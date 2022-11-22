Британцы отгрузили шесть Ирану, Нидерланды на классе обыграли Сенегал, а Уэльс отобрал победу у США.

Голевое безумие Англии и жара от Гарета Бэйла! Что творится на чемпионате мира — 2022

На чемпионате мира по футболу вчера завершился второй игровой день. Главной встречей стал матч Англии и Ирана, в котором на двоих было забито восемь голов. По дублю у Букайо Саки и Мехди Тареми. Интересно, что суммарно к этой встрече главный арбитр Клаус добавил 24 минуты: 14 — к первому тайму и 10 – ко второму. Но отыграли всё равно больше – 26 минут!

Что там у Нидерландов без Промеса?

Второй игрой дня был матч Сенегала и Нидерландов. Африканская сборная приехала в Катар в статусе лучшей на своем континенте (действующие обладатели Кубка Африки), а голландцы наконец-то вернулись на мировое первенство: напомним, квалификацию ЧМ-2018 они не прошли. Встреча получилась спокойной, но интересной: сенегальцы много контратаковали, пользуясь игровым преимуществом соперника.

Нидерланды переломили ситуацию и вышли вперёд после травм Абду Диалло и Шейку Куйяте – навес де Йонга замкнул Гакпо на 84-й минуте. Второй на 90+9-й забил вышедший на замену Классен.

Крутая заруба США и Гарета Бэйла

Третьей игрой дня стала заруба США и Уэльса. Американцы, чей состав практически полностью соткан из футболистов больших клубов, владели инициативой, но в силу молодости провели два разных тайма: вместо того, чтобы развить успех (Веа отличился на 36-й минуте), Штаты отдали сопернику мяч и пространство. И Уэльс додавил: на 82-й минуте Бэйла завалили в штрафной – Гарет сам реализовал 11-метровый. Итог – первая ничья на чемпионате мира по футболу — 2022 в Катаре.

Гарет Бэйл Фото: Clive Mason/Getty Images

Ситуация в группах следующая: Эквадор и Нидерланды делят первую строчку группы А и равны по всем показателям, а британцы уходят в отрыв в группе B – всё из-за ничьей США и Уэльса, которые теперь делят вторую и третью строчки.

Что смотреть сегодня? Расписание матчей

Сегодня на ЧМ состоятся четыре встречи. В 13:00 мск сыграют Аргентина и Саудовская Аравия, а в 16:00 – Дания и Тунис. Следующей вывеской станет игра Мексика – Польша (19:00), а завершит день матч Франции и Австралии (22:00).

Что почитать о втором дне чемпионата мира?

Наша корреспондентка в Катаре Полина Куимова поговорила с иранскими болельщиками. Для них ЧМ – безопасное место для выражения своей позиции. А футболисты, например, отказались петь гимн страны. Почему? Всему виной политика.

Голландцев от провального старта на чемпионате мира спас Андрис Нопперт. Несколько лет назад вратарь «Херенвена» мог закончить с футболом! Вот его история.

А ещё в Катаре проблемы с организацией. Например, часть болельщиков попала на футбол уже спустя полчаса после начала матча Англия – Иран. Это случилось из-за логистических трудностей и технологических ошибок ФИФА. Каких именно? Об этом материал с места событий.