«Возмутительное неуважение к Катару». После матча открытия ЧМ досталось и английским СМИ

Телеканал BBC проигнорировал церемонию открытия ЧМ-2022 в Катаре. Вместо трансляции предматчевых празднеств гости студии британского канала обсуждали «политические махинации и коррупцию, которые привели к присуждению Катару права проведения чемпионата мира», а также проблемы рабочих-мигрантов, нарушений прав человека и репрессии в отношении ЛГБТ. Только спустя полчаса после начала дискуссии гости переключились на обсуждение матча открытия чемпионата мира между сборными Катара и Эквадора. До этого момента с пламенной речью выступил Гари Линекер.

Что обсуждали на BBC вместо показа церемонии открытия?

Экс-игрок сборной Англии начал прямой эфир с монолога, посвящённого нарушениям прав человека в Катаре. Это первый раз, когда турнир проводится на Ближнем Востоке, и Гари Линекер сосредоточился не на церемонии открытия, а на обвинениях в отношении Катара, который организовал турнир.

Гари Линекер Ведущий BBC – о чемпионате мира в Катаре «Этот чемпионат мира стал самым противоречивым в истории ещё до первого удара по мячу. С тех пор как ФИФА выбрала Катар в 2010 году, самая маленькая страна, когда-либо принимавшая крупнейшее футбольное соревнование, столкнулась с рядом серьёзных вопросов – от обвинений в коррупции в процессе подачи заявок до обращения с рабочими-мигрантами, которые строили стадионы, где многие погибли. Гомосексуальность здесь запрещена законом. Проблемы прав женщин и свободы самовыражения находятся в центре внимания. Кроме того, шесть лет назад было принято решение о переносе чемпионата мира на зимний период. На этом фоне предстоит провести турнир, который будут смотреть и которым будут наслаждаться во всем мире. «Сосредоточьтесь на футболе», – говорит ФИФА. Что ж, мы так и сделаем – по крайней мере, на пару минут».

На beIN Sports (часть beIN Media Group, принадлежащей Катару) Гари Невилла спросили, что он думает о спорах вокруг турнира, и он ответил: «В зависимости от того, в какой части света вы находитесь. В Англии вы не будете думать так же, как в Катаре. Я думаю, что такова реальность, что рабочих, построивших эти стадионы, нужно благодарить и чествовать должным образом. Чемпионат мира должен быть в арабской стране, в мусульманской стране, на Ближнем Востоке – это факт! Но мы также должны оспаривать и тщательно изучать то, что происходит в каждой стране, включая нашу и Катар».

Решение BBC не показывать церемонию открытия возмутило недавнего интервьюера Криштиану Роналду Пирса Моргана. Он яростно раскритиковал британский телеканал за отказ показывать церемонию открытия ЧМ-2022.

– BBC проявил возмутительное неуважение к Катару, отказавшись транслировать церемонию открытия чемпионата мира, – написал он в соцсетях. – Вместо этого они выпустили в эфир очередную популистскую болтовню о том, как это ужасно. Если их это действительно так волнует, то пусть они вернут домой свою огромную армию сотрудников и избавят нас от этого абсурдного лицемерия. Где было всё их морализаторство во время чемпионата мира в России? И будете ли вы делать так же во время следующего турнира в США? Будете обсуждать темы оружия, абортов и другие проблемы? Или вас беспокоят только арабские страны и их культура?

Пирс Морган Фото: Getty Images

Отличную идею, как обратить внимание на рабочих эмигрантов, предложил экс-капитан сборной Англии Алан Ширер. Он сказал: «Если они так заботятся о рабочих и их семьях, то почему не согласились выделить $ 400 млн для компенсационного фонда по просьбе Amnesty International?»

После выступления Пирса Моргана ему ответил Гари Линекер, заявив, что трансляция церемонии открытия была проведена: «Неправда. Она была полностью показана в прямом эфире на BBC iPlayer, на веб-сайте BBC Sport и в приложении. Если бы вы захотели посмотреть, то смогли бы». Правда, об основном вещании экс-звезда сборной Англии не сказал ни слова.

Матч Катара с Эквадором Фото: Lars Baron/Getty Images

Критика Катара после матча открытия ЧМ-2022

Стране-организатору турнира тоже досталось от СМИ. Катар, как пишут европейские журналисты, допустил много ошибок, которые нужно исправлять уже сейчас. Помимо того, что к концу матча сильно опустел стадион, сборная-хозяйка показала слабый футбол, на игре не было пива, а обслуживающий персонал из Индии пожаловался на условия работы. По информации Daily Mail, более 200 кассиров остались без еды и воды на шесть часов перед церемонией открытия чемпионата мира. Вот что об этом писали в Европе.

Marca (Испания): «Удивительно. Из 67 372 зрителей, которые, по официальным данным, заполнили стадион «Эль-Байт» на открытии чемпионата мира, лишь меньшая часть осталась на трибунах после перерыва. Предполагается, что почти все уехавшие, а их было много, были катарцами. При счёте 0:2 многие местные болельщики покинули стадион. Видимо, они были разочарованы результатом своей команды, от которой ждали гораздо большего. Удивительный поступок, который привлёк всеобщее внимание».

Матч Катара с Эквадором Фото: Lars Baron/Getty Images

The Guardian (Англия): «Для Катара это было разочарование, ожидание которого длилось 12 лет. Страна провела это время, создавая инфраструктуру чемпионата мира, окутанного спорами и наполненного горьким привкусом, который, что бы ни принесли следующие четыре недели, вряд ли смоется. Однако местные жители возлагали надежды на шоу тщательно продуманного футбольного проекта, который создавался одновременно с ухоженной, но фэнтезийной инфраструктурой в песках. Вместо этого они потерпели крах. Эквадор выказал суровую правду о том, как на самом деле выглядит футбольная жизнь на этом уровне».

La Gazzetta dello Sport (Италия): «После долгих лет подготовки, набора считавшейся интересной молодёжи и месяцев тренировок как в клубах, так и в инновационной академии Aspire, дебют Катара на чемпионате мира — это спортивный кошмар. Сухое и однозначное поражение. Эквадор победил благодаря дублю Эннера Валенсии, но именно неловкие хозяева так и не сумели на протяжении всего матча навязать сопернику борьбу и расстелили красную ковровую дорожку перед южноамериканцами».