, и практически все они шли именно на нападающего, который забегал за спины защитникам и успешно отрывался от них. Правда, Шунин раз за разом выбегал из ворот и перехватывал мяч.

А на 55-й минуте сборная России наконец-то создала свой первый момент: Андрей Мостовой ворвался в штрафную, но не попал по воротам с острого угла. А спустя 15 минут наша команда лишилась игрока. Александр Сильянов неудачно наступил на мяч и ушёл только при помощи медиков.

Настоящий футбол команды, как выяснилось, оставили напоследок. В середине второго тайма атак стало в разы больше. Началось всё с авантюрного удара Соболева через себя после подачи с углового, и в дальнейшем моменты возникали в большом количестве. Подходов было больше у сборной России, но и соперник получал пространство и отвечал.

В концовке матча финальный рывок сделала уже сборная Узбекистана, которая даже претендовала на пенальти после «обнимашек» от Дмитрия Баринова, но судья не стал горячиться. А голов мы так и не увидели. Наверное, это и справедливо, если команды играют в футбол 20 минут из 90.

Надо отдать должное казахстанскому судье Данияру Сахи, который к первому тайму гуманно не добавил ничего, а ко второму — дежурные три минуты. Потому что после такой игры сборной России остаётся только один вопрос: как не уснуть?

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