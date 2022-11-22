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Протест болельщиков Уэльса на ЧМ-2022 в Катаре: почему болельщики сборной носят трёхцветные панамы, что значит, Cumry

«Нам нужен наш язык». Ещё одни болельщики протестуют на чемпионате мира в Катаре
Полина Куимова
Протест болельщиков Уэльса на ЧМ-2022
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Рассказываем, почему фанаты Уэльса носят трёхцветные панамы. Они уже хотят переименовать сборную.

Во второй игровой день чемпионата мира играли сразу несколько сборных, от чьих болельщиков обычно ожидаешь мощной поддержки: качественно болеть умеют и нидерландцы, и англичане (правда, за последний год они прославились больше в алкогольных угарах, но всё же). В итоге на матче Англии и Ирана за создание атмосферы взялись иранцы, которые дудели так, что можно было оглохнуть, а на следующей игре за фанатские ритмы отвечали барабанщики из Сенегала. Кажется, непредсказуемость – просто часть этого чемпионата мира.

Самым мощным по накалу на трибунах в итоге получилась встреча США и Уэльса. От порой взрывающих пространство зарядов американцев дрожал пол под ногами. А валлийцы пели настолько пронзительно, что хотелось поставить это на повтор. Они сделали этот матч «чемпионатомировским» – и зарядами, и песнями, и своей организованной мощью.

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Болельщиков сборной Уэльса собрался огромный сектор: красная трибуна эффектно выделялась на фоне белых пятен и редких проплешин в центре не только за счёт единства в выборе маек, но и благодаря ярким панамкам. Как оказалось, это не просто часть болельщицкого образа, а выражение позиции, в основе которой лежит борьба за национальную идентичность.

Болельщики Уэльса

Болельщики Уэльса

Фото: Clive Mason/Getty Images

Красный, желтый, зелёный – почему валлийская панамка именно в таких цветах

Взрыв популярности панамок в валлийских футбольных кругах начался с любви болельщика Тима Уильямса к манчестерской музыке в 1980-х и 1990-х годах. Он часто ходил на концерты (в то время это казалось ему классным) и оттуда черпал модные идеи. В 2010-м он открыл магазин Spirit of58', в котором собрал множество неофициальной фанатской продукции, связанной со сборной Уэльса. Там же были и панамки, которые Уильямс добавил, исключительно чтобы «привнести немного красок и веселья» в матчи. В итоге история стала массовой — такого поворота не ожидал даже он сам. Уильямс говорит, что благодарить за это нужно сборную: если бы не успех команды, которая отобралась на Евро-2016 и Евро-2020, а потом ещё и на чемпионат мира, ничего бы этого не было.

Панамка в итоге стала не просто частью образа болельщика, а атрибутом проявления валлийской идентичности. Её цвета – жёлтый, зелёный, красный и белый – отсылают к тому флагу, что был у Уэльса до 1959 года.

Флаг Уэльса до 1959 года

Флаг Уэльса до 1959 года

На белом фоне написано Cymru, что значит Уэльс на валлийском языке – и это, пожалуй, самый главный момент в этой истории.

Валлийцы ждут, что однажды сборная и в официальных каналах будет называться Cymru. Для них язык важнее, чем независимость

«Это про страну, про её язык, про возможность показать: мы всё ещё здесь, – рассказал валлийский болельщик Крис Джеймс. – После стольких лет угнетения – около 100 лет валлийский язык был запрещён к преподаванию в школах! – наш язык всё же смог сохраниться. Мы поём песни о стране на валлийском. И для нас очень символично, что это происходит здесь, на чемпионате мира. Наш язык возвращается к жизни. Чемпионат мира — это один из вариантов проявить нашу позицию, нашу национальность».

Валлийский язык появился в VI веке, но сейчас его носителей в стране насчитывается около 20%. Всё потому, что в XIX веке британская власть начала угнетать тех, кто на нём говорил. Даже в школах детей наказывали за попытки упоминания валлийского, порой доходя до порки. Отторжение языка пошло из-за анализа низкого социального уровня в Уэльсе: женщин признали распущенными, мужчин – ограниченными, из-за чего общий срез образованных людей был крайне мал. Всё свалили на валлийский язык и решили его буквально выдавить из общества. Процесс был успешным, но сто лет назад валлийцы поняли, что угнетение грозит вырождением языка, и взялись за протесты.

Фанаты Уэльса

Фанаты Уэльса

Фото: Matthew Ashton/Getty Images

Процесс сдвинулся с мёртвой точки только недавно: проблему признали, и в школы вернулся валлийский.

«В моей семье валлийский передаётся из поколения в поколение, поэтому я очень рад, что дети смогут учить язык в школе, – добавил Джеймс. – Прямо сейчас для нас добиться признания и расширения валлийского гораздо важнее, чем независимость. Да, пока так. Пока язык стоит на первом месте, потому что он составляет важную часть нашей идентичности».

Болельщик Уэльса

Болельщик Уэльса

Фото: Alex Livesey/Getty Images

Национальный подъём в отношении возвращения родного языка длится в Уэльсе уже давно (просто все протесты потухали так же быстро, как и вспыхивали), но в последние четыре-пять лет валлийцы выступают всё активнее – Джеймс объясняет это тем, что в этот период валлийская национальность «обрела себя».

«Мы всегда чувствовали себя валлийцами, но были также счастливы называть себя британцами, – сказал он. – Однако потом случился Брексит, был период коронавируса… Во время локдауна правительство Великобритании не выделяло Уэльсу деньги, что обозлило очень многих людей. Это в том числе послужило большим стимулом. После ухода из Европы Уэльс может больше заявлять о себе, и надеюсь, что мы сможем это сделать, Для нас это очень важно. Все знают Ирландию, Шотландию, но когда дело доходит до Уэльса… Никто о нас не говорит».

Сборную внутри страны называют Cymru (звучит созвучно с «Камри») – это как Хорватия Hrvatska, а Пекин на китайском Пиньинь. Люди, которые активно выступают за возвращение валлийского, также болеют за переименование сборной во всех официальных документах именно в Cymru. Пока неизвестно, действительно ли это произойдёт (процесс много лет стопорится), но у болельщиков аргумент простой: разрешите нам, как Турции (там поменяли u на ü – и стало Türkiye), потому что так звучит название страны на нашем языке.

Сборная Уэльса

Сборная Уэльса

Фото: Clive Mason/Getty Images

Футбол используется как мощный инструмент национальной пропаганды – отсюда и такое количество панамок с названием страны на валлийском.

«Исторически регби — это основной вид спорт в Уэльсе. Но сейчас всё немного изменилось: преимущественно люди с юга Уэльса следят за регби, а футбол интересен всем валлийцам! Поэтому здесь мы выражаем нашу всеобщую позицию: нам нужен наш язык».

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