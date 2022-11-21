Что за ноунейм в воротах Нидерландов? Два года назад этот гигант едва не стал полицейским

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал удивил выбором основного вратаря. В старте на матч с Сенегалом (2:0) вышел 28-летний голкипер «Херенвена» Андрис Нопперт. Эта игра стала для него дебютной за сборную. Ван Гал вообще привёз интересную тройку — в Катаре нет Яспера Силлессена, Тима Крула и даже Марка Флеккена из «Фрайбурга». Вместо них поехали Нопперт + Ремко Пасвер из «Аякса» и Юстин Бейло из «Фейеноорда». Причём последний был основным в отборе, а 39-летний Пасвер провёл два «сухих» матча с Бельгией и Польшей в сентябре.

То есть Нопперт ехал на ЧМ номинально третьим вратарём. Хотя к 28 годам он провёл всего лишь 51 матч на взрослом уровне (по данным Transfermarkt) — впервые стал основным только в сезоне-2021/2022 в «Гоу Эхед Иглс». До этого Нопперт занимался в академии «Херенвена», а потом сидел в запасе НАКа, после чего немного поиграл за «Фоджу» и «Дордрехт».

В 2020-м должен был уйти в полицию

Нопперт — самый высокий игрок этого чемпионата мира. Его рост составляет 203 см. Ближайший преследователь — Ваня Милинкович-Савич из сборной Сербии (202 см, тоже вратарь). Удивительно, но в юности Нопперт занимался спортивной гимнастикой (где парни традиционно низкие) и даже становился чемпионом Нидерландов в своём возрасте. В итоге всё равно выбрал футбол.

После четырёх лет запаса в НАКе Нопперт в 2018-м переехал в Италию, где сидел под Альбано Биссарри в «Фодже». Вратарь быстро познакомился с нравами юго-востока Апеннинского полуострова.

Андрис Нопперт вратарь сборной Нидерландов «Я купил автомобиль в Голландии, но проездил на нём всего пару недель. У меня его украли – пришлось выкупать. Автомобиль вернули, но к тому моменту он уже частично ушёл на запчасти».

Вскоре Нопперт вернулся на родину и подписал контракт с «Дордрехтом»: начал в основе, однако быстро травмировал колено. И долго восстанавливался в условиях пандемии. В итоге летом 2020-го Нопперт вышел на рынок свободных агентов и едва не закончил карьеру — всерьёз хотел уйти на службу в полицию. Вратарь полгода сидел без предложений, пока не прилетел оффер от «Гоу Эхед Иглс».

Андрис Нопперт Фото: Jan Mulder/Orange Pictures/BSR Agency/Getty Images

Изначально Нопперт сидел в глубоком резерве, но зимой 2022-го неожиданно прорвался в основу. Основной голкипер Уорнер Хан после серии ошибок поругался с тренером Кеесом ван Вондереном, и Нопперт получил шанс. За 15 игр резервист выбил четвёртый в Эредивизии показатель по разнице PSxG и пропущенных голов — эти данные помогают оценить, от скольких пропущенных мячей вратарь спас команду согласно модели xG (ожидаемые голы). У Нопперта эта цифра составила +3,6 (насколько больше должна была пропускать команда, если бы не вратарь). Из голландцев круче был только Пасвер (+4,3).

Вместе с ван Вондереном Нопперт летом перешёл в «Херенвен». Прямо сейчас Андрис идёт на пятом месте в чемпионате Нидерландов по проценту успешных сейвов — 77,4%. По разнице PSxG и пропущенных голов вратарь «Херенвена» тоже пятый – с показателем +2,8. Из голландцев лучший по этому параметру — Ник Олай из роттердамской «Спарты» (+4,7), но он остался вне поле зрения ван Гала.

Подтверждением хорошей формы Нопперта стала игра с Сенегалом — дебютант оформил четыре сейва (причём справился с несколькими сложными ударами). Интересно, что перед матчем Луи ван Гал не раскрыл выбор на позицию основного вратаря, однако добавил исчерпывающую характеристику: «Я уже знаю, кто сыграет с Сенегалом в воротах, но вы увидите это завтра. Это был несложный выбор, потому что я убеждён в качествах этого голкипера». Теперь в качествах Нопперта убедился весь мир.