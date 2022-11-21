Сборная России сегодня – не про радость, а про будущее. Есть ли в этом смысл?

Представьте две совершенно не сочетающиеся вещи? Уже создали аналогии? Так вот – это про атмосферу на двух матчах сборной России в Азии. Первый образ – полностью забитый стадион в Таджикистане с давками, местными вувузелами и колоритом. Доходило до того, что попавших территорию стадиона болельщиков затаскивали на трибуны руками. Арена точно вместила больше положенного. Но от этого было только круче.

Второй образ – Узбекистан. Стадион заполнился примерно на половину. Кричалки и танцы только с одного сектора. Периодический свист. По сравнению с происходящем в соседнем государстве – это напоминало матч ФНЛ. Не исключаю, что в этом были заинтересованы и сами организаторы. Не увидел ни одной рекламы игры на улице. Редкие анонсы на местных сайтах. Говорили даже, что в соцсетях призывали к бойкоту встречи. Якобы нечего играть с командой, которая от всего отстранена. При этом по ходу игры – исключительная доброта. 0 провокаций, позитивное отношение друг к другу, а давки разве что в очереди за хот-догами. Их выдавали местные торгаши из картонной коробки. Настоящая романтика из прошлого.

Увы, эту самую разность не показала сборная России. Хотя должна была. Ведь в Душанбе, как говорил Валерий Карпин, играл скорее второй состав. А в Узбекистане – ближе к основе. Да и дебютант во второй игре был только один – Руслан Литвинов. Так что ожидания были иными. Однако 90 минут первого матча плюс 60 второго словно копировали друг друга. 150 минут сборная России играла для кого угодно, но не для той публики, которая ещё не отказалась от просмотра. Взбодриться получилось только на полчаса. Очень мало для двух матчей. И большого азиатского турне, которое для этого года завершено. Был ведь ещё Бишкек. И там 90 минут «безобразия» со слов Карпина. То есть из трёх матчей приемлемой вышла 1/6 часть. Скудно. Однако это тревожит кого угодно, но точно не саму команду.

Узбекистан — Россия Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Не знаю, как это делает Карпин. Но есть 0 поводов считать, что происходящее именно внутри сборной хоть кого-то напрягает. 0 забитых мячей – ничего страшного, ведь есть 0 пропущенных. Тусклая игра – ничего страшного, клубные тренеры годами не могут выстроить игру в атаке, а у нас пара дней. Так ещё и дебютанты. Вы что хотите – результата или будущего? Карпин выбирает второй вариант. Но не уточняет, каким оно будет. Этого и правда никто не знает.



Могли ли вы представить, чтобы Георгий Джикия – лидер и один из капитанов ещё год-два назад говорил такие слова?

Георгий Джикия защитник сборной России «Понятное дело, что хотели выиграть и порадовать болельщиков. Но и 0:0 — хороший результат. Играли на выезде. Давайте смотреть на всё позитивно».

0:0 – хороший результат. И в соперниках – совсем не Хорватия. Как-то это заявление режет все классические ассоциации со сборной?

Но на секунду. У вас есть уверенность, что Россия без проблем обыграет Израиль? Или Болгарию? Или Грузию с Хвичей? У меня – нет. А Узбекистан совсем рядом с ними в рейтинге ФИФА. И они, как и Россия, были в паре шагов от квалификации на ЧМ-2022. Да, не повезло. Но почему мы обязаны-то их обыгрывать?

Единственное, что огорчает – это эмоции. В период, когда ничего нет – хочется какого-то драйва. Мне куда больше понравилась бы игра в сборной, если бы счёт был 4:4. А не 0:0. Думаю, большинству тоже. Никто не спорит, важно задействовать молодых. Но необходим баланс. В конце концов, сборная существует не только ради идей на перспективу. Но и чтобы радовать тех, кто на неё смотрит. Пока этого не происходит. Однако впереди весь следующий год.