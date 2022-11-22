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Итоги второго дня чемпионата мира — 2022: результаты матчей, турнирная таблица – что происходит, кто играет, расписание

Голевое безумие Англии и жара от Гарета Бэйла! Что творится на чемпионате мира — 2022
Константин Кринский
Что творится на чемпионате мира – 2022
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Британцы отгрузили шесть Ирану, Нидерланды на классе обыграли Сенегал, а Уэльс отобрал победу у США.

На чемпионате мира по футболу вчера завершился второй игровой день. Главной встречей стал матч Англии и Ирана, в котором на двоих было забито восемь голов. По дублю у Букайо Саки и Мехди Тареми. Интересно, что суммарно к этой встрече главный арбитр Клаус добавил 24 минуты: 14 — к первому тайму и 10 – ко второму. Но отыграли всё равно больше – 26 минут!

ЧМ-2022 - финальный раунд. Группа B. 1-й тур
21 ноября 2022, понедельник. 16:00 МСК
Англия
Окончен
6 : 2
Иран
1:0 Беллингем – 35'   2:0 Сака – 43'   3:0 Стерлинг – 45+1'   4:0 Сака – 62'   4:1 Тареми – 65'   5:1 Рашфорд – 71'   6:1 Грилиш – 90'   6:2 Тареми – 90+13' (пен)

Что там у Нидерландов без Промеса?

Второй игрой дня был матч Сенегала и Нидерландов. Африканская сборная приехала в Катар в статусе лучшей на своем континенте (действующие обладатели Кубка Африки), а голландцы наконец-то вернулись на мировое первенство: напомним, квалификацию ЧМ-2018 они не прошли. Встреча получилась спокойной, но интересной: сенегальцы много контратаковали, пользуясь игровым преимуществом соперника.

Нидерланды переломили ситуацию и вышли вперёд после травм Абду Диалло и Шейку Куйяте – навес де Йонга замкнул Гакпо на 84-й минуте. Второй на 90+9-й забил вышедший на замену Классен.

ЧМ-2022 - финальный раунд. Группа A. 1-й тур
21 ноября 2022, понедельник. 19:00 МСК
Сенегал
Окончен
0 : 2
Нидерланды
0:1 Гакпо – 84'   0:2 Классен – 90+9'

Крутая заруба США и Гарета Бэйла

Третьей игрой дня стала заруба США и Уэльса. Американцы, чей состав практически полностью соткан из футболистов больших клубов, владели инициативой, но в силу молодости провели два разных тайма: вместо того, чтобы развить успех (Веа отличился на 36-й минуте), Штаты отдали сопернику мяч и пространство. И Уэльс додавил: на 82-й минуте Бэйла завалили в штрафной – Гарет сам реализовал 11-метровый. Итог – первая ничья на чемпионате мира по футболу — 2022 в Катаре.

ЧМ-2022 - финальный раунд. Группа B. 1-й тур
21 ноября 2022, понедельник. 22:00 МСК
США
Окончен
1 : 1
Уэльс
1:0 Веа – 36'   1:1 Бэйл – 82' (пен)
Гарет Бэйл

Гарет Бэйл

Фото: Clive Mason/Getty Images

Ситуация в группах следующая: Эквадор и Нидерланды делят первую строчку группы А и равны по всем показателям, а британцы уходят в отрыв в группе B – всё из-за ничьей США и Уэльса, которые теперь делят вторую и третью строчки.

Что смотреть сегодня? Расписание матчей

Сегодня на ЧМ состоятся четыре встречи. В 13:00 мск сыграют Аргентина и Саудовская Аравия, а в 16:00 – Дания и Тунис. Следующей вывеской станет игра Мексика – Польша (19:00), а завершит день матч Франции и Австралии (22:00).

Что почитать о втором дне чемпионата мира?

Наша корреспондентка в Катаре Полина Куимова поговорила с иранскими болельщиками. Для них ЧМ – безопасное место для выражения своей позиции. А футболисты, например, отказались петь гимн страны. Почему? Всему виной политика.

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А ещё в Катаре проблемы с организацией. Например, часть болельщиков попала на футбол уже спустя полчаса после начала матча Англия – Иран. Это случилось из-за логистических трудностей и технологических ошибок ФИФА. Каких именно? Об этом материал с места событий.

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