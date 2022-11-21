Роналду ведёт переговоры с новым клубом прямо во время ЧМ! Криштиану срочно нужен «Реалу»?

После резонансного интервью Криштиану Роналду его будущее в «Манчестер Юнайтед» под большим вопросом. Пока форвард готовится к матчам группового этапа ЧМ-2022, его представители активно ищут ему клуб, так как в Манчестере португальца больше не ждут. По данным ESPN, главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг сообщил руководству клуба, что отныне Роналду не сможет выступать за клуб. Один из вариантов продолжения карьеры португальца – возвращение в «Реал».

Криштиану Роналду может заменить травмированного Карима Бензема

Карима Бензема буквально в последний момент исключили из заявки сборной Франции на ЧМ-2022. Форвард получил травму четырёхглавой мышцы левого бедра и пропустит три недели. Это уже пятое повреждение нападающего в сезоне, и оно может вынудить «Реал» активизировать поиск замены французу. По данным испанского издания Sport, окружение Криштиану Роналду предложило «Королевскому клубу» возвращение португальца в столицу Испании на шесть месяцев.

«Криштиану хотел бы вернуться в Мадрид. Уже ходили слухи о его возможном переходе в «Атлетико», но там не хотят брать на себя трансфер, который будет иметь такие высокие издержки. «Реал» пока молчит, но травма Бензема открывает новый сценарий», – пишет Луис Мигельсанс из Sport. Журналист уточнил, что у Флорентино Переса и Криштиану Роналду остались хорошие отношения после ухода последнего в «Ювентус».

Криштиану Роналду Фото: Getty Images

При этом другой обозреватель, Хосе Феликс Диас, развеивает слухи о возвращении Роналду на «Сантьяго Бернабеу». По его информации, «Реал» не будет подписывать в зимнее трансферное окно ни Криштиану, ни какого-либо другого форварда, несмотря на травму Бензема. При том что в отсутствие француза у мадридского клуба остаётся один ярко выраженный нападающий – Мариано Диас. На его счету один гол и один ассист в 16 матчах за последние полтора сезона.

Возвращение в Мадрид – отличный вариант продолжения карьеры для Криштиану Роналду. Если же «Реал» не примет его обратно, португалец может уйти в клуб МЛС или Саудовской Аравии, о чём сообщает надёжный инсайдер Николо Скира. Правда, есть проблема – Криштиану хочет остаться в Европе и играть в Лиге чемпионов.

Такое возможно в «Челси». И, опять же, в «Реале».