«Его выслать или посадить на 5 лет?» Журналистку обокрали в прямом эфире на ЧМ-2022. Видео

Аргентинская журналистка Доминик Метцгер лишилась кошелька, когда вела репортаж в прямом эфире перед матчем открытия ЧМ-2022 между Катаром и Эквадором. Преступника уже ищут – и даже предложили потерпевшей поучаствовать в выборе наказания. Но обо всём по порядку.

Доминик Метцгер – известная аргентинская девушка-репортёр, регулярно работающая на больших спортивных турнирах. Ближайший месяц она пробудет в Катаре – для прямых включений в эфир телеканала Todo Noticias и создания репортажей вокруг сборной Аргентины и чемпионата мира в целом. Но первый день турнира она запомнит навсегда.

Во время выхода в эфир перед матчем открытия между Катаром и Эквадором журналистка записывала стендап в окружении болельщиков. Фанаты обступили девушку – и, как оказалось позднее, вытащили у неё кошелек. Доминик поняла это потом, но уже пообщалась с полицией!

После того как обратились в правоохранительные органы и написали заявление об ограблении, у журналистки спросили: «Что сделать с вором, когда мы его поймаем? Выслать из страны или посадить на пять лет в тюрьму?». Ошеломлённая девушка ответила, что просто хочет вернуть свой кошелёк и не принимать участие в определении наказания для преступника.

«Полицейский сказал мне: «У нас везде умные камеры с технологией распознавания лиц, мы обязательно найдём вора», – призналась Метцгер в одной из личных соцсетей.

Интересно, что на время турнира Катар разместил в стране более 50 тысяч сотрудников правопорядка, включая иностранных полицейских. Вокруг стадионов и на их территории работают 15 тысяч камер с технологией распознавания лиц.