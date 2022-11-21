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Фанатов сборной Англии оставили без пива на чемпионате мира – 2022, почему так вышло, реакция и подробности из Катара

«Стыд и позор». Почему фанатов Англии оставили без пива даже в фан-зоне?
Андрей Панков
фанатов Англии оставили без пива
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Английские фанаты уже обещают напиться после игры.

Проблема найти пиво на чемпионате мира будет преследовать этот турнир до его окончания. Перед матчем сборной Англии с Ираном произошёл новый эпизод.

Важно знать, что, по сути, единственное место в Катаре на время чемпионата мира, где алкогольное пиво можно купить без всяких ограничений — это официальная фан-зона турнира. Так думали и английские фанаты, которые начали подтягиваться на территорию фан-фестиваля за пару часов до начала стартового матча своей сборной на чемпионате мира с Ираном. Казалось, хотя бы здесь и сейчас англичане смогут насладиться своим любимым напитком.

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Но их ждал ещё один сюрприз. Оказалось, что алкогольное пиво здесь продаётся только с 18:00. Так что у англичан будет шанс лишь отпраздновать победу своей команды, если она, конечно, будет или утешить себя после потери очков с аутсайдером группы.

Пустые киоски

Пустые киоски

Фото: «Чемпионат»

«Мы напьёмся после матча! – сказал один из фанатов сборной – Гарри. — Конечно, это стыд и позор, что мы не можем сейчас выпить пиво. Пиво и английские фанаты — неразделимые вещи. Атмосфера здесь мне нравится, но с пивом было бы лучше. К сожалению, у нас нет выбора».

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К счастью для англичан, оставшиеся два матча в группе начнутся в 22:00. Так что время на пиво у них будет. Скорее всего, фан-зоне в эти дни не поздоровится.

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