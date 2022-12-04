Чемпионат мира без России — катастрофа. Футболу нанесён непоправимый урон

Это стало чем-то привычным. В 2014-м мы все тяжело вздыхали, наблюдая за косяками Акинфеева в воротах, но не переключали телевизор. В 2018-м переместились в интернет и уже кричали от восторга после спасений Игоря в матче с Испанией. Кликали на соседние ссылки, но не прерывали трансляцию. А теперь наступил 2022-й, и это как-то непривычно. Все любят ругать сборную России, но последний раз она пропустила крупный турнир в 2010 году. Тот странный чемпионат мира в ЮАР, куда почти никто не хотел ехать. Однако пропустила так, что эмоций хватило на годы вперёд. А та самая «ночь в Мариборе» – мем, на который по-прежнему ссылаются.

Но теперь 2022-й. И впервые за кучу лет сборной России нет на крупном турнире. Хотя сказка могла получиться красивой: новый тренер вытаскивает команду из психологической ямы, доводит до решающего матча в группе, но терпит поражение. Снова вытаскивает, теперь уже в стыки, где сборная дважды побеждает. И вот он – Катар. Да, сейчас идёт плей-офф, и не факт, что мы бы туда вышли. Однако даже групповой этап – это было бы круто, был бы новый стимул возродиться и вновь спровоцировать всю страну на разговоры о футболе.

Матч России с Хорватией Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Для интереса к турниру внутри страны – это катастрофа. Но не самая главная. Окончательно возможный спрос разрушило то, что единственным партнёром турнира стал «Матч ТВ». Соответственно, все матчи показывают только там. Дело здесь не в самом канале, просто представьте себе типичную домохозяйку из города Воронеж. Она знает про Дзюбу, может, даже про Карпина слышала. В 2014 и 2018 годах она точно знала, что делать летом. Сначала около месяца слушала на Первом и «России» рекламу о футбольном турнире. А потом за ужином на фоне споров с мужем включала какой-то матч. Может, даже неспециально. Но она точно купилась на мощный анонс, плюс внутренняя уверенность: по главным каналам страны точно не покажут ерунду. Поэтому в квартирах россиян в те годы транслировались сборные Ганы, Марокко, Швейцарии – неважно, кто именно. Люди включали и смотрели. Пусть и не особо вникая в суть. А ещё и патриотические чувства. Без них никуда. Победить врагов в спорте – чуть ли не национальное кредо. На это точно не жалеют сил и эмоций.

Однако теперь на ЧМ нет не только сборной — нет и трансляций на Первом и «России». И стандартная российская семья вряд ли будет листать каналы без привлекательного анонса. Тем более ради турнира, где нет нашей сборной.

Так что ЧМ в Катаре смотрят ровно те самые люди, которые смотрят РПЛ. Или чемпионаты Италии и Германии. Может, немногим больше, но нужного эффекта у турнира, кажется, нет – потому что нет глобального интереса к турниру. Даже в 2010-м за счёт трансляций точно было веселее. И от этого футболу в нашей стране нанесён непоправимый урон.