США поразили всех на чемпионате мира за 10 минут. Но потрясающий Бэйл им всё испортил!

Насыщенный второй день чемпионата мира — 2022 подошёл к концу. В заключительной игре встретились сборные США и Уэльса. И это тот случай, когда начало матча может ввести в заблуждение.

В стартовые минуты расклад сил был кристально понятен: США играли первым номером и устраивали одну быструю атаку за другой, а Уэльс ничем не отвечал и был вынужден отбиваться. Дошло даже до того, что на девятой минуте американцы чуть не забили дважды за полминуты: сначала во вратаря Уэйна Хеннесси прилетел мяч от своего, а потом Джошуа Сарджент пробил головой в штангу.

Дикое желание американцев в начале матча выражалось не только в постоянных атаках и высоком темпе, но и в грубости. За две минуты дважды жёстко получил Неко Уильямс, и Серджино Дест с Уэстоном Маккенни дружно сели на жёлтые карточки.

После 10 с лишним минут на поле стало спокойнее. У США будто бы закончился стартовый запал, а Уэльсу просто не хватало креатива в атаке, чтобы по-настоящему напрячь соперника. Тем неожиданнее случился гол американцев, который пришёл просто из ниоткуда! Кристиан Пулишич выдал классный пас вразрез, а Тимоти Веа проткнул мяч мимо вратаря.

После гола сборной США Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Одним из главных героев матча оставался катарский судья Абдулрахман Аль-Джассим. Футболисты обеих команд постоянно вскипали из-за его решений и лезли спорить, но арбитр был настроен позитивно и моментально тушил агрессию улыбкой. Однако разговаривать с игроками ему приходилось немало.

Во втором тайме стало окончательно понятно, что былого шарма в игре сборной США мы больше не увидим. Борьба стала равной, а скорости у американцев уже не возвращались к показателям первых 10 минут. Команды рубились от ворот до ворот, и было очевидно, что валлийцы настроены биться до конца и должны были сравнивать счёт уже на 65-й минуте: вратарь Мэтт Тёрнер потащил мощный удар головой, а затем соперники чудом не забили из убойной позиции после подачи с углового.

Потом же включился Гарет Бэйл. Если вы потеряли легенду, то теперь знаете, что он по-прежнему в деле. И когда речь заходит о сборной, Бэйл начинает показывать футбол из лучших времён. За восемь минут до конца основного времени Гарет заработал пенальти и сам его реализовал. Ну это гений!

В концовке арбитр поддержал тренд этого чемпионата мира и добавил девять минут, но футболисты оказались людьми, а не роботами. Силы всё же закончились, и голов мы больше не увидели. Хотя Уэльс всё же выдал последний рывок, и Бэйл мог окончательно превратиться в супергероя, но соперник грамотно сфолил и не позволил ему пробить по пустым воротам с центра поля.

В плане сюжета матч США и Уэльса стал лучшим во второй день чемпионата мира. И без Бэйла такого шоу точно не случилось бы. Интересно, как далеко он затащит эту команду.